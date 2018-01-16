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January 16, 2018 / 1:54 AM / in 2 days

《全球汇市》欧元脱离三年高点，美元兑日圆微升

2 分钟阅读

    * 欧元兑美元周一创出三年高位，目前稍事喘息
    * 美元兑日圆自四个月低位略有回升

    路透新加坡1月16日 - 欧元周二小跌，在大涨之后稍事喘息。对于欧元区经济的乐观展望，以及有关欧洲央行(ECB)将缩减大规模货币刺激措施的预期，此前激励欧元劲升。
    
    欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)周一的言论增强了上述预期。韩伟森向德国股市日报表示，如果经济和通胀发展符合当前的预期，ECB可能在9月之后一次性结束其2.55万亿欧元购债计划。            

    欧元兑美元      跌0.1%至1.2253美元，脱离周一触及的2014年12月以来的最高位约1.2296美元。
    
    但市场参与者表示，他们预计欧元近期仍将保持强劲态势。
    
    “市场将继续保持这种趋势，”Oanda亚太交易主管Stephen Innes说，指的是欧元近期的涨势。
    
    Innes称，虽然市场关注欧元走强是否会让欧洲央行担忧，从而促使该央行进行口头干预，但迄今鲜有欧洲央行进行此类干预的迹象。

    美元指数      报在90.540，仍高于周一低点90.279，此处也是2015年1月以来最低水平。
    
    美元走弱系因市场愈发相信全球复苏将超越美国经济增长，从而促使以欧洲央行为首的其他主要央行比预期更快退出宽松政策。
    
    美元兑日圆      上涨0.3%，报110.85日圆，小幅脱离周一触及的四个月低点110.32。
    
    日本央行上周二在例行购债操作中，小幅削减了长期日债购买规模，引发市场臆测该行可能小幅缩减其大规模刺激计划，受此影响，日圆及全球公债收益率皆走扬。
                                         纽约   当日  今年来  2017年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.2260  1.2261  -0.01  +2.20  1.1996
    美元/日圆                   110.83  110.52  +0.28  -1.63  112.67
    欧元/日圆                   135.90  135.54  +0.27  +0.53  135.18
    美元/瑞郎                   0.9634  0.9629  +0.05  -1.12  0.9743
    英镑/美元                   1.3794  1.3789  +0.04  +2.09  1.3512
    美元/加元                   1.2434  1.2428  +0.05  -1.14  1.2577
    美元/离岸人民币             6.4390  6.4295  +0.15  -1.13  6.5125
    澳元/美元                   0.7955  0.7963  -0.10  +1.97  0.7801
    新西兰元/美元               0.7291  0.7299  -0.11  +2.89  0.7086
    澳元/日圆                   88.170  88.020  +0.17  +0.32  87.890
    新西兰元/日圆               80.830  80.680  +0.19  +1.24  79.840
    英镑/日圆                   152.87  152.45  +0.28  +0.50  152.11
    澳元/新西兰元               1.0905  1.0907  -0.02  -0.93  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 张涛/侯雪苹/李婷仪 审校 杜明霞/王兴亚/王丽鑫/龚芳)
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