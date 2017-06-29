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《全球汇市》欧元触及14个月高位，连续第三日上涨
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2017年6月29日 / 早上8点26分 / 1 个月内

《全球汇市》欧元触及14个月高位，连续第三日上涨

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 欧元基本未受欧洲央行消息人士讲话影响
    * 加元兑美元接近1.30加元，英镑兑美元报1.30美元
    * 美元兑日元持平
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦6月29日 - 欧元兑美元周四升逾1.14美元，至略低于14个月的最高水准，欧洲央行消息人士试图淡化欧洲央行总裁德拉吉本周讲话中的信息，但被市场当做耳边风。
    
    欧元创下逾一年来最大三日涨幅，令美元指数跌至去年10月以来最低水平，市场中一些美元最强有力的支持者称美元的涨势到头。

    在一连串其他主要央行发出鹰派讯号之际，德拉吉周二的演说令市场深信，欧洲央行准备今年稍晚开始撤回紧急刺激措施。
    
    
    这使得欧元在一段长期跌势后，重回到相对陌生水准，一些分析师认为，在1.20下方的技术阻力不大。
    
    “最大的考验将是1.1500，”RBC全球外汇策略负责人Elsa Lignos称。
    
    “虽然月底的美元卖盘可能加剧未来几天的美元偏空气氛，但我们仍认为欧元升势比较可能在1.15耗尽动能。”
    
    0730GMT，欧元/美元      上涨0.4%，报1.1425美元，此前短暂升破去年6月高位1.1428。欧元/日圆         亦升0.4%，至128.275日圆。

    过去24小时G10货币中其他大涨的货币是加元和英镑，受到加拿大央行和英国央行总裁言论的提振。
    
    英镑      在伦敦早盘再涨0.5%，距1.30美元仅咫尺之遥，若突破则是五周来首见。
    
    “央行简直就是一起来努力抑制通胀，”野村G10外汇交易主管Peter Gorra称。
    
    “他们想要尽可能地明智行事，并且同意他们必须一致行动。我觉得这不一定是针对美元的行动，而且我认为美元的反弹走势没有结束。他们只是想为市场增加一些双向风险。”
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1414  1.1376  +0.33  +8.57  1.0513
    美元/日圆                   112.56  112.28  +0.25  -3.69  116.87
    欧元/日圆                   128.49  127.74  +0.59  +4.34  123.14
    美元/瑞郎                   0.9583  0.9594  -0.11  -5.85  1.0178
    英镑/美元                   1.2970  1.2924  +0.36  +5.14  1.2336
    美元/加元                   1.3029  1.3037  -0.06  -2.99  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7851  6.8032  -0.27  -2.69  6.9726
    澳元/美元                   0.7668  0.7640  +0.37  +6.28  0.7215
    新西兰元/美元               0.7310  0.7304  +0.08  +5.32  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0939  1.0916  +0.21  +2.07  1.0717
    欧元/英镑                   0.8799  0.8800  -0.01  +3.30  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7155  9.7199  -0.05  +1.42  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3697  8.4244  -0.65  -3.09  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 孙国玉/蔡美珍/侯雪苹；审校 于春红/李春喜/艾茂林/张若琪)

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