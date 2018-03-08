《全球汇市》欧元/美元在1.24附近盘旋，市场聚焦欧洲央行会议

* 市场聚焦欧洲央行会议，将在1245GMT时公布政策决定 * 美元小幅反弹，此前触及两周低点 * 2018年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦3月8日 - 欧元兑美元周四盘旋在1.24美元附近。此前美国白宫称，一些国家可能得以豁免美国计划征收的进口关税，美元因此有所反弹。目前交易员们均在等待今日稍晚欧洲央行会议的结果。 所有目光将放在欧洲央行身上，寻找有关货币收紧速度和时点的线索，以及任何显示该央行开始对欧元强势变得不满的迹象。欧元贸易加权指数本周触及2014年9月以来最高位。 自年初以来急剧上涨，并在2月触及三年高点1.2556美元以来，欧元最近几周一直陷入一个区间，因为美元随着全球冒险意愿交替涨涨跌跌。 投资人预期欧洲央行(ECB)将取消如何逐渐收紧大规模刺激政策的信号，因此推高欧元。欧洲央行周四将召开会议，市场预期将保持货币政策不变。 “我们将推断全球外部环境(股市波动和美国保护主义)扮演了什么角色，”ING外汇分析师Viraj Patel表示。 他预期ECB前瞻性指引的微妙变化将依旧普遍支撑欧元，“欧元可能测试1.25美元的水平”。 0830 GMT，欧元兑美元 下跌0.1%至1.2403美元。 美元指数 持平于89.616，上日曾触及两周低点89.407。美元兑日圆 下跌，日圆涨0.2%至105.95日圆。 白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)周二辞职后，美元大跌。 整个金融市场来看，则显得比较平静，美股隔夜削减跌幅，之前白宫提出关税计划可能豁免某些国家。一些交易员押注，关税威胁有可能是美国与邻国进行贸易谈判的策略。 美国周三公布的国内民间聘雇与劳动成本数据，加强了对美国经济稳健的看法，带动美元反弹。 尽管围绕美国关税的担忧可能已经有所减轻，美元的回升却有限，因为有关贸易冲突的担心犹存，特朗普料在较长期内坚持保护主义立场。 瑞穗银行驻东京首席市场经济学家Daisuke Karakama称，尽管外汇市场难以预测，但如果那是美国希望发生的情况，美元“几乎可能肯定将走软”。 “除关税外，令本币贬值也成为贸易战的一种武器，”他表示。 加元兑美元 微升至1.2908加元，周三跌至1.3002加元，但市场冀望加拿大和墨西哥或可获得特朗普钢铝关税计划的豁免，令加元回升。 墨西哥披索兑美元 报18.71披索，此前自周三触及的18.90回弹。 澳元 涨0.2%至0.7810美元，新西兰元 持平于0.7281美元。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2391 1.2412 -0.17 +3.29 1.1996 美元/日圆 106.10 106.06 +0.04 -5.83 112.67 欧元/日圆 131.49 131.63 -0.11 -2.73 135.18 美元/瑞郎 0.9443 0.9433 +0.11 -3.08 0.9743 英镑/美元 1.3885 1.3899 -0.10 +2.76 1.3512 美元/加元 1.2916 1.2910 +0.05 +2.70 1.2577 美元/离岸人民币 6.3322 6.3188 +0.21 -2.77 6.5125 澳元/美元 0.7805 0.7823 -0.23 +0.05 0.7801 新西兰元/美元 0.7270 0.7283 -0.18 +2.60 0.7086 欧元/瑞郎 1.1702 1.1706 -0.03 +0.11 1.1689 欧元/英镑 0.8923 0.8926 -0.03 +0.45 0.8883 欧元/瑞典克朗 10.2263 10.2116 +0.14 +3.94 9.8391 美元/挪威克朗 7.8336 7.8073 +0.34 -4.55 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 白云/李春喜/刘秀红/王琛；审校 刘秀红/于春红/孙茉莉/王洋)