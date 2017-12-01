《全球汇市》欧元连续第三个交易日上涨，受投资流涌入支撑

* 美元走软，因美国税改计划进展暂停 * 英镑整理涨势，周线涨幅受抑 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦12月1日 - 欧元周五连续第三个交易日上涨，受投资流涌入提振，而且欧元区经济成长前景亮丽吸引投资者前往，尽管其债券收益率下滑。 “即便本周美元受到一些美国税改计划进展积极消息的提振，但欧元似乎仍受到部分强劲投资流的支撑，”瑞典北欧斯安银行(SEB)驻斯德哥尔摩资深外汇策略师Richard Falkenhall称。 欧元兑美元 上涨0.2%至1.926美元，有望连续第三天录得涨幅。欧元/美元周一触及两个月高点1.19610。 摩根士丹利策略分析师指出，尽管利差缩窄，但最近几周以来，未作汇率对冲的欧股投资资金流入明显增加，因而推升欧元。 欧洲经济成长前景明显转佳。上周公布的PMI调查显示，年底前企业增长强劲。 美元兑日圆周五持稳，之前升至10日高点后动能减弱，市场等待美国税改法案表决。 但美元兑日圆 最新报112.550日圆，当日大致持平，此前美国参议院决定，美国时间周四晚间不会就税改议案投票，而是将于周五继续讨论。 “周四晚间不进行投票表明，还有一些问题有待解决，但并不是说相关审议已经失败，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。 美元指数 跌0.2%至92.84，但周线料能录得涨幅。该指数本周成功脱离两个月低位92.496。 英镑兑美元 略涨，报1.3534，隔夜涨0.9%，并创两个月高点1.3549。英镑料将创下10月中以来最大单周涨幅。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1934 1.1902 +0.27 +13.52 1.0513 美元/日圆 112.42 112.52 -0.09 -3.81 116.87 欧元/日圆 134.16 133.93 +0.17 +8.95 123.14 美元/瑞郎 0.9822 0.9834 -0.12 -3.50 1.0178 英镑/美元 1.3514 1.3525 -0.08 +9.55 1.2336 美元/加元 1.2854 1.2894 -0.31 -4.29 1.3430 美元/离岸人民币 6.6078 6.6110 -0.05 -5.23 6.9726 澳元/美元 0.7588 0.7566 +0.29 +5.17 0.7215 新西兰元/美元 0.6844 0.6830 +0.20 -1.40 0.6941 欧元/瑞郎 1.1721 1.1706 +0.13 +9.37 1.0717 欧元/英镑 0.8828 0.8799 +0.33 +3.64 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9777 9.9707 +0.07 +4.15 9.5799 美元/挪威克朗 8.3017 8.3177 -0.19 -3.88 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红/于春红; 审校 艾茂林/白云/孙茉莉)