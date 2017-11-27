《全球汇市》欧元/美元创两个月高位，因德国数据乐观且政治忧虑缓解

* 德国Ifo企业信心指数创纪录高位 * 德国总理梅克尔所在的CDU寻求与SPD组建大联合政府 * 美元自身缺少动能，聚焦鲍威尔和美国税改计划 路透东京11月27日 - 欧元兑美元周一触及两个月高位，兑其他主要货币持坚，得益于德国企业信心强劲，而且对该国政治动荡的担忧缓解。 欧元兑美元 报1.1929美元，与上周五纽约尾盘基本持平，此前触及两个月高位1.1946美元。 欧元兑美元在本月早些时候跌至三个半月低点1.1553美元，此后则已上涨3.2%。 欧元兑日圆 涨至133.24日圆，为11月16日以来最高；欧元兑英镑 也涨至0.8978英镑，接近本月高点0.9014英镑。 一项调查显示，德国企业信心在11月意外升至记录高点，进一步显示德国经济第四季表现强劲。 在政治方面亦向好发展。德国社会民主党(SPD)为总理梅克尔递上一根挽救政治危机的救命稻草。梅克尔一周前与自由民主党(FDP)和绿党(Greens)就组建三方联盟进行的谈判破裂，为她能否连任第四个任期打下问号。 德国总理梅克尔所在的保守党领导层周日同意与社会民主党(SPD)组建“大联合政府”，以打破德国目前的政治僵局。 这有助于缓解对德国政治不稳定的担忧。 相比之下，美元欠缺动能，因外界认为持续低迷的通胀削弱了美联储升息的可能性。 市场人士关注周二有关美联储主席提名人鲍威尔的听证会。 总统特朗普的税改计划亦受到关注。特朗普周二将与参议院共和党议员讨论通过税改立法议案事宜。 “共和党议员必须先就参议院和众议院之间的计划达成一致。之后该计划将有待参众两院批准。这将需要一段时间和努力，”巴克莱资深策略师Shin Kadota表示。 美元指数 持平于92.816，接近上周五触及的两个月低点92.675。 美元兑日圆 报111.60日圆，脱离上周四触及的两个月低点111.07日圆。 英镑兑美元 报1.3325美元，接近上周五创下的两个月高点1.3360美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1920 1.1930 -0.08 +13.38 1.0513 美元/日圆 111.59 111.53 +0.05 -4.52 116.87 欧元/日圆 133.01 133.20 -0.14 +8.02 123.14 美元/瑞郎 0.9801 0.9796 +0.05 -3.70 1.0178 英镑/美元 1.3324 1.3335 -0.08 +8.01 1.2336 美元/加元 1.2711 1.2713 -0.02 -5.35 1.3430 美元/离岸人民币 6.5930 6.5876 +0.08 -5.44 6.9726 澳元/美元 0.7611 0.7612 -0.01 +5.49 0.7215 新西兰元/美元 0.6873 0.6879 -0.09 -0.98 0.6941 澳元/日圆 84.920 84.940 -0.02 +0.71 84.320 新西兰元/日圆 76.700 76.730 -0.04 -5.51 81.170 英镑/日圆 148.69 148.73 -0.03 +3.24 144.02 澳元/新西兰元 1.1069 1.1067 +0.02 +6.61 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/侯雪苹/戴素萍/王灿；审校 汪红英/龚芳/李爽/王丽鑫)