《全球汇市》欧元涨势暂歇，然投资者依旧看好后市

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt * 外汇市场上美元抛售主题延续 路透伦敦1月8日 - 欧元周一下跌0.25%，投资者在近期一波涨势之后了结获利，不过由于美国就业数据表现平平，市场对欧元的前景仍看好。 外汇市场去年末开始的美元抛售主题延续，而亚洲股市向纪录高位攀升，在这一背景下，一些投资者将欧元下跌看做是买进的好机会。 “整体趋势对美元没有多少支撑，我们正见到中国和欧洲带动全球经济复苏，而现在场边有许多资金等着买进欧洲资产，”伦敦瑞穗国际(Mizuho International)欧洲利率策略主管Peter Chatwell表示。 美国周五公布12月非农就业岗位增加14.8万个，低于市场预期的增加19万个，失业率维持在10年低点4.1%，暗示就业市场仍相当强劲。 数据表现不济，与汇市仓位数据相呼应，数据显示美元兑新兴市场在内的多种货币的整体净仓位距离10月触及的五年低点不远。 欧元兑美元 下跌0.3%至1.19940，过去三个月上涨超过2%，目前距离9月触及的四个月高点1.2092不远。 “近期美元跌势略作歇缓，”新加坡三井住友银行全球市场分析师Satoshi Okagawa指出，并称美债收益率上周五小升后，美元获得一些支撑。 美元今年伊始处于守势，去年美元指数共下跌约9.9%，为2003年以来最大跌幅。 全球经济同步复苏，已促使其他国家央行最近几个月开始朝收紧货币政策前进，因而提振了各自的本国货币。 美国就业数据公布后，美国短期利率期货显示，交易员仍押注美联储今年将升息两次，包括很可能3月升息。 美联储官员周五和周末的言论，表明该央行依然处于2018年进一步升息的轨道上。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周六接受路透采访时称，考虑到已有强劲表现的美国经济将受到减税的提振，美联储今年应升息三次，并可根据需要加快或放慢收紧步伐。 美元指数 涨0.3%。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1992 1.2028 -0.30 -0.03 1.1996 美元/日圆 113.22 113.06 +0.14 +0.49 112.67 欧元/日圆 135.78 136.01 -0.17 +0.44 135.18 美元/瑞郎 0.9774 0.9750 +0.25 +0.32 0.9743 英镑/美元 1.3537 1.3568 -0.23 +0.19 1.3512 美元/加元 1.2411 1.2407 +0.03 -1.32 1.2577 美元/离岸人民币 6.4975 6.4802 +0.27 -0.23 6.5125 澳元/美元 0.7832 0.7862 -0.38 +0.40 0.7801 新西兰元/美元 0.7162 0.7167 -0.07 +1.07 0.7086 欧元/瑞郎 1.1724 1.1738 -0.12 +0.30 1.1689 欧元/英镑 0.8857 0.8865 -0.09 -0.29 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8055 9.8073 -0.02 -0.34 9.8391 美元/挪威克朗 8.0605 8.0465 +0.17 -1.79 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王洋/张明钧/蔡美珍/孙茉莉; 审校 高琦/刘秀红/于春红)