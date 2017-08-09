《全球汇市》瑞郎飙升，因朝鲜半岛紧张局势升温

* 普遍避险情绪下对瑞郎的杠杆空仓遭遇解除 * 美元/日圆触及6月中旬以来最低水平 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦8月9日 - 瑞郎周三跳升，澳元等高收益货币则大跌，因来自朝鲜半岛的最新一轮地缘政治紧张局势促使投资者削减仓位。 “隔夜地缘政治风险加剧令市场从冒险转为避险模式，我们需要看看这要持续多久，然后才能加些仓位，”荷兰国际集团(ING)驻伦敦外汇策略师Viraj Patel说。 瑞郎兑美元 劲升0.6%，至0.9688瑞郎，逆转连续两周跌势。 瑞郎创下两周来最大涨势，料将挤出一些杠杆部位，因过去三周部分对冲基金利用收益较低的瑞郎作为融资货币，借款投资于欧元等资产。 朝鲜(北韩)周三称，考虑导弹打击关岛。数小时之前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“火与怒”。 汇市弥漫避险情绪，欧洲股市料将跟进亚洲跌势，主要指数期货预示跌幅在0.5%-0.8%。 美元兑日圆 走软，日圆在地缘政治紧张时期经常受到追捧。美元/日圆跌0.3%报109.94，此前跌至6 月15日以来低点109.740。 “美元/日圆已经跌破110.00，现阶段可能会看到美元/日圆开始触底，市场现在有时间去评估形势了，” 东京法国兴业外汇业务主管Kyosuke Suzuki表示。 澳元兑日圆 跌0.6%至86.77日圆，此前一度跌至一个月低位86.23日圆。澳元在7月底曾触及近90 .00日圆的19个月高点。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1752 1.1749 +0.03 +11.79 1.0513 美元/日圆 109.94 110.30 -0.33 -5.93 116.87 欧元/日圆 129.24 129.64 -0.31 +4.95 123.14 美元/瑞郎 0.9688 0.9743 -0.56 -4.81 1.0178 英镑/美元 1.3008 1.2989 +0.15 +5.45 1.2336 美元/加元 1.2680 1.2665 +0.12 -5.58 1.3430 美元/离岸人民币 6.6955 6.7106 -0.23 -3.97 6.9726 澳元/美元 0.7880 0.7912 -0.40 +9.22 0.7215 新西兰元/美元 0.7312 0.7327 -0.20 +5.35 0.6941 欧元/瑞郎 1.1384 1.1447 -0.55 +6.22 1.0717 欧元/英镑 0.9034 0.9044 -0.11 +6.06 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.6087 9.6089 -0.00 +0.30 9.5799 美元/挪威克朗 7.9545 7.9557 -0.02 -7.90 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王洋/蔡美珍/孙茉莉; 审校 汪红英/艾茂林/李春喜)