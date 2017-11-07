《全球汇市》欧元限于窄幅区间交投，经济数据提供支撑

* 令人鼓舞的经济数据帮助欧元大体持稳 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦11月7日 - 欧元周二下跌，但仍处在近期交投区间内，因最近公布的经济数据好于市场预期，令投资者对于压低欧元心存疑虑。 研究机构Sentix周一公布，随着德国在全球经济成长热潮中领跑，投资人对德国的信心在11月升至纪录新高。 “高风险资产表现强劲之际，汇市普遍表现低调，因近期事件风险不多，在我们见到经济数据出现重大意外之前，汇市将在窄幅区间内波动，”法兰克福德国商业银行汇率策略师Thu Lan Nguyen表示。 欧元 欧洲盘初小跌0.2%至1.1591美元。自欧洲央行10月26日表示将缩减月度购债规模以来，欧元波动区间逐渐收窄，欧元兑美元日交易波幅仅0.5%。 不过在冒险意愿普遍升温的环境下，利差交易重获青睐，新兴市场货币有资金流入。巴西雷亚尔 周一上涨2%，创下近六个月来单日最大涨幅，印尼卢比 也上扬。 美元指数 涨至94.913，接近周一触及的10日高位95.077。 美国公布的服务业和制造业数据强劲，支撑美联储下月升息且2018年进一步收紧政策的预期，此后美元保持稳健。 澳洲央行周二维持利率在纪录低位1.50%不变，在通胀较低和债务负担较高的消费者保持谨慎的情况下，可能数月都会按兵不动。 澳元兑美元 几无变动，报0.7665美元，周一上涨约0.5%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1570 1.1609 -0.34 +10.05 1.0513 美元/日圆 114.22 113.68 +0.48 -2.27 116.87 欧元/日圆 132.17 131.99 +0.14 +7.33 123.14 美元/瑞郎 1.0009 0.9973 +0.36 -1.66 1.0178 英镑/美元 1.3142 1.3170 -0.21 +6.53 1.2336 美元/加元 1.2737 1.2702 +0.28 -5.16 1.3430 美元/离岸人民币 6.6341 6.6239 +0.15 -4.85 6.9726 澳元/美元 0.7661 0.7690 -0.38 +6.18 0.7215 新西兰元/美元 0.6920 0.6944 -0.35 -0.30 0.6941 欧元/瑞郎 1.1580 1.1578 +0.02 +8.05 1.0717 欧元/英镑 0.8801 0.8812 -0.12 +3.32 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7415 9.7477 -0.06 +1.69 9.5799 美元/挪威克朗 8.1531 8.1329 +0.25 -5.60 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 高琦/张明钧/白云; 审校 蔡美珍/张涛)