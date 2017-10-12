《全球汇市》欧元连续第五日上涨来到两周高点，受强劲数据提振

* 美联储公布会议记录后，美元走势挣扎 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月12日 - 欧元周四升至两周高点，此前公布的一连串数据表现强劲，令市场越发认为欧洲央行将会在本月稍晚的政策会议宣布缩减庞大刺激政策的计画。 意大利的工业数据优于预估，而且本周稍早公布的德国贸易数据表现亮丽，暗示欧元区经济全面复苏，尽管今年欧元涨幅已经超过10%。 在加泰罗尼亚未正式宣布从西班牙独立后，政治担忧也已减弱，给欧元带来支撑。 摩根士丹利策略师称，欧元料将进一步上涨，因有越来越多经济活动增强的迹象，而且在全球流动性强劲环境下，全球大型资产管理公司对欧元的持仓仍处于低配状态。 欧元触及逾两周最高的1.1878，最新日内涨0.1%至1.1867。目前已连续五个交易日上涨。 另外欧元也受到美元整体有些走疲的扶助，因美联储最新会议记录显示，一些美联储官员仍担忧持续低迷的通胀情况。 美元指数 一度触及9月26日以来最低位92.827，最新下跌0.2%报92.882。 美联储会议记录显示，许多决策官员仍认为今年“可能有理由”再次升息，但一些官员指称，进一步收紧政策取决于将出炉的通胀数据。 “联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录显示，委员会对于物价上升缓慢，看法仍严重分歧，”Oanda亚太交易主管Stephen Innes在一份报告中指出。 接下来的焦点是周四将公布的美国生产者物价指数(PPI)，以及周五的美国消费者物价指数(CPI)。上周公布的美国就业数据显示，薪资呈现增长，提振了通胀攀升的预期。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1863 1.1857 +0.05 +12.84 1.0513 美元/日圆 112.22 112.48 -0.23 -3.98 116.87 欧元/日圆 133.13 133.38 -0.19 +8.11 123.14 美元/瑞郎 0.9725 0.9733 -0.08 -4.45 1.0178 英镑/美元 1.3240 1.3221 +0.14 +7.33 1.2336 美元/加元 1.2439 1.2458 -0.15 -7.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.5747 6.5734 +0.02 -5.71 6.9726 澳元/美元 0.7831 0.7787 +0.57 +8.54 0.7215 新西兰元/美元 0.7119 0.7083 +0.51 +2.56 0.6941 欧元/瑞郎 1.1540 1.1540 +0.00 +7.68 1.0717 欧元/英镑 0.8957 0.8966 -0.10 +5.15 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5253 9.5458 -0.21 -0.57 9.5799 美元/挪威克朗 7.9032 7.9186 -0.19 -8.50 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 张明钧/刘秀红/艾茂林; 审校 王洋/孙茉莉/高琦/蔡美珍)