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《全球汇市》欧元涨势暂歇，然投资者依旧看好后市
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#亚洲
January 8, 2018 / 9:17 AM / a day ago

《全球汇市》欧元涨势暂歇，然投资者依旧看好后市

3 分钟阅读

    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt
    * 外汇市场上美元抛售主题延续

    路透伦敦1月8日 - 欧元周一下跌0.25%，投资者在近期一波涨势之后了结获利，不过由于美国就业数据表现平平，市场对欧元的前景仍看好。
    
    外汇市场去年末开始的美元抛售主题延续，而亚洲股市向纪录高位攀升，在这一背景下，一些投资者将欧元下跌看做是买进的好机会。

    “整体趋势对美元没有多少支撑，我们正见到中国和欧洲带动全球经济复苏，而现在场边有许多资金等着买进欧洲资产，”伦敦瑞穗国际(Mizuho International)欧洲利率策略主管Peter Chatwell表示。
    
    美国周五公布12月非农就业岗位增加14.8万个，低于市场预期的增加19万个，失业率维持在10年低点4.1%，暗示就业市场仍相当强劲。            
    
    数据表现不济，与汇市仓位数据相呼应，数据显示美元兑新兴市场在内的多种货币的整体净仓位距离10月触及的五年低点不远。
    
    欧元兑美元         下跌0.3%至1.19940，过去三个月上涨超过2%，目前距离9月触及的四个月高点1.2092不远。

    “近期美元跌势略作歇缓，”新加坡三井住友银行全球市场分析师Satoshi Okagawa指出，并称美债收益率上周五小升后，美元获得一些支撑。
    
    美元今年伊始处于守势，去年美元指数共下跌约9.9%，为2003年以来最大跌幅。
    
    全球经济同步复苏，已促使其他国家央行最近几个月开始朝收紧货币政策前进，因而提振了各自的本国货币。
    
    美国就业数据公布后，美国短期利率期货显示，交易员仍押注美联储今年将升息两次，包括很可能3月升息。

    美联储官员周五和周末的言论，表明该央行依然处于2018年进一步升息的轨道上。

    旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周六接受路透采访时称，考虑到已有强劲表现的美国经济将受到减税的提振，美联储今年应升息三次，并可根据需要加快或放慢收紧步伐。            

    美元指数      涨0.3%。

                                              纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1992  1.2028  -0.30  -0.03  1.1996
    美元/日圆                   113.22  113.06  +0.14  +0.49  112.67
    欧元/日圆                   135.78  136.01  -0.17  +0.44  135.18
    美元/瑞郎                   0.9774  0.9750  +0.25  +0.32  0.9743
    英镑/美元                   1.3537  1.3568  -0.23  +0.19  1.3512
    美元/加元                   1.2411  1.2407  +0.03  -1.32  1.2577
    美元/离岸人民币             6.4975  6.4802  +0.27  -0.23  6.5125
    澳元/美元                   0.7832  0.7862  -0.38  +0.40  0.7801
    新西兰元/美元               0.7162  0.7167  -0.07  +1.07  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1724  1.1738  -0.12  +0.30  1.1689
    欧元/英镑                   0.8857  0.8865  -0.09  -0.29  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.8055  9.8073  -0.02  -0.34  9.8391
    美元/挪威克朗               8.0605  8.0465  +0.17  -1.79  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王洋/张明钧/蔡美珍/孙茉莉; 审校 高琦/刘秀红/于春红)

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