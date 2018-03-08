FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中国两会
#贸易战
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
亚洲
March 8, 2018 / 9:00 AM / 更新于 a day ago

《全球汇市》欧元/美元在1.24附近盘旋，市场聚焦欧洲央行会议

3 分钟阅读

    * 市场聚焦欧洲央行会议，将在1245GMT时公布政策决定
    * 美元小幅反弹，此前触及两周低点
    * 2018年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦3月8日 - 欧元兑美元周四盘旋在1.24美元附近。此前美国白宫称，一些国家可能得以豁免美国计划征收的进口关税，美元因此有所反弹。目前交易员们均在等待今日稍晚欧洲央行会议的结果。
    
    所有目光将放在欧洲央行身上，寻找有关货币收紧速度和时点的线索，以及任何显示该央行开始对欧元强势变得不满的迹象。欧元贸易加权指数本周触及2014年9月以来最高位。

    自年初以来急剧上涨，并在2月触及三年高点1.2556美元以来，欧元最近几周一直陷入一个区间，因为美元随着全球冒险意愿交替涨涨跌跌。
    
    投资人预期欧洲央行(ECB)将取消如何逐渐收紧大规模刺激政策的信号，因此推高欧元。欧洲央行周四将召开会议，市场预期将保持货币政策不变。
    
    “我们将推断全球外部环境(股市波动和美国保护主义)扮演了什么角色，”ING外汇分析师Viraj Patel表示。
    
    他预期ECB前瞻性指引的微妙变化将依旧普遍支撑欧元，“欧元可能测试1.25美元的水平”。
    
    0830 GMT，欧元兑美元      下跌0.1%至1.2403美元。

    美元指数      持平于89.616，上日曾触及两周低点89.407。美元兑日圆      下跌，日圆涨0.2%至105.95日圆。
        
    白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)周二辞职后，美元大跌。            
    
    整个金融市场来看，则显得比较平静，美股隔夜削减跌幅，之前白宫提出关税计划可能豁免某些国家。一些交易员押注，关税威胁有可能是美国与邻国进行贸易谈判的策略。
    
    美国周三公布的国内民间聘雇与劳动成本数据，加强了对美国经济稳健的看法，带动美元反弹。
    
    尽管围绕美国关税的担忧可能已经有所减轻，美元的回升却有限，因为有关贸易冲突的担心犹存，特朗普料在较长期内坚持保护主义立场。

    瑞穗银行驻东京首席市场经济学家Daisuke Karakama称，尽管外汇市场难以预测，但如果那是美国希望发生的情况，美元“几乎可能肯定将走软”。
    
    “除关税外，令本币贬值也成为贸易战的一种武器，”他表示。

    加元兑美元        微升至1.2908加元，周三跌至1.3002加元，但市场冀望加拿大和墨西哥或可获得特朗普钢铝关税计划的豁免，令加元回升。
    
    墨西哥披索兑美元        报18.71披索，此前自周三触及的18.90回弹。
    
    澳元        涨0.2%至0.7810美元，新西兰元        持平于0.7281美元。
                                         纽约   当日  今年来  2017年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2391  1.2412  -0.17  +3.29  1.1996
    美元/日圆                   106.10  106.06  +0.04  -5.83  112.67
    欧元/日圆                   131.49  131.63  -0.11  -2.73  135.18
    美元/瑞郎                   0.9443  0.9433  +0.11  -3.08  0.9743
    英镑/美元                   1.3885  1.3899  -0.10  +2.76  1.3512
    美元/加元                   1.2916  1.2910  +0.05  +2.70  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3322  6.3188  +0.21  -2.77  6.5125
    澳元/美元                   0.7805  0.7823  -0.23  +0.05  0.7801
    新西兰元/美元               0.7270  0.7283  -0.18  +2.60  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1702  1.1706  -0.03  +0.11  1.1689
    欧元/英镑                   0.8923  0.8926  -0.03  +0.45  0.8883
    欧元/瑞典克朗              10.2263 10.2116  +0.14  +3.94  9.8391
    美元/挪威克朗               7.8336  7.8073  +0.34  -4.55  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 白云/李春喜/刘秀红/王琛；审校 刘秀红/于春红/孙茉莉/王洋)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below