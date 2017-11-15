FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《全球汇市》澳元下跌但日圆走坚，因风险偏好降温
频道
专题
基金经理认为英镑交易应比照新兴市场货币
路透精英汇
基金经理认为英镑交易应比照新兴市场货币
独家：美国25家银行启用实时支付系统 转账速度将可大幅提高
深度分析
独家：美国25家银行启用实时支付系统 转账速度将可大幅提高
嘉实等基金公司再下调乐视网估值 较半个月前折价一半
中国财经
嘉实等基金公司再下调乐视网估值 较半个月前折价一半
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月15日 / 凌晨4点42分 / 更新于 1 天前

《全球汇市》澳元下跌但日圆走坚，因风险偏好降温

3 分钟阅读

    * 欧元企稳，之前受德国数据提振上涨
    * 投资者等待周三稍晚公布的美国CPI数据

    路透东京11月15日 - 周三风险偏好降温提振日圆，但令澳元承压，投资者等待今日稍晚将公布的美国消费者物价指数(CPI)数据。
    
    澳元在亚洲时段波动较大，兑美元        下跌0.6%至0.7587美元，创7月以来的最低水准。

    澳元兑日圆         跌0.8%至85.81日圆，之前一度跌至8月中旬以来最低水平85.67日圆。

    数据显示，澳洲第三季薪资价格指数较第二季环比增长0.5%，同比增长2.0%，增幅均不及市场预期的0.7%和2.2%，令央行有关薪资增长的预期面临挑战。            

    股市下跌也带来压力。亚股周三走低，此前油价疲软拖累美股。

    “上周前后风险偏好有所降温，因美股涨势失去动能，”澳洲国民银行驻悉尼的全球外汇策略联合主管Ray Attrill表示。

    “所以出现了一些完美风暴的迹象，特定因素支撑着日圆，同时推低澳元，澳元仍然是对风险高度敏感的货币，”他说。

    欧元      维持在两周半高点附近，受周二出炉的德国乐观经济数据提振。欧元兑美元略微跌至1.1797美元，上日则跳涨逾1%，欧元已远远脱离上周所及三个半月低点1.1553。
    
    欧元涨势压低了美元指数      。该指数日内持稳在93.812，在10月底以来最低水平附近徘徊，也远低于隔夜高位94.542。
    
    德国联邦统计局周二公布，第三季经季节调整国内生产总值(GDP)较前季成长0.8%，高于路透调查分析师平均预计的成长0.6%，而且较第二季成长的0.6%有所上升。            
    
    投资者等待将于周三稍后公布的美国10月消费者通胀数据，数据料将显示消费者物价小幅上升。
    
    “如果该数据较疲弱，则可能令美联储12月升息的几率下降，”U.S. Bank Wealth Managemen地区投资策略师Jeff Kravetz表示。
    
    “目前从联邦基金利率期货的情况来看，市场认为升息概率为80%左右，但也可能会降至50%，”他说。“如果数据确实疲软，那么我认为欧元兑美元将继续走强。”

    周二数据显示，美国10月生产者物价指数(PPI)月增0.4%，表现超越预期，提振年增率
创逾五年半最高。            
    
    但分析师表示，生产者物价表现强劲，或许并不意谓着10月消费者物价高涨，因为两者
的关联性已然减弱。
    
    美元兑日圆      小跌0.3%至113.15，触及10月底以来最低，远离上周所及八个月高点
114.735。

    周三公布的数据显示，日本7-9月当季实质国内生产总值(GDP)环比年率为上升1.4%；高
于路透调查预估中值的成长1.3%。这也是经济从1999年4-6月当季至2001年1-3月当季连续扩
张八季以来的最长连增纪录。
    
                                              纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1794  1.1796  -0.02 +12.18  1.0513
    美元/日圆                   113.15  113.44  -0.26  -3.18  116.87
    欧元/日圆                   133.45  133.83  -0.28  +8.37  123.14
    美元/瑞郎                   0.9886  0.9892  -0.06  -2.87  1.0178
    英镑/美元                   1.3143  1.3163  -0.15  +6.54  1.2336
    美元/加元                   1.2733  1.2729  +0.03  -5.19  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6371  6.6352  +0.03  -4.81  6.9726
    澳元/美元                   0.7586  0.7629  -0.56  +5.14  0.7215
    新西兰元/美元               0.6874  0.6874  +0.00  -0.97  0.6941
    澳元/日圆                   85.850  86.580  -0.84  +1.81  84.320
    新西兰元/日圆               77.810  78.010  -0.26  -4.14  81.170
    英镑/日圆                   148.72  149.34  -0.42  +3.26  144.02
    澳元/新西兰元               1.1033  1.1098  -0.59  +6.26  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/王灿/侯雪苹/孙茉莉; 审校 许娜/李婷仪/王兴亚/陈宗琦)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below