《全球汇市》瑞郎兑美元继昨日大涨后整固，美朝关系仍备受关注

* 瑞郎走软，但仍守住周三的多数涨幅 * 美元兑日圆接近110，高于周三触及的近八周低点 * 新西兰元大跌，此前新西兰央行称希望新西兰元下跌 路透新加坡8月10日 - 瑞郎兑美元周四继昨日大涨后暂作喘息，但仍守住多数涨幅。由于美国与朝鲜(北韩)之间的紧张形势升级促使投资者寻求避险，瑞郎兑美元周三大涨。 瑞郎/美元 微跌约0.2%至0.9658，周三大涨约1.1%。 瑞郎兑欧元 几无变动，报1.1328。该货币对周三上涨逾1%，为瑞士央行2015年1月弃守瑞郎兑欧元汇率上限以来的最大单日涨幅之一。 美国总统特朗普本周警告朝鲜称，如果对美国作出威胁，将面临“火与怒”。作为回应，朝鲜称考虑导弹打击关岛。受此影响，瑞郎上涨。 华盛顿和平壤之间的唇枪舌剑令投资者紧张不安。 “目前人们仍在非常紧张地观望，”新加坡银行的汇市策略师Sim Moh Siong说，“很难说这是否会引发一轮更强烈的避险操作。” 日圆兑美元持稳，继周三涨至将近八周高点后稍作喘息。 瑞郎和日圆在地缘政治紧张时期通常买需旺盛，部分因为瑞士和日本拥有庞大的经常帐盈余。 日本是全球最大债权国，外界认为日本投资者可能会在全球不确定性加剧时把资金撤回国内。 美元兑日圆 持稳于110.02，脱离周三触及的6月15日以来低点109.56。 三井住友银行驻新加坡的资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，对地缘政治风险的担忧可能促使投资者缩减对日圆和瑞郎的空头押注。 “看起来，这被当成是调整仓位的充分理由，”他说，其指的是美国与朝鲜之间的紧张局势升级。 朝鲜国家媒体周四持续拉高反美言论，称该国将在8月中旬完成制定计划，向关岛附近发射中程导弹。 在此紧张情势背景下，韩元周四扩大跌势，兑美元跌至约一个月低点。 其他货币方面，新西兰元兑美元 下跌0.9%至0.7273美元。 新西兰央行总裁惠勒表示，希望见到新西兰元下滑，并称央行有干预能力。此番言论后新西兰元走势承压。 周四亚洲早盘，新西兰元兑美元 在央行发布货币政策声明后跳涨至0.7370美元上方。该央行称仍预计通胀率将随着产能压力加剧而逐步攀升，令一些预计央行论调会更加温和的人感到意外。 新西兰央行周四维持利率在1.75%的纪录低位不变。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1739 1.1757 -0.15 +11.66 1.0513 美元/日圆 109.98 110.06 -0.07 -5.90 116.87 欧元/日圆 129.13 129.42 -0.22 +4.86 123.14 美元/瑞郎 0.9658 0.9634 +0.25 -5.11 1.0178 英镑/美元 1.2980 1.3004 -0.18 +5.22 1.2336 美元/加元 1.2719 1.2698 +0.17 -5.29 1.3430 美元/离岸人民币 6.6806 6.6906 -0.15 -4.19 6.9726 澳元/美元 0.7880 0.7886 -0.08 +9.22 0.7215 新西兰元/美元 0.7274 0.7337 -0.86 +4.80 0.6941 澳元/日圆 86.660 86.800 -0.16 +2.78 84.320 新西兰元/日圆 80.010 80.840 -1.03 -1.43 81.170 英镑/日圆 142.78 143.13 -0.24 -0.86 144.02 澳元/新西兰元 1.0833 1.0739 +0.88 +4.33 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/汪红英/艾茂林/张明钧/王颖；审校 于春红/高琦/张若琪/李春喜)