《全球汇市》欧元脱离三年高点，因欧央行官员对欧元强势表示担忧

* 欧元企稳，之前从三年高点回落 * 美元/日圆维持在四个月低点上方 路透新加坡1月18日 - 欧元周四维持疲态，之前从三年高点回落，因欧洲央行官员本周对欧元强势表达的担忧抑制其涨势。 欧元下跌帮助美元企稳。随着全球经济复苏更趋同步，其他主要经济体的央行开始转向收紧货币政策，令美元承受压力。 欧元/美元 最新报1.2197，日内上涨0.1%，但仍远低于周三触及的2014年12月以来峰值1.2323。 欧元周三下滑，欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼表示，欧元兑美元近期走强是“帮倒忙” 。他的讲话鼓励了一轮对欧元的获利了结。欧洲央行政策会议将在下周举行。 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在接受一家意大利报纸采访时表示，不排除货币政策继续“在较长一段时期保持非常宽松”的可能性。 LGT Bank投资策略师Roy Teo称，鉴于欧元在突破1.20美元后继续大涨，欧洲央行官员谈及欧元升值速度很正常。 该策略师还称，在欧洲央行下周政策会议前，欧元可能会出现一些获利回吐和盘整，不过整个2018年欧元前景似乎看涨。 “我们预期欧元在今年底有上看1.30美元的可能性...让人感到意外的是，即使没有超过美国，欧元区经济增速实际上也与美国相近。” 美元兑其它主要货币获得些许喘息之机。美元兑日圆 持稳在111.27日圆，周三曾触及四个月低点110.19日圆。 加元兑美元 跌约0.2%至1.2462加元，周三呈现上下震荡，因加拿大央行升息，表明对经济前景有信心，但对北美自由贸易协定(NAFTA)的前途态度谨慎。 周三加元兑美元在1.2540至1.2362加元相对大幅的区间波动。 周四稍晚，投资者将关注中国第四季与2017年国内生产总值(GDP)数据，以及12月工业生产、零售销售及固定资产投资数据。 中国将于0700GMT公布相关数据，而非以往的0200GMT。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2192 1.2184 +0.07 +1.63 1.1996 美元/日圆 111.27 111.28 -0.01 -1.24 112.67 欧元/日圆 135.67 135.60 +0.05 +0.36 135.18 美元/瑞郎 0.9640 0.9654 -0.15 -1.06 0.9743 英镑/美元 1.3819 1.3825 -0.04 +2.27 1.3512 美元/加元 1.2454 1.2434 +0.16 -0.98 1.2577 美元/离岸人民币 6.4379 6.4312 +0.10 -1.15 6.5125 澳元/美元 0.7960 0.7969 -0.11 +2.04 0.7801 新西兰元/美元 0.7263 0.7271 -0.11 +2.50 0.7086 澳元/日圆 88.590 88.670 -0.09 +0.80 87.890 新西兰元/日圆 80.810 80.910 -0.12 +1.21 79.840 英镑/日圆 153.78 153.92 -0.09 +1.10 152.11 澳元/新西兰元 1.0958 1.0956 +0.02 -0.45 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/郑茵/侯雪苹/陈宗琦；审校 徐文焰/王丽鑫/张涛/戴素萍/许娜)