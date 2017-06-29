《全球汇市》欧元触及14个月高位，连续第三日上涨

* 欧元基本未受欧洲央行消息人士讲话影响 * 加元兑美元接近1.30加元，英镑兑美元报1.30美元 * 美元兑日元持平 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦6月29日 - 欧元兑美元周四升逾1.14美元，至略低于14个月的最高水准，欧洲央行消息人士试图淡化欧洲央行总裁德拉吉本周讲话中的信息，但被市场当做耳边风。 欧元创下逾一年来最大三日涨幅，令美元指数跌至去年10月以来最低水平，市场中一些美元最强有力的支持者称美元的涨势到头。 在一连串其他主要央行发出鹰派讯号之际，德拉吉周二的演说令市场深信，欧洲央行准备今年稍晚开始撤回紧急刺激措施。 这使得欧元在一段长期跌势后，重回到相对陌生水准，一些分析师认为，在1.20下方的技术阻力不大。 “最大的考验将是1.1500，”RBC全球外汇策略负责人Elsa Lignos称。 “虽然月底的美元卖盘可能加剧未来几天的美元偏空气氛，但我们仍认为欧元升势比较可能在1.15耗尽动能。” 0730GMT，欧元/美元 上涨0.4%，报1.1425美元，此前短暂升破去年6月高位1.1428。欧元/日圆 亦升0.4%，至128.275日圆。 过去24小时G10货币中其他大涨的货币是加元和英镑，受到加拿大央行和英国央行总裁言论的提振。 英镑 在伦敦早盘再涨0.5%，距1.30美元仅咫尺之遥，若突破则是五周来首见。 “央行简直就是一起来努力抑制通胀，”野村G10外汇交易主管Peter Gorra称。 “他们想要尽可能地明智行事，并且同意他们必须一致行动。我觉得这不一定是针对美元的行动，而且我认为美元的反弹走势没有结束。他们只是想为市场增加一些双向风险。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1414 1.1376 +0.33 +8.57 1.0513 美元/日圆 112.56 112.28 +0.25 -3.69 116.87 欧元/日圆 128.49 127.74 +0.59 +4.34 123.14 美元/瑞郎 0.9583 0.9594 -0.11 -5.85 1.0178 英镑/美元 1.2970 1.2924 +0.36 +5.14 1.2336 美元/加元 1.3029 1.3037 -0.06 -2.99 1.3430 美元/离岸人民币 6.7851 6.8032 -0.27 -2.69 6.9726 澳元/美元 0.7668 0.7640 +0.37 +6.28 0.7215 新西兰元/美元 0.7310 0.7304 +0.08 +5.32 0.6941 欧元/瑞郎 1.0939 1.0916 +0.21 +2.07 1.0717 欧元/英镑 0.8799 0.8800 -0.01 +3.30 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7155 9.7199 -0.05 +1.42 9.5799 美元/挪威克朗 8.3697 8.4244 -0.65 -3.09 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 孙国玉/蔡美珍/侯雪苹；审校 于春红/李春喜/艾茂林/张若琪)