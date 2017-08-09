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5 天前
《全球汇市》瑞郎飙升，因朝鲜半岛紧张局势升温
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2017年8月9日 / 早上7点46分 / 5 天前

《全球汇市》瑞郎飙升，因朝鲜半岛紧张局势升温

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 普遍避险情绪下对瑞郎的杠杆空仓遭遇解除
    * 美元/日圆触及6月中旬以来最低水平
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦8月9日 - 瑞郎周三跳升，澳元等高收益货币则大跌，因来自朝鲜半岛的最新一轮地缘政治紧张局势促使投资者削减仓位。
    
    “隔夜地缘政治风险加剧令市场从冒险转为避险模式，我们需要看看这要持续多久，然后才能加些仓位，”荷兰国际集团(ING)驻伦敦外汇策略师Viraj Patel说。

    瑞郎兑美元      劲升0.6%，至0.9688瑞郎，逆转连续两周跌势。
    
    瑞郎创下两周来最大涨势，料将挤出一些杠杆部位，因过去三周部分对冲基金利用收益较低的瑞郎作为融资货币，借款投资于欧元等资产。
    
    朝鲜(北韩)周三称，考虑导弹打击关岛。数小时之前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“火与怒”。            
    
    汇市弥漫避险情绪，欧洲股市料将跟进亚洲跌势，主要指数期货预示跌幅在0.5%-0.8%。

    美元兑日圆      走软，日圆在地缘政治紧张时期经常受到追捧。美元/日圆跌0.3%报109.94，此前跌至6
月15日以来低点109.740。
    
    “美元/日圆已经跌破110.00，现阶段可能会看到美元/日圆开始触底，市场现在有时间去评估形势了，”
东京法国兴业外汇业务主管Kyosuke Suzuki表示。
    
    澳元兑日圆         跌0.6%至86.77日圆，此前一度跌至一个月低位86.23日圆。澳元在7月底曾触及近90
.00日圆的19个月高点。
    
                                              纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1752  1.1749  +0.03 +11.79  1.0513
    美元/日圆                   109.94  110.30  -0.33  -5.93  116.87
    欧元/日圆                   129.24  129.64  -0.31  +4.95  123.14
    美元/瑞郎                   0.9688  0.9743  -0.56  -4.81  1.0178
    英镑/美元                   1.3008  1.2989  +0.15  +5.45  1.2336
    美元/加元                   1.2680  1.2665  +0.12  -5.58  1.3430
    美元/离岸人民币                6.6955  6.7106  -0.23  -3.97  6.9726
    澳元/美元                   0.7880  0.7912  -0.40  +9.22  0.7215
    新西兰元/美元               0.7312  0.7327  -0.20  +5.35  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1384  1.1447  -0.55  +6.22  1.0717
    欧元/英镑                   0.9034  0.9044  -0.11  +6.06  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.6087  9.6089  -0.00  +0.30  9.5799
    美元/挪威克朗               7.9545  7.9557  -0.02  -7.90  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王洋/蔡美珍/孙茉莉; 审校 汪红英/艾茂林/李春喜)

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