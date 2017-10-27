《全球汇市》欧元连跌第二日，投资人扩大押注欧美货币政策分歧

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月27日 - 欧元周五连续第二日下滑，本周料录得年内最大周线跌幅，受公债收益率下跌拖累。此前欧洲央行将购债计划延长九个月至明年9月底，并保留进一步延长的可能性。 投资人押注美国和欧洲货币政策前景分歧，前者预计在年底前再度升息，而后者未来数年预计不会升息。 “欧元现在很脆弱，备受关注的欧洲央行缩减量化宽松声明已经成了过去时。”法国兴业银行驻伦敦的汇市分析师Kit Juckes说道。 欧元/美元 早盘跌至1.1626，有可能录得2016年第四季以来的最大周线跌幅。指标10年期德债收益率报0.43%，距离上周触及的一个半月低点0.36%不远。 投资者对于欧洲央行声明缺乏鹰派色彩感到惊讶，尽管欧元区强劲数据显示经济动能在增加。 美元指数 上涨0.2%至94.800，处在三个月高点，周线有望录得1.1%的涨幅。 “整体而言，我们有些惊讶欧洲央行并没有借此机会对当前政策进行更大力度刹车，”荷兰合作银行策略师在一份报告中称。 投资者仍关心美联储主席叶伦明年2月任职到期后由谁接任。 美国政治新闻网站Politico援引一位消息人士称，美国总统特朗普考虑的美联储下任主席人选只剩下两人，分别为美联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒。另一位消息人士则建议对此谨慎以待 。但白宫官员告诉路透，尚未作出最后决定。 预计特朗普将在11月初出访亚洲前宣布美联储新任主席人选。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1628 1.1650 -0.19 +10.61 1.0513 美元/日圆 114.10 113.97 +0.11 -2.37 116.87 欧元/日圆 132.67 132.77 -0.08 +7.74 123.14 美元/瑞郎 0.9988 0.9975 +0.13 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.3079 1.3158 -0.60 +6.02 1.2336 美元/加元 1.2880 1.2845 +0.27 -4.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.6519 6.6534 -0.02 -4.60 6.9726 澳元/美元 0.7639 0.7660 -0.27 +5.88 0.7215 新西兰元/美元 0.6832 0.6842 -0.15 -1.57 0.6941 欧元/瑞郎 1.1615 1.1622 -0.06 +8.38 1.0717 欧元/英镑 0.8890 0.8851 +0.44 +4.37 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7090 9.7234 -0.15 +1.35 9.5799 美元/挪威克朗 8.1683 8.1684 -0.00 -5.43 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/高琦/刘秀红；审校 张涛/白云/孙茉莉)