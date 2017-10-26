《全球汇市》欧洲央行会议前欧元走强，美元兑日圆从三个月高位下滑

* 欧元在欧洲央行政策决定公布前持坚 * 欧洲央行料将公布逐步撤回刺激政策 * 美元兑日圆走软，从三个月高位下滑 路透新加坡10月26日 - 欧元周四小涨，因投资者等待欧洲央行缩减购债计划的细节，美元则在近期上涨后稍作喘息。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.1819美元，从周一所及两个月低位1.1725小幅上扬。 欧洲央行周四几乎肯定会缩减购债刺激计划，为逐步退出实行数年之久的宽松货币政策迈出迄今为止最大的一步。 然而，欧洲央行仍在为低通胀苦恼。因此，预计央行会在削减购债规模的同时将购债计划的时间进一步拉长。 Oanda驻新加坡亚太交易主管Stephen Innes表示，针对欧洲央行政策决定可能提振欧元这一风险，似乎有一些谨慎情绪。 “市场可能在为意外鹰派做对冲，”Innes说，他指的是欧元在最近几个交易日走坚。 美元涨势则暂时喘口气。过去一周，美元受到税改乐观预期，以及下任美联储主席人选可能更偏鹰派政策的揣测所提振。 美元指数 亚洲时段报在93.609，从周三日高94.008回落。 美指周三虽然回落，但仍较一周前触及的低点上涨约0.6%，因美国税改计划希望以及媒体报导称斯坦福大学经济学家泰勒令特朗普总统印象深刻。 泰勒偏爱以规则来制定利率，外界认为，相比现任主席叶伦，泰勒可能会使美联储升息路径加快。 特朗普口袋名单中的其他人选还包括叶伦、美联储理事鲍威尔、白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)和前FED理事瓦尔许(Kevin Warsh)。 特朗普料在11月初出访亚洲之前宣布美联储主席的被提名人。 美元兑日圆 跌0.1%报113.60日圆，周三曾触及三个月高位114.245. 美国公债收益率略微回落，削弱美元动能。美国10年期公债收益率 接近2.4 32%，从周三所及七个月高位2.475%下滑。 其他主要货币中，英镑持稳，兑美元 报1.3269，周三攀升1%，因英国经济增长 数据强于预期，强化对英国央行下周将加息的预期。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1827 1.1812 +0.13 +12.50 1.0513 美元/日圆 113.42 113.73 -0.27 -2.95 116.87 欧元/日圆 134.15 134.35 -0.15 +8.94 123.14 美元/瑞郎 0.9888 0.9895 -0.07 -2.85 1.0178 英镑/美元 1.3272 1.3262 +0.08 +7.59 1.2336 美元/加元 1.2786 1.2794 -0.06 -4.80 1.3430 美元/离岸人民币 6.6316 6.6371 -0.08 -4.89 6.9726 澳元/美元 0.7709 0.7703 +0.08 +6.85 0.7215 新西兰元/美元 0.6882 0.6885 -0.04 -0.85 0.6941 澳元/日圆 87.450 87.610 -0.18 +3.71 84.320 新西兰元/日圆 78.060 78.310 -0.32 -3.83 81.170 英镑/日圆 150.54 150.81 -0.18 +4.53 144.02 澳元/新西兰元 1.1201 1.1182 +0.17 +7.88 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/杜明霞/李婷仪/李爽 审校 龚芳/戴素萍/陈宗琦)