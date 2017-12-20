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《全球汇市》瑞典克朗上涨，瑞典央行暗示将缓步退出超宽松政策
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December 20, 2017 / 10:24 AM / 6 days ago

《全球汇市》瑞典克朗上涨，瑞典央行暗示将缓步退出超宽松政策

3 分钟阅读

    * 瑞典克朗急涨后回吐涨幅
    * 欧元兑美元守住涨幅，市场关注美国税改法案进程
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦12月20日 - 瑞典克朗周三上涨0.5%，瑞典央行如同之前一样暗示称，预计2018年将升息，但仍表示收紧货币政策的步伐将是缓步进行，瑞典克朗一度应声大涨，随后回吐涨幅。
    
    瑞典克朗兑欧元一度跳涨逾1%。瑞典央行周三维持指标利率于负0.50%不变，符合市场预期，但称将会把票息及到期债券所产生的现金用于再投资，包括在2018年提前一些再投资活动。            

    法国巴黎银行全球外汇策略主管Michael Sneyd表示，这个声明等同于“非常缓慢的收紧形式”，而且说法较市场预期稍微更加鸽派。
    
    “实际上他们是继续扩张资产负债表，至少到2018年上半年，”他说，并称他看好明年克朗的前景。
    
    尽管今年多数时间瑞典通胀率已经超过或接近央行2%的目标水平，但瑞典央行仍不愿收紧政策，这使得它与其他央行的步调不一致。
    
    瑞典克朗兑欧元         上涨0.46%至9.9080克朗，央行发布声明后一度涨至9.8595克朗，创下12月12日以来最高。

    年末假期前，其他地区的汇市交投清淡。
    
    欧元周三守住小额涨幅，分析师多表示，对于特朗普政府标志性的税制改革的预期，大多已反映在美元汇价上。
    
    年底投资组合调整，以及德国公债收益率上涨，也协助欧元      大致持平在1.184美元；欧元兑日圆         上涨0.3%至134日圆。
    
    美元兑日圆      最新报113.13日圆，日内上涨0.2%，脱离周五低点112.035，上周高点113.75被视为是下一个目标。

    但美元涨幅有限，因很多市场人士关注日本央行周四结束的两日政策会议，寻找日本央行是否会像美国联
邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲央行一样缩减刺激的线索。

    日本央行总裁黑田东彦11月的讲话引发了这种猜测，当时黑田东彦提到了“逆转利率”(reversal rate)
的概念，即利率达到该水准时，低利率政策会弊大于利。

    “‘逆转利率’备受关注。(日本央行会议结束后)黑田东彦的记者会上该问题将是关注焦点，”大和证券
的资深策略师Yukio Ishizuki表示。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1837  1.1838  -0.01 +12.59  1.0513
    美元/日圆                   113.15  112.88  +0.24  -3.18  116.87
    欧元/日圆                   133.95  133.64  +0.23  +8.78  123.14
    美元/瑞郎                   0.9867  0.9846  +0.21  -3.06  1.0178
    英镑/美元                   1.3392  1.3383  +0.07  +8.56  1.2336
    美元/加元                   1.2865  1.2876  -0.09  -4.21  1.3430
    美元/离岸人民币                6.5785  6.6040  -0.39  -5.65  6.9726
    澳元/美元                   0.7673  0.7664  +0.12  +6.35  0.7215
    新西兰元/美元               0.6974  0.6972  +0.03  +0.48  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1682  1.1659  +0.20  +9.00  1.0717
    欧元/英镑                   0.8837  0.8843  -0.07  +3.75  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.8896  9.9494  -0.60  +3.23  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3259  8.3442  -0.22  -3.60  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王琛/李春喜/张明钧/艾茂林; 审校 蔡美珍/白云)

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