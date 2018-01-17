《全球汇市》欧元触及三年高点后回落，受欧洲央行官员讲话打压

* 2018年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦1月17日 - 欧元周三下跌，盘初曾涨至三年新高1.23美元上方，因部分投资人增持欧元多仓，虽然本周决策者的一些担忧打压了整体乐观人气。 美元全线疲软以及对于2018年欧元区经济愈发增强的乐观看法，给予欧元新的上涨动力。去年欧元上涨超过10%。 分析师们认为，欧元在今年年初的上涨速度引发本周部分欧洲央行官员发表讲话，突显出他们的担忧加剧。欧元在过去两周上涨超过3%。 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在接受意大利日报la Repubblica采访时表示，他不排除货币政策仍会继续“在很长一段时间内保持非常宽松”。 欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼周二表示，央行停止购债是“合适的”；购债计划至少将持续至9月份。 “就欧元相关评论来看，欧洲央行同时扮演好警察和坏警察的角色，但无疑欧元涨势给欧洲央行决策者埋下了不确定性的种子，”荷兰国际集团驻伦敦的外汇策略师Viraj Patel表示。 亚洲市场欧元兑美元 一度升至盘中高点1.2323美元，之后下跌0.2%至1.2238美元。 对欧元多头来讲，有数个理由让这些价位成为关键水准。2017年夏季时，欧元仓位失衡的情况没有这么严重，且估值仍相当吸引人，而当前的水位对欧元的支撑力并没有那么强。 最新仓位数据显示，欧元净多仓处于纪录高点。 摩根士丹利策略师在一篇每日报告中称，只要能达成通胀预期且经济增长仍维持强劲，那么欧洲央行将会容忍欧元涨势。 此外，外界普遍预期加拿大央行将升息25个基点，将指标利率上调至1.25%。市场预期 该央行2018年将升息三次。 澳元兑美元 涨0.1%至0.7970；新西兰元兑美元 跌0.1%至0.7260。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2227 1.2259 -0.26 +1.93 1.1996 美元/日圆 110.81 110.44 +0.34 -1.65 112.67 欧元/日圆 135.50 135.41 +0.07 +0.24 135.18 美元/瑞郎 0.9629 0.9594 +0.36 -1.17 0.9743 英镑/美元 1.3775 1.3791 -0.12 +1.95 1.3512 美元/加元 1.2452 1.2433 +0.15 -0.99 1.2577 美元/离岸人民币 6.4373 6.4368 +0.01 -1.15 6.5125 澳元/美元 0.7968 0.7960 +0.10 +2.14 0.7801 新西兰元/美元 0.7252 0.7265 -0.18 +2.34 0.7086 欧元/瑞郎 1.1774 1.1762 +0.10 +0.73 1.1689 欧元/英镑 0.8874 0.8886 -0.14 -0.10 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8398 9.8591 -0.20 +0.01 9.8391 美元/挪威克朗 7.8712 7.8708 +0.01 -4.09 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/王灿/孙茉莉/刘秀红；审校 高琦/张明钧/蔡美珍)