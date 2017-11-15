《全球汇市》澳元下跌但日圆走坚，因风险偏好降温

* 欧元企稳，之前受德国数据提振上涨 * 投资者等待周三稍晚公布的美国CPI数据 路透东京11月15日 - 周三风险偏好降温提振日圆，但令澳元承压，投资者等待今日稍晚将公布的美国消费者物价指数(CPI)数据。 澳元在亚洲时段波动较大，兑美元 下跌0.6%至0.7587美元，创7月以来的最低水准。 澳元兑日圆 跌0.8%至85.81日圆，之前一度跌至8月中旬以来最低水平85.67日圆。 数据显示，澳洲第三季薪资价格指数较第二季环比增长0.5%，同比增长2.0%，增幅均不及市场预期的0.7%和2.2%，令央行有关薪资增长的预期面临挑战。 股市下跌也带来压力。亚股周三走低，此前油价疲软拖累美股。 “上周前后风险偏好有所降温，因美股涨势失去动能，”澳洲国民银行驻悉尼的全球外汇策略联合主管Ray Attrill表示。 “所以出现了一些完美风暴的迹象，特定因素支撑着日圆，同时推低澳元，澳元仍然是对风险高度敏感的货币，”他说。 欧元 维持在两周半高点附近，受周二出炉的德国乐观经济数据提振。欧元兑美元略微跌至1.1797美元，上日则跳涨逾1%，欧元已远远脱离上周所及三个半月低点1.1553。 欧元涨势压低了美元指数 。该指数日内持稳在93.812，在10月底以来最低水平附近徘徊，也远低于隔夜高位94.542。 德国联邦统计局周二公布，第三季经季节调整国内生产总值(GDP)较前季成长0.8%，高于路透调查分析师平均预计的成长0.6%，而且较第二季成长的0.6%有所上升。 投资者等待将于周三稍后公布的美国10月消费者通胀数据，数据料将显示消费者物价小幅上升。 “如果该数据较疲弱，则可能令美联储12月升息的几率下降，”U.S. Bank Wealth Managemen地区投资策略师Jeff Kravetz表示。 “目前从联邦基金利率期货的情况来看，市场认为升息概率为80%左右，但也可能会降至50%，”他说。“如果数据确实疲软，那么我认为欧元兑美元将继续走强。” 周二数据显示，美国10月生产者物价指数(PPI)月增0.4%，表现超越预期，提振年增率 创逾五年半最高。 但分析师表示，生产者物价表现强劲，或许并不意谓着10月消费者物价高涨，因为两者 的关联性已然减弱。 美元兑日圆 小跌0.3%至113.15，触及10月底以来最低，远离上周所及八个月高点 114.735。 周三公布的数据显示，日本7-9月当季实质国内生产总值(GDP)环比年率为上升1.4%；高 于路透调查预估中值的成长1.3%。这也是经济从1999年4-6月当季至2001年1-3月当季连续扩 张八季以来的最长连增纪录。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1794 1.1796 -0.02 +12.18 1.0513 美元/日圆 113.15 113.44 -0.26 -3.18 116.87 欧元/日圆 133.45 133.83 -0.28 +8.37 123.14 美元/瑞郎 0.9886 0.9892 -0.06 -2.87 1.0178 英镑/美元 1.3143 1.3163 -0.15 +6.54 1.2336 美元/加元 1.2733 1.2729 +0.03 -5.19 1.3430 美元/离岸人民币 6.6371 6.6352 +0.03 -4.81 6.9726 澳元/美元 0.7586 0.7629 -0.56 +5.14 0.7215 新西兰元/美元 0.6874 0.6874 +0.00 -0.97 0.6941 澳元/日圆 85.850 86.580 -0.84 +1.81 84.320 新西兰元/日圆 77.810 78.010 -0.26 -4.14 81.170 英镑/日圆 148.72 149.34 -0.42 +3.26 144.02 澳元/新西兰元 1.1033 1.1098 -0.59 +6.26 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/王灿/侯雪苹/孙茉莉; 审校 许娜/李婷仪/王兴亚/陈宗琦)