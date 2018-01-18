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January 18, 2018 / 1:57 AM / a day ago

《全球汇市》欧元脱离三年高点，因欧央行官员对欧元强势表示担忧

2 分钟阅读

    * 欧元企稳，之前从三年高点回落
    * 美元/日圆维持在四个月低点上方

    路透新加坡1月18日 - 欧元周四维持疲态，之前从三年高点回落，因欧洲央行官员本周对欧元强势表达的担忧抑制其涨势。
    
    欧元下跌帮助美元企稳。随着全球经济复苏更趋同步，其他主要经济体的央行开始转向收紧货币政策，令美元承受压力。

    欧元/美元      最新报1.2197，日内上涨0.1%，但仍远低于周三触及的2014年12月以来峰值1.2323。
    
    欧元周三下滑，欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼表示，欧元兑美元近期走强是“帮倒忙” 。他的讲话鼓励了一轮对欧元的获利了结。欧洲央行政策会议将在下周举行。            
    
    欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在接受一家意大利报纸采访时表示，不排除货币政策继续“在较长一段时期保持非常宽松”的可能性。

     LGT Bank投资策略师Roy Teo称，鉴于欧元在突破1.20美元后继续大涨，欧洲央行官员谈及欧元升值速度很正常。
    
    该策略师还称，在欧洲央行下周政策会议前，欧元可能会出现一些获利回吐和盘整，不过整个2018年欧元前景似乎看涨。
    
    “我们预期欧元在今年底有上看1.30美元的可能性...让人感到意外的是，即使没有超过美国，欧元区经济增速实际上也与美国相近。”
    
    美元兑其它主要货币获得些许喘息之机。美元兑日圆      持稳在111.27日圆，周三曾触及四个月低点110.19日圆。

    加元兑美元        跌约0.2%至1.2462加元，周三呈现上下震荡，因加拿大央行升息，表明对经济前景有信心，但对北美自由贸易协定(NAFTA)的前途态度谨慎。            
    
    周三加元兑美元在1.2540至1.2362加元相对大幅的区间波动。
    
    周四稍晚，投资者将关注中国第四季与2017年国内生产总值(GDP)数据，以及12月工业生产、零售销售及固定资产投资数据。
    
    中国将于0700GMT公布相关数据，而非以往的0200GMT。
           
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2192  1.2184  +0.07  +1.63  1.1996
    美元/日圆                   111.27  111.28  -0.01  -1.24  112.67
    欧元/日圆                   135.67  135.60  +0.05  +0.36  135.18
    美元/瑞郎                   0.9640  0.9654  -0.15  -1.06  0.9743
    英镑/美元                   1.3819  1.3825  -0.04  +2.27  1.3512
    美元/加元                   1.2454  1.2434  +0.16  -0.98  1.2577
    美元/离岸人民币             6.4379  6.4312  +0.10  -1.15  6.5125
    澳元/美元                   0.7960  0.7969  -0.11  +2.04  0.7801
    新西兰元/美元               0.7263  0.7271  -0.11  +2.50  0.7086
    澳元/日圆                   88.590  88.670  -0.09  +0.80  87.890
    新西兰元/日圆               80.810  80.910  -0.12  +1.21  79.840
    英镑/日圆                   153.78  153.92  -0.09  +1.10  152.11
    澳元/新西兰元               1.0958  1.0956  +0.02  -0.45  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 汪红英/郑茵/侯雪苹/陈宗琦；审校 徐文焰/王丽鑫/张涛/戴素萍/许娜)
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