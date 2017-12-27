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《全球汇市》油价上涨支撑加元，美元持稳
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December 27, 2017 / 1:46 AM / 更新于 a day ago

《全球汇市》油价上涨支撑加元，美元持稳

2 分钟阅读

    * 油价上涨后加元受到支撑
    * 美元指数持稳

    路透新加坡12月27日 - 美元指数周三持稳，加元接近三周高点，在油价升至两年半高点后寻获支撑。

    美元指数      基本持平于93.300。

    加元兑美元        最新报1.2694加元，接近周二高位1.2684，后者为加元自12月6日以来的最高价位。
    
    油价周二升至两年半高点，因有消息称利比亚一条输油管线发生爆炸，而且也受到OPEC牵头的减产行动支撑。
    
    新加坡Oanda的亚太交易主管Stephen Innes说，加元等商品货币可能因原油价格上涨而受到支撑，不过现在仍不清楚油价会否持续走升。
    
    “我认为它将为...石油相关货币提供支撑，”他说。

    Innes还说，由于很多市场参与者年底前还在休假，清淡市况中汇价走势可能会被放大。
    
    主要货币波动温和，美元兑日圆小涨0.1%至113.31日圆，欧元兑美元      少有变动，报1.1860美元。
    
    比特币在卢森堡Bitstamp交易所上涨0.9%至约15,900美元。比特币周二出现反弹，此前在上周重挫25%并创下2013年以来最大周线跌幅。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1860  1.1858  +0.02 +12.81  1.0513
    美元/日圆                   113.28  113.22  +0.05  -3.07  116.87
    欧元/日圆                   134.36  134.27  +0.07  +9.11  123.14
    美元/瑞郎                   0.9895  0.9889  +0.06  -2.78  1.0178
    英镑/美元                   1.3368  1.3372  -0.03  +8.37  1.2336
    美元/加元                   1.2694  1.2688  +0.05  -5.48  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5473  6.5402  +0.11  -6.10  6.9726
    澳元/美元                   0.7731  0.7727  +0.05  +7.15  0.7215
    新西兰元/美元               0.7031  0.7037  -0.09  +1.30  0.6941
    澳元/日圆                   87.590  87.510  +0.09  +3.88  84.320
    新西兰元/日圆               79.680  79.690  -0.01  -1.84  81.170
    英镑/日圆                   151.48  151.43  +0.03  +5.18  144.02
    澳元/新西兰元               1.0992  1.0975  +0.15  +5.87  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王灿/徐文焰/李婷仪 审校 王兴亚/王颖)

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