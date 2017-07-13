《全球汇市》澳新货币上涨，之前叶伦讲话显谨慎

* 美元日内下跌，但在欧洲市场早盘看上去较为稳定 * 叶伦发表证词后，澳新货币领涨 * 关注美联储周四更多言论 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦7月13日 - 澳新货币周四成为美元下跌的最大受益者，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的证词激励全球股市上涨。 在亚洲市场，美元兑一篮子货币回落至去年10月以来最低水平，上周因全球债券收益率(殖利率)普升而带动的反弹悉数回吐。 美元在欧洲盘初走势更形平稳，但较周三纽约尾盘又下跌了0.25%。 新西兰元 和澳元 经受住疲弱的新西兰元数据影响，日内上涨0.6%，与瑞典克朗 一道领涨10国集团(G10)货币。 “即使是在过去两周中最红火的时候，市场也没有真正积极买进美元，”伦敦美银美林的G10汇市策略主管Athanasios Vamvakidis表示。 “美元头寸情况偏空，昨日的(美联储主席)听证只是证实了市场的看法：美联储将无法做到像他们暗示的那么鹰派。” 0740GMT，美元指数跌0.2%，至95.588，此前触及八个月低点95.464。美元兑欧元小跌0.15%，至1.1430美元，但兑日圆 大致持平，报113.09日圆。 美元自今年年初触及14年高点后，持续稳定下滑，多家原本预期美元进一步上涨的大型银行，改口认为美元中长期涨势已结束。 但这与美国、欧洲、日本的利率情况及前景形成强烈反差。 美国10年期利率目前是德国的四倍，高出近两个百分点。 叶伦对未来通胀发出了谨慎的言论，这令周五将公布的美国消费者物价指数(CPI)受到关注。路透调查的的分析师预计，美国6月核心CPI较前月增长0.2%，增幅高于5月增长的0.1%。 “我们的数据表明，美国通胀实际再度抬头，”State Street Bank and Trust的管理人士Bart Wakabayashi称。“美联储似乎也依然在继续加息的道路上。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1411 1.1410 +0.01 +8.54 1.0513 美元/日圆 112.97 113.13 -0.14 -3.34 116.87 欧元/日圆 128.95 129.11 -0.12 +4.72 123.14 美元/瑞郎 0.9633 0.9651 -0.19 -5.35 1.0178 英镑/美元 1.2940 1.2882 +0.45 +4.90 1.2336 美元/加元 1.2751 1.2747 +0.03 -5.06 1.3430 美元/离岸人民币 6.7808 6.7860 -0.08 -2.75 6.9726 澳元/美元 0.7725 0.7675 +0.65 +7.07 0.7215 新西兰元/美元 0.7309 0.7258 +0.70 +5.30 0.6941 欧元/瑞郎 1.0995 1.1014 -0.17 +2.59 1.0717 欧元/英镑 0.8816 0.8857 -0.46 +3.50 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5570 9.6035 -0.48 -0.24 9.5799 美元/挪威克朗 8.2650 8.2811 -0.19 -4.31 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 孙国玉/张涛/蔡美珍/于春红; 审校 张涛/张明钧/张若琪/孙国玉)