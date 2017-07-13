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22 天前
《全球汇市》澳新货币上涨，之前叶伦讲话显谨慎
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2017年7月13日 / 早上8点33分 / 22 天前

《全球汇市》澳新货币上涨，之前叶伦讲话显谨慎

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元日内下跌，但在欧洲市场早盘看上去较为稳定
    * 叶伦发表证词后，澳新货币领涨
    * 关注美联储周四更多言论
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2egbfVh

    路透伦敦7月13日 - 澳新货币周四成为美元下跌的最大受益者，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的证词激励全球股市上涨。
    
    在亚洲市场，美元兑一篮子货币回落至去年10月以来最低水平，上周因全球债券收益率(殖利率)普升而带动的反弹悉数回吐。

    美元在欧洲盘初走势更形平稳，但较周三纽约尾盘又下跌了0.25%。
    
    新西兰元      和澳元      经受住疲弱的新西兰元数据影响，日内上涨0.6%，与瑞典克朗         一道领涨10国集团(G10)货币。
    
    “即使是在过去两周中最红火的时候，市场也没有真正积极买进美元，”伦敦美银美林的G10汇市策略主管Athanasios Vamvakidis表示。
    
    “美元头寸情况偏空，昨日的(美联储主席)听证只是证实了市场的看法：美联储将无法做到像他们暗示的那么鹰派。”

    0740GMT，美元指数跌0.2%，至95.588，此前触及八个月低点95.464。美元兑欧元小跌0.15%，至1.1430美元，但兑日圆      大致持平，报113.09日圆。
    
    美元自今年年初触及14年高点后，持续稳定下滑，多家原本预期美元进一步上涨的大型银行，改口认为美元中长期涨势已结束。
    
    但这与美国、欧洲、日本的利率情况及前景形成强烈反差。
    
    美国10年期利率目前是德国的四倍，高出近两个百分点。

    叶伦对未来通胀发出了谨慎的言论，这令周五将公布的美国消费者物价指数(CPI)受到关注。路透调查的的分析师预计，美国6月核心CPI较前月增长0.2%，增幅高于5月增长的0.1%。
    
    “我们的数据表明，美国通胀实际再度抬头，”State Street Bank and Trust的管理人士Bart Wakabayashi称。“美联储似乎也依然在继续加息的道路上。”

                                              纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1411  1.1410  +0.01  +8.54  1.0513
    美元/日圆                   112.97  113.13  -0.14  -3.34  116.87
    欧元/日圆                   128.95  129.11  -0.12  +4.72  123.14
    美元/瑞郎                   0.9633  0.9651  -0.19  -5.35  1.0178
    英镑/美元                   1.2940  1.2882  +0.45  +4.90  1.2336
    美元/加元                   1.2751  1.2747  +0.03  -5.06  1.3430
    美元/离岸人民币                6.7808  6.7860  -0.08  -2.75  6.9726
    澳元/美元                   0.7725  0.7675  +0.65  +7.07  0.7215
    新西兰元/美元               0.7309  0.7258  +0.70  +5.30  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0995  1.1014  -0.17  +2.59  1.0717
    欧元/英镑                   0.8816  0.8857  -0.46  +3.50  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5570  9.6035  -0.48  -0.24  9.5799
    美元/挪威克朗               8.2650  8.2811  -0.19  -4.31  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 孙国玉/张涛/蔡美珍/于春红; 审校 张涛/张明钧/张若琪/孙国玉)

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