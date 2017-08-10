《全球汇市》瑞郎兑美元微幅走软，但仍守住上日多数涨幅

* 瑞郎走软，但仍守住周三的多数涨幅 * 美元兑日圆接近110，高于周三触及的近八周低点 路透新加坡8月10日 - 瑞郎兑美元周四走软，但仍守住周三的多数涨幅。由于美国与朝鲜(北韩)之间的紧张形势升级促使投资者寻求避险，瑞郎兑美元周三大涨。 瑞郎兑美元 微跌约0.1%至0.9645瑞郎，周三大涨约1.1%。 瑞郎兑欧元周三亦涨逾1%，为瑞士央行2015年1月弃守瑞郎兑欧元汇率上限以来最大单日涨幅之一。 瑞郎兑欧元 最新报1.1332，日内略跌。 日圆兑美元小幅走弱，周三涨至将近八周高点后涨势有所消退。 美元/日圆 小升约0.1%报110.16日圆，脱离周三触及的6月15日以来低点109.56。 瑞郎和日圆在地缘政治紧张时期通常买需旺盛，部分因为瑞士和日本拥有庞大的经常帐盈余。 日本是全球最大债权国，外界假定日本投资者可能会在全球不确定性加剧时把资金撤回国内。 三井住友银行驻新加坡的资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，对地缘政治风险的担忧可能促使投资者缩减对日圆和瑞郎的空头押注。 “看起来，这被当成是调整仓位的充分理由，”他说，其指的是美国与朝鲜之间的紧张局势升级。 形势依然紧绷，朝鲜国家媒体周四称，该国将在8月中旬完成制定计划，向关岛附近发射中程导弹。 朝中社此次不同寻常地在报导中透露了朝鲜攻击计划的细节，标志着朝美紧张关系进一步升级。此前美国总统特朗普警告朝鲜，如果对美国作出威胁，将面临“火与怒”。 另外，新西兰央行周四表示，预期通胀率将随着产能压力加剧而逐步攀升，令一些预计央行论调会更加温和的人感到意外。新西兰元此后短暂上涨。 新西兰央行维持利率在1.75%的纪录低位不变。该行还表示，需要新西兰元贬值以推升贸易通胀，并帮助实现更为均衡的增长。 新西兰元兑美元 在央行发布货币政策声明后跳涨至0.7370美元上方，之后回吐部分涨幅，最新报0.7350，不过仍高于周三触及的三周低位0.7309。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1753 1.1757 -0.03 +11.79 1.0513 美元/日圆 110.06 110.06 +0.00 -5.83 116.87 欧元/日圆 129.36 129.42 -0.05 +5.05 123.14 美元/瑞郎 0.9645 0.9634 +0.11 -5.24 1.0178 英镑/美元 1.3003 1.3004 -0.01 +5.41 1.2336 美元/加元 1.2700 1.2698 +0.02 -5.44 1.3430 美元/离岸人民币 6.6730 6.6906 -0.26 -4.30 6.9726 澳元/美元 0.7901 0.7886 +0.19 +9.51 0.7215 新西兰元/美元 0.7332 0.7337 -0.07 +5.63 0.6941 澳元/日圆 87.000 86.800 +0.23 +3.18 84.320 新西兰元/日圆 80.720 80.840 -0.15 -0.55 81.170 英镑/日圆 143.14 143.13 +0.01 -0.61 144.02 澳元/新西兰元 1.0774 1.0739 +0.33 +3.77 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 徐文焰/郑茵/王兴亚；审校 张涛/许娜/李婷仪/龚芳)