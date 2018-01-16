《全球汇市》欧元脱离三年高点，美元兑日圆微升

* 欧元兑美元周一创出三年高位，目前稍事喘息 * 美元兑日圆自四个月低位略有回升 路透新加坡1月16日 - 欧元周二小跌，在大涨之后稍事喘息。对于欧元区经济的乐观展望，以及有关欧洲央行(ECB)将缩减大规模货币刺激措施的预期，此前激励欧元劲升。 欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)周一的言论增强了上述预期。韩伟森向德国股市日报表示，如果经济和通胀发展符合当前的预期，ECB可能在9月之后一次性结束其2.55万亿欧元购债计划。 欧元兑美元 跌0.1%至1.2253美元，脱离周一触及的2014年12月以来的最高位约1.2296美元。 但市场参与者表示，他们预计欧元近期仍将保持强劲态势。 “市场将继续保持这种趋势，”Oanda亚太交易主管Stephen Innes说，指的是欧元近期的涨势。 Innes称，虽然市场关注欧元走强是否会让欧洲央行担忧，从而促使该央行进行口头干预，但迄今鲜有欧洲央行进行此类干预的迹象。 美元指数 报在90.540，仍高于周一低点90.279，此处也是2015年1月以来最低水平。 美元走弱系因市场愈发相信全球复苏将超越美国经济增长，从而促使以欧洲央行为首的其他主要央行比预期更快退出宽松政策。 美元兑日圆 上涨0.3%，报110.85日圆，小幅脱离周一触及的四个月低点110.32。 日本央行上周二在例行购债操作中，小幅削减了长期日债购买规模，引发市场臆测该行可能小幅缩减其大规模刺激计划，受此影响，日圆及全球公债收益率皆走扬。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2260 1.2261 -0.01 +2.20 1.1996 美元/日圆 110.83 110.52 +0.28 -1.63 112.67 欧元/日圆 135.90 135.54 +0.27 +0.53 135.18 美元/瑞郎 0.9634 0.9629 +0.05 -1.12 0.9743 英镑/美元 1.3794 1.3789 +0.04 +2.09 1.3512 美元/加元 1.2434 1.2428 +0.05 -1.14 1.2577 美元/离岸人民币 6.4390 6.4295 +0.15 -1.13 6.5125 澳元/美元 0.7955 0.7963 -0.10 +1.97 0.7801 新西兰元/美元 0.7291 0.7299 -0.11 +2.89 0.7086 澳元/日圆 88.170 88.020 +0.17 +0.32 87.890 新西兰元/日圆 80.830 80.680 +0.19 +1.24 79.840 英镑/日圆 152.87 152.45 +0.28 +0.50 152.11 澳元/新西兰元 1.0905 1.0907 -0.02 -0.93 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 张涛/侯雪苹/李婷仪 审校 杜明霞/王兴亚/王丽鑫/龚芳)