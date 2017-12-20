《全球汇市》瑞典克朗上涨，瑞典央行暗示将缓步退出超宽松政策

* 瑞典克朗急涨后回吐涨幅 * 欧元兑美元守住涨幅，市场关注美国税改法案进程 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦12月20日 - 瑞典克朗周三上涨0.5%，瑞典央行如同之前一样暗示称，预计2018年将升息，但仍表示收紧货币政策的步伐将是缓步进行，瑞典克朗一度应声大涨，随后回吐涨幅。 瑞典克朗兑欧元一度跳涨逾1%。瑞典央行周三维持指标利率于负0.50%不变，符合市场预期，但称将会把票息及到期债券所产生的现金用于再投资，包括在2018年提前一些再投资活动。 法国巴黎银行全球外汇策略主管Michael Sneyd表示，这个声明等同于“非常缓慢的收紧形式”，而且说法较市场预期稍微更加鸽派。 “实际上他们是继续扩张资产负债表，至少到2018年上半年，”他说，并称他看好明年克朗的前景。 尽管今年多数时间瑞典通胀率已经超过或接近央行2%的目标水平，但瑞典央行仍不愿收紧政策，这使得它与其他央行的步调不一致。 瑞典克朗兑欧元 上涨0.46%至9.9080克朗，央行发布声明后一度涨至9.8595克朗，创下12月12日以来最高。 年末假期前，其他地区的汇市交投清淡。 欧元周三守住小额涨幅，分析师多表示，对于特朗普政府标志性的税制改革的预期，大多已反映在美元汇价上。 年底投资组合调整，以及德国公债收益率上涨，也协助欧元 大致持平在1.184美元；欧元兑日圆 上涨0.3%至134日圆。 美元兑日圆 最新报113.13日圆，日内上涨0.2%，脱离周五低点112.035，上周高点113.75被视为是下一个目标。 但美元涨幅有限，因很多市场人士关注日本央行周四结束的两日政策会议，寻找日本央行是否会像美国联 邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲央行一样缩减刺激的线索。 日本央行总裁黑田东彦11月的讲话引发了这种猜测，当时黑田东彦提到了“逆转利率”(reversal rate) 的概念，即利率达到该水准时，低利率政策会弊大于利。 “‘逆转利率’备受关注。(日本央行会议结束后)黑田东彦的记者会上该问题将是关注焦点，”大和证券 的资深策略师Yukio Ishizuki表示。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1837 1.1838 -0.01 +12.59 1.0513 美元/日圆 113.15 112.88 +0.24 -3.18 116.87 欧元/日圆 133.95 133.64 +0.23 +8.78 123.14 美元/瑞郎 0.9867 0.9846 +0.21 -3.06 1.0178 英镑/美元 1.3392 1.3383 +0.07 +8.56 1.2336 美元/加元 1.2865 1.2876 -0.09 -4.21 1.3430 美元/离岸人民币 6.5785 6.6040 -0.39 -5.65 6.9726 澳元/美元 0.7673 0.7664 +0.12 +6.35 0.7215 新西兰元/美元 0.6974 0.6972 +0.03 +0.48 0.6941 欧元/瑞郎 1.1682 1.1659 +0.20 +9.00 1.0717 欧元/英镑 0.8837 0.8843 -0.07 +3.75 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.8896 9.9494 -0.60 +3.23 9.5799 美元/挪威克朗 8.3259 8.3442 -0.22 -3.60 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王琛/李春喜/张明钧/艾茂林; 审校 蔡美珍/白云)