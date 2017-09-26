《全球汇市》欧元触及一个月低点，上日甫创下今年以来单日最大跌幅

* 欧元受德国大选结果影响下跌 * 日圆兑美元转为持平，因朝鲜半岛疑虑升高 * 美联储主席叶伦的谈话备受关注，市场料从中寻找政策线索 * 新西兰继周一大跌之后延续颓势 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦9月26日 - 欧元周二跌至一个月低点，上日才刚创下今年以来表现最差的一天，因投资人担心德国可能耗上数月协商才能筹建联合政府，从而不利于经济，同时提高欧元区进一步紧密整合的难度。 周日选举结果显示，德国总理梅克尔将四度连任，但得面临和其他政党合组政府的艰困处境，她在周一就法国有关财政同盟的呼吁提出审慎看法。 法国总统马克龙希望欧元区进行根本性改革，包括创建欧元区预算和欧元区财长之职。他周二将在巴黎发表演讲陈述自己的计划。 但德国大选结果迫使梅克尔考虑组建一个包括自由民主党(FDP)在内的新政党联盟，而FDP抨击马克龙对欧洲的设想，因此投资者担心他们所欢迎的改革最终将无法推进。 欧元兑美元 伦敦早盘低见1.1811，为8月25日以来最低；周一下挫约0.9%，为12月以来最大单日跌幅。 德国商业银行外汇策略师Thu Lan Nguyen称，欧元区一体化扩大的憧憬，是欧元兑美元自法国总统大选第一轮投票以来升值逾10%的一个主要原因。 “自法国大选后欧元一直在升值，因马克龙在力推财政联盟，”她说，“在德国大选的背景下，目前市场觉得(在这方面)有一些不确定性。” 欧元周一又面临额外的压力。德拉吉指出汇率波动是一种需要监控的不确定性来源，并称欧洲央行仍需要保持 “充分的”政策宽松度，因在时机不成熟的情况下匆忙升息可能导致之前的努力前功尽弃。 欧洲央行9月7日政策会议过后，欧元曾上涨至两年半高位1.2092美元，因该行暗示最终将结束大规模购债措施提振欧元多头，在此同时美元低迷也起到了作用。 **叶伦谈话受关注** 美元兑日圆 持稳于111.73，稍早曾下跌，因市场担心朝鲜半岛紧张态势再度升温。 日圆大幅上扬，之前朝鲜外务相李勇浩周一曾表示，美国总统特朗普已经向朝鲜宣战，而朝鲜保留采取反制措施的权利，包括击落美国轰炸机，即便其不在朝鲜领空。 “在朝鲜半岛情势骤然升温之际美元往往会下跌，但最终决定美元走势的，依然是美国联邦储备理事会(美联储/FED)能否如他们预期那样在12月升息，”巴克莱驻东京的资深策略师Shin Kadota说。 美元指数 触及四周最高。 市场目前关注的是美联储主席叶伦将表达的观点。她将于1645GMT在克利夫兰就“通胀、不确定性和货币政策”发表演说。 新西兰元兑美元 延续昨日跌势，最新报0.7223美元，下跌0.6%。隔夜走低，因新西兰总理英格利希的国家党在周六选举中获得最多选票，但主要政党无一过半，投资者料面临政党协商将持续数周才能组成政府的情况。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1812 1.1846 -0.29 +12.36 1.0513 美元/日圆 111.67 111.72 -0.04 -4.45 116.87 欧元/日圆 131.92 132.36 -0.33 +7.13 123.14 美元/瑞郎 0.9698 0.9663 +0.36 -4.72 1.0178 英镑/美元 1.3474 1.3465 +0.07 +9.23 1.2336 美元/加元 1.2382 1.2369 +0.11 -7.80 1.3430 美元/离岸人民币 6.6230 6.6110 +0.18 -5.01 6.9726 澳元/美元 0.7920 0.7934 -0.18 +9.77 0.7215 新西兰元/美元 0.7219 0.7262 -0.59 +4.01 0.6941 欧元/瑞郎 1.1457 1.1449 +0.07 +6.90 1.0717 欧元/英镑 0.8764 0.8797 -0.38 +2.89 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5417 9.5284 +0.14 -0.40 9.5799 美元/挪威克朗 7.8509 7.8163 +0.44 -9.10 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 张明钧/许娜/王洋/刘秀红; 艾茂林/高琦/孙茉莉)