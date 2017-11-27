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《全球汇市》欧元/美元创两个月高位，因德国数据乐观且政治忧虑缓解
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2017年11月27日 / 凌晨1点04分 / 2 天前

《全球汇市》欧元/美元创两个月高位，因德国数据乐观且政治忧虑缓解

3 分钟阅读

    * 德国Ifo企业信心指数创纪录高位
    * 德国总理梅克尔所在的CDU寻求与SPD组建大联合政府
    * 美元自身缺少动能，聚焦鲍威尔和美国税改计划

    路透东京11月27日 - 欧元兑美元周一触及两个月高位，兑其他主要货币持坚，得益于德国企业信心强劲，而且对该国政治动荡的担忧缓解。
    
    欧元兑美元      报1.1929美元，与上周五纽约尾盘基本持平，此前触及两个月高位1.1946美元。

    欧元兑美元在本月早些时候跌至三个半月低点1.1553美元，此后则已上涨3.2%。
    
    欧元兑日圆          涨至133.24日圆，为11月16日以来最高；欧元兑英镑           也涨至0.8978英镑，接近本月高点0.9014英镑。
    
    一项调查显示，德国企业信心在11月意外升至记录高点，进一步显示德国经济第四季表现强劲。            
    
    在政治方面亦向好发展。德国社会民主党(SPD)为总理梅克尔递上一根挽救政治危机的救命稻草。梅克尔一周前与自由民主党(FDP)和绿党(Greens)就组建三方联盟进行的谈判破裂，为她能否连任第四个任期打下问号。            

    德国总理梅克尔所在的保守党领导层周日同意与社会民主党(SPD)组建“大联合政府”，以打破德国目前的政治僵局。            
    
    这有助于缓解对德国政治不稳定的担忧。
    
    相比之下，美元欠缺动能，因外界认为持续低迷的通胀削弱了美联储升息的可能性。
    
    市场人士关注周二有关美联储主席提名人鲍威尔的听证会。
    
    总统特朗普的税改计划亦受到关注。特朗普周二将与参议院共和党议员讨论通过税改立法议案事宜。
    
    “共和党议员必须先就参议院和众议院之间的计划达成一致。之后该计划将有待参众两院批准。这将需要一段时间和努力，”巴克莱资深策略师Shin Kadota表示。

    美元指数      持平于92.816，接近上周五触及的两个月低点92.675。

    美元兑日圆      报111.60日圆，脱离上周四触及的两个月低点111.07日圆。

    英镑兑美元        报1.3325美元，接近上周五创下的两个月高点1.3360美元。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1920  1.1930  -0.08 +13.38  1.0513
    美元/日圆                   111.59  111.53  +0.05  -4.52  116.87
    欧元/日圆                   133.01  133.20  -0.14  +8.02  123.14
    美元/瑞郎                   0.9801  0.9796  +0.05  -3.70  1.0178
    英镑/美元                   1.3324  1.3335  -0.08  +8.01  1.2336
    美元/加元                   1.2711  1.2713  -0.02  -5.35  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5930  6.5876  +0.08  -5.44  6.9726
    澳元/美元                   0.7611  0.7612  -0.01  +5.49  0.7215
    新西兰元/美元               0.6873  0.6879  -0.09  -0.98  0.6941
    澳元/日圆                   84.920  84.940  -0.02  +0.71  84.320
    新西兰元/日圆               76.700  76.730  -0.04  -5.51  81.170
    英镑/日圆                   148.69  148.73  -0.03  +3.24  144.02
    澳元/新西兰元               1.1069  1.1067  +0.02  +6.61  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/侯雪苹/戴素萍/王灿；审校 汪红英/龚芳/李爽/王丽鑫)

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