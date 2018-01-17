FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#特朗普专访
#加密货币
#半岛局势
#狗年展望
#图表新闻
#图片精选
#亚洲
January 17, 2018 / 9:06 AM / 2 days ago

《全球汇市》欧元触及三年高点后回落，受欧洲央行官员讲话打压

2 分钟阅读

    * 2018年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦1月17日 - 欧元周三下跌，盘初曾涨至三年新高1.23美元上方，因部分投资人增持欧元多仓，虽然本周决策者的一些担忧打压了整体乐观人气。
    
    美元全线疲软以及对于2018年欧元区经济愈发增强的乐观看法，给予欧元新的上涨动力。去年欧元上涨超过10%。
    
    分析师们认为，欧元在今年年初的上涨速度引发本周部分欧洲央行官员发表讲话，突显出他们的担忧加剧。欧元在过去两周上涨超过3%。

    欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在接受意大利日报la Repubblica采访时表示，他不排除货币政策仍会继续“在很长一段时间内保持非常宽松”。            

    欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼周二表示，央行停止购债是“合适的”；购债计划至少将持续至9月份。

    “就欧元相关评论来看，欧洲央行同时扮演好警察和坏警察的角色，但无疑欧元涨势给欧洲央行决策者埋下了不确定性的种子，”荷兰国际集团驻伦敦的外汇策略师Viraj Patel表示。

    亚洲市场欧元兑美元         一度升至盘中高点1.2323美元，之后下跌0.2%至1.2238美元。

    对欧元多头来讲，有数个理由让这些价位成为关键水准。2017年夏季时，欧元仓位失衡的情况没有这么严重，且估值仍相当吸引人，而当前的水位对欧元的支撑力并没有那么强。
    
    最新仓位数据显示，欧元净多仓处于纪录高点。
    
    摩根士丹利策略师在一篇每日报告中称，只要能达成通胀预期且经济增长仍维持强劲，那么欧洲央行将会容忍欧元涨势。

    此外，外界普遍预期加拿大央行将升息25个基点，将指标利率上调至1.25%。市场预期
该央行2018年将升息三次。            
    
    澳元兑美元        涨0.1%至0.7970；新西兰元兑美元        跌0.1%至0.7260。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2227  1.2259  -0.26  +1.93  1.1996
    美元/日圆                   110.81  110.44  +0.34  -1.65  112.67
    欧元/日圆                   135.50  135.41  +0.07  +0.24  135.18
    美元/瑞郎                   0.9629  0.9594  +0.36  -1.17  0.9743
    英镑/美元                   1.3775  1.3791  -0.12  +1.95  1.3512
    美元/加元                   1.2452  1.2433  +0.15  -0.99  1.2577
    美元/离岸人民币                6.4373  6.4368  +0.01  -1.15  6.5125
    澳元/美元                   0.7968  0.7960  +0.10  +2.14  0.7801
    新西兰元/美元               0.7252  0.7265  -0.18  +2.34  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1774  1.1762  +0.10  +0.73  1.1689
    欧元/英镑                   0.8874  0.8886  -0.14  -0.10  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.8398  9.8591  -0.20  +0.01  9.8391
    美元/挪威克朗               7.8712  7.8708  +0.01  -4.09  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/王灿/孙茉莉/刘秀红；审校 高琦/张明钧/蔡美珍)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below