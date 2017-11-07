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《全球汇市》欧元限于窄幅区间交投，经济数据提供支撑
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2017年11月7日 / 早上8点58分 / 更新于 21 小时前

《全球汇市》欧元限于窄幅区间交投，经济数据提供支撑

2 分钟阅读

    * 令人鼓舞的经济数据帮助欧元大体持稳
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦11月7日 - 欧元周二下跌，但仍处在近期交投区间内，因最近公布的经济数据好于市场预期，令投资者对于压低欧元心存疑虑。
    
    研究机构Sentix周一公布，随着德国在全球经济成长热潮中领跑，投资人对德国的信心在11月升至纪录新高。            

    “高风险资产表现强劲之际，汇市普遍表现低调，因近期事件风险不多，在我们见到经济数据出现重大意外之前，汇市将在窄幅区间内波动，”法兰克福德国商业银行汇率策略师Thu Lan Nguyen表示。
    
    欧元      欧洲盘初小跌0.2%至1.1591美元。自欧洲央行10月26日表示将缩减月度购债规模以来，欧元波动区间逐渐收窄，欧元兑美元日交易波幅仅0.5%。
    
    不过在冒险意愿普遍升温的环境下，利差交易重获青睐，新兴市场货币有资金流入。巴西雷亚尔      周一上涨2%，创下近六个月来单日最大涨幅，印尼卢比      也上扬。

    美元指数      涨至94.913，接近周一触及的10日高位95.077。
    
    美国公布的服务业和制造业数据强劲，支撑美联储下月升息且2018年进一步收紧政策的预期，此后美元保持稳健。
    
    澳洲央行周二维持利率在纪录低位1.50%不变，在通胀较低和债务负担较高的消费者保持谨慎的情况下，可能数月都会按兵不动。
    
    澳元兑美元        几无变动，报0.7665美元，周一上涨约0.5%。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1570  1.1609  -0.34 +10.05  1.0513
    美元/日圆                   114.22  113.68  +0.48  -2.27  116.87
    欧元/日圆                   132.17  131.99  +0.14  +7.33  123.14
    美元/瑞郎                   1.0009  0.9973  +0.36  -1.66  1.0178
    英镑/美元                   1.3142  1.3170  -0.21  +6.53  1.2336
    美元/加元                   1.2737  1.2702  +0.28  -5.16  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6341  6.6239  +0.15  -4.85  6.9726
    澳元/美元                   0.7661  0.7690  -0.38  +6.18  0.7215
    新西兰元/美元               0.6920  0.6944  -0.35  -0.30  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1580  1.1578  +0.02  +8.05  1.0717
    欧元/英镑                   0.8801  0.8812  -0.12  +3.32  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7415  9.7477  -0.06  +1.69  9.5799
    美元/挪威克朗               8.1531  8.1329  +0.25  -5.60  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 高琦/张明钧/白云; 审校 蔡美珍/张涛)

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