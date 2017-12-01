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《全球汇市》欧元连续第三个交易日上涨，受投资流涌入支撑
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2017年12月1日 / 早上8点55分 / 2 天前

《全球汇市》欧元连续第三个交易日上涨，受投资流涌入支撑

2 分钟阅读

    * 美元走软，因美国税改计划进展暂停
    * 英镑整理涨势，周线涨幅受抑
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦12月1日 - 欧元周五连续第三个交易日上涨，受投资流涌入提振，而且欧元区经济成长前景亮丽吸引投资者前往，尽管其债券收益率下滑。
    
    “即便本周美元受到一些美国税改计划进展积极消息的提振，但欧元似乎仍受到部分强劲投资流的支撑，”瑞典北欧斯安银行(SEB)驻斯德哥尔摩资深外汇策略师Richard Falkenhall称。

    欧元兑美元         上涨0.2%至1.926美元，有望连续第三天录得涨幅。欧元/美元周一触及两个月高点1.19610。
    
    摩根士丹利策略分析师指出，尽管利差缩窄，但最近几周以来，未作汇率对冲的欧股投资资金流入明显增加，因而推升欧元。
    
    欧洲经济成长前景明显转佳。上周公布的PMI调查显示，年底前企业增长强劲。
    
    美元兑日圆周五持稳，之前升至10日高点后动能减弱，市场等待美国税改法案表决。

    但美元兑日圆         最新报112.550日圆，当日大致持平，此前美国参议院决定，美国时间周四晚间不会就税改议案投票，而是将于周五继续讨论。
    
    “周四晚间不进行投票表明，还有一些问题有待解决，但并不是说相关审议已经失败，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。
    
    美元指数      跌0.2%至92.84，但周线料能录得涨幅。该指数本周成功脱离两个月低位92.496。

    英镑兑美元        略涨，报1.3534，隔夜涨0.9%，并创两个月高点1.3549。英镑料将创下10月中以来最大单周涨幅。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1934  1.1902  +0.27 +13.52  1.0513
    美元/日圆                   112.42  112.52  -0.09  -3.81  116.87
    欧元/日圆                   134.16  133.93  +0.17  +8.95  123.14
    美元/瑞郎                   0.9822  0.9834  -0.12  -3.50  1.0178
    英镑/美元                   1.3514  1.3525  -0.08  +9.55  1.2336
    美元/加元                   1.2854  1.2894  -0.31  -4.29  1.3430
    美元/离岸人民币                6.6078  6.6110  -0.05  -5.23  6.9726
    澳元/美元                   0.7588  0.7566  +0.29  +5.17  0.7215
    新西兰元/美元               0.6844  0.6830  +0.20  -1.40  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1721  1.1706  +0.13  +9.37  1.0717
    欧元/英镑                   0.8828  0.8799  +0.33  +3.64  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.9777  9.9707  +0.07  +4.15  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3017  8.3177  -0.19  -3.88  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红/于春红; 审校 艾茂林/白云/孙茉莉)

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