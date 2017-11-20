《全球汇市》欧元自稍早低位反弹，交易商看淡德国政治担忧影响

* 梅克尔将告知德国总统谈判失败 * 欧元兑日圆触及两个月新低，随后收复多数失地 * 本周交投料清淡，周四美国迎来感恩节 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦11月20日 - 欧元/日圆周一自亚洲盘所及两个月低位回升，因投资者摆脱了德国总理梅克尔组建三党联盟失败所带来的广泛政治风险影响。 梅克尔表示，她将告知德国总统她无法组建联盟，之前亲商的自由民主党退出谈判。梅克尔所在的保守派在9月虽赢得选举，但议会席位减少，因此实力受到削弱。 这一事态发展令德国陷入一场政治危机，投资者担心如果梅克尔无法组建少数派政府，那么德国将重新大选。 重新举行大选的主要担忧在于，极右翼、反移民的德国新选择党(AfD)的得票率有可能高于9月选举时的13%。但再次举行选举所需的议会必要程序被认为相当困难，德国议会将需要进行不止一次的表决。 欧元兑日圆 在亚洲盘初大跌，跌幅一度深达0.8%，触及131.16日圆，为9月15日以来最低，欧元之后最高反弹1%，回到平盘上方，触及132.33日圆。 “亚洲盘有一段很大幅的走势，但我认为比较要紧的是欧洲盘时段，我们已经可以看到一波小幅回升，”德国商业银行外汇分析师Esther Reichelt称。 “所以市场一点也没有恐慌--这确实是一个属于欧洲的题材，”她称。“我们不会见到一波全面的避开风险走势。” 美元兑日圆 周一早些时候一度触及一个月低点111.89日圆，之后在欧洲市场重新企稳，略涨至112.05日圆。 欧元兑美元 在亚洲市场一度下跌0.5%至1.1722美元，从上周三触及的一个月高点1.1862美元回落。不过伦敦市场回升0.1%，报1.1802。 法国兴业银行宏观策略师Kit Juckes写道：“或许市场认为只要经济还在成长，少数政府或进一步组成联合政府谈判就很好了。” 很多分析师预期本周交投将相对淡静。 “由于从周四开始美国市场进入感恩节假期，以及主要国家鲜有经济数据公布，全球市场本周将相对平静。”ING汇市策略师在客户报告中称。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1798 1.1793 +0.04 +12.22 1.0513 美元/日圆 112.12 112.07 +0.04 -4.06 116.87 欧元/日圆 132.28 132.23 +0.04 +7.42 123.14 美元/瑞郎 0.9883 0.9884 -0.01 -2.90 1.0178 英镑/美元 1.3260 1.3211 +0.37 +7.49 1.2336 美元/加元 1.2757 1.2761 -0.03 -5.01 1.3430 美元/离岸人民币 6.6383 6.6362 +0.03 -4.79 6.9726 澳元/美元 0.7570 0.7565 +0.07 +4.92 0.7215 新西兰元/美元 0.6829 0.6816 +0.19 -1.61 0.6941 欧元/瑞郎 1.1661 1.1658 +0.03 +8.81 1.0717 欧元/英镑 0.8897 0.8920 -0.26 +4.45 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9426 9.9314 +0.11 +3.79 9.5799 美元/挪威克朗 8.2398 8.2370 +0.03 -4.60 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/蔡美珍/孙茉莉; 审校 高琦/白云)