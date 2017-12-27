《全球汇市》油价上涨支撑加元，美元持稳

* 油价上涨后加元受到支撑 * 美元指数持稳 路透新加坡12月27日 - 美元指数周三持稳，加元接近三周高点，在油价升至两年半高点后寻获支撑。 美元指数 基本持平于93.300。 加元兑美元 最新报1.2694加元，接近周二高位1.2684，后者为加元自12月6日以来的最高价位。 油价周二升至两年半高点，因有消息称利比亚一条输油管线发生爆炸，而且也受到OPEC牵头的减产行动支撑。 新加坡Oanda的亚太交易主管Stephen Innes说，加元等商品货币可能因原油价格上涨而受到支撑，不过现在仍不清楚油价会否持续走升。 “我认为它将为...石油相关货币提供支撑，”他说。 Innes还说，由于很多市场参与者年底前还在休假，清淡市况中汇价走势可能会被放大。 主要货币波动温和，美元兑日圆小涨0.1%至113.31日圆，欧元兑美元 少有变动，报1.1860美元。 比特币在卢森堡Bitstamp交易所上涨0.9%至约15,900美元。比特币周二出现反弹，此前在上周重挫25%并创下2013年以来最大周线跌幅。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1860 1.1858 +0.02 +12.81 1.0513 美元/日圆 113.28 113.22 +0.05 -3.07 116.87 欧元/日圆 134.36 134.27 +0.07 +9.11 123.14 美元/瑞郎 0.9895 0.9889 +0.06 -2.78 1.0178 英镑/美元 1.3368 1.3372 -0.03 +8.37 1.2336 美元/加元 1.2694 1.2688 +0.05 -5.48 1.3430 美元/离岸人民币 6.5473 6.5402 +0.11 -6.10 6.9726 澳元/美元 0.7731 0.7727 +0.05 +7.15 0.7215 新西兰元/美元 0.7031 0.7037 -0.09 +1.30 0.6941 澳元/日圆 87.590 87.510 +0.09 +3.88 84.320 新西兰元/日圆 79.680 79.690 -0.01 -1.84 81.170 英镑/日圆 151.48 151.43 +0.03 +5.18 144.02 澳元/新西兰元 1.0992 1.0975 +0.15 +5.87 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王灿/徐文焰/李婷仪 审校 王兴亚/王颖)