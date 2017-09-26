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《全球汇市》欧元触及一个月低点，上日甫创下今年以来单日最大跌幅
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#亚洲
2017年9月26日 / 早上8点41分 / 25 天内

《全球汇市》欧元触及一个月低点，上日甫创下今年以来单日最大跌幅

3 分钟阅读

    * 欧元受德国大选结果影响下跌
    * 日圆兑美元转为持平，因朝鲜半岛疑虑升高
    * 美联储主席叶伦的谈话备受关注，市场料从中寻找政策线索
    * 新西兰继周一大跌之后延续颓势
    * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦9月26日 - 欧元周二跌至一个月低点，上日才刚创下今年以来表现最差的一天，因投资人担心德国可能耗上数月协商才能筹建联合政府，从而不利于经济，同时提高欧元区进一步紧密整合的难度。
    
    周日选举结果显示，德国总理梅克尔将四度连任，但得面临和其他政党合组政府的艰困处境，她在周一就法国有关财政同盟的呼吁提出审慎看法。            

    法国总统马克龙希望欧元区进行根本性改革，包括创建欧元区预算和欧元区财长之职。他周二将在巴黎发表演讲陈述自己的计划。
    
    但德国大选结果迫使梅克尔考虑组建一个包括自由民主党(FDP)在内的新政党联盟，而FDP抨击马克龙对欧洲的设想，因此投资者担心他们所欢迎的改革最终将无法推进。
    
    欧元兑美元      伦敦早盘低见1.1811，为8月25日以来最低；周一下挫约0.9%，为12月以来最大单日跌幅。
    
    德国商业银行外汇策略师Thu Lan Nguyen称，欧元区一体化扩大的憧憬，是欧元兑美元自法国总统大选第一轮投票以来升值逾10%的一个主要原因。

    “自法国大选后欧元一直在升值，因马克龙在力推财政联盟，”她说，“在德国大选的背景下，目前市场觉得(在这方面)有一些不确定性。”
    
    欧元周一又面临额外的压力。德拉吉指出汇率波动是一种需要监控的不确定性来源，并称欧洲央行仍需要保持 “充分的”政策宽松度，因在时机不成熟的情况下匆忙升息可能导致之前的努力前功尽弃。            
    
    欧洲央行9月7日政策会议过后，欧元曾上涨至两年半高位1.2092美元，因该行暗示最终将结束大规模购债措施提振欧元多头，在此同时美元低迷也起到了作用。
    
    
      **叶伦谈话受关注**
    
    美元兑日圆      持稳于111.73，稍早曾下跌，因市场担心朝鲜半岛紧张态势再度升温。

    日圆大幅上扬，之前朝鲜外务相李勇浩周一曾表示，美国总统特朗普已经向朝鲜宣战，而朝鲜保留采取反制措施的权利，包括击落美国轰炸机，即便其不在朝鲜领空。            
    
    “在朝鲜半岛情势骤然升温之际美元往往会下跌，但最终决定美元走势的，依然是美国联邦储备理事会(美联储/FED)能否如他们预期那样在12月升息，”巴克莱驻东京的资深策略师Shin Kadota说。
    
    美元指数      触及四周最高。
    
    市场目前关注的是美联储主席叶伦将表达的观点。她将于1645GMT在克利夫兰就“通胀、不确定性和货币政策”发表演说。
    
    新西兰元兑美元        延续昨日跌势，最新报0.7223美元，下跌0.6%。隔夜走低，因新西兰总理英格利希的国家党在周六选举中获得最多选票，但主要政党无一过半，投资者料面临政党协商将持续数周才能组成政府的情况。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1812  1.1846  -0.29 +12.36  1.0513
    美元/日圆                   111.67  111.72  -0.04  -4.45  116.87
    欧元/日圆                   131.92  132.36  -0.33  +7.13  123.14
    美元/瑞郎                   0.9698  0.9663  +0.36  -4.72  1.0178
    英镑/美元                   1.3474  1.3465  +0.07  +9.23  1.2336
    美元/加元                   1.2382  1.2369  +0.11  -7.80  1.3430
    美元/离岸人民币                6.6230  6.6110  +0.18  -5.01  6.9726
    澳元/美元                   0.7920  0.7934  -0.18  +9.77  0.7215
    新西兰元/美元               0.7219  0.7262  -0.59  +4.01  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1457  1.1449  +0.07  +6.90  1.0717
    欧元/英镑                   0.8764  0.8797  -0.38  +2.89  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5417  9.5284  +0.14  -0.40  9.5799
    美元/挪威克朗               7.8509  7.8163  +0.44  -9.10  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 张明钧/许娜/王洋/刘秀红; 艾茂林/高琦/孙茉莉)

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