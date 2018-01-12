《全球汇市》疲弱数据压低美元，欧洲央行偏鹰派会议记录支撑欧元

* 欧洲央行会议记录称，决策者可能很快重新考虑政策沟通立场 * 日圆本周周线有望大幅上涨，受日本央行之前调整购债影响 * 韩国计划禁止交易加密货币，令比特币受压 路透东京1月12日 - 美元兑其他主要货币周五下跌，受美国生产者物价指数表现疲软拖累；同时欧元受到稳固支撑，此前欧洲央行暗示可能准备缩减其大规模货币刺激计划。 美元指数 微跌至91.814，若跌破1月2日低点91.751，则将创9月20日以来最低水准。 美元指数本周周线料下跌0.2%，受周四公布的美国数据拖累。数据显示，美国12月生产者物价近一年半以来首次下滑，因服务成本下降，这可能导致2018年通胀将加速攀升的预期降温。 美元兑日圆 日内基本持平报111.27，周四曾跌至六周低点111.05。 美元兑日圆本周以来大跌1.6%，日本央行在例行操作中缩减购债，引发外界猜测该央行将撤回货币刺激举措，这推动日圆大涨。 “日圆空仓过去持续增加，投资者似乎在寻找机会削减这些仓位，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。 尽管国内经济处于数年来最佳状态，但通胀温和意谓着大多数市场人士并不预期日本央行很快会明确地调整其宽松政策立场。 日本经济再生大臣茂木敏充周五暗示，在消费者物价触及日本央行2%通胀目标前，政府可能宣布通缩结束。 IHS Markit分析师Harumi Taguchi表示，“市场非常审慎地看待日本央行政策调整，但并不预期央行会很快调整政策，因为通胀率仍低于1%。” “这不仅是日本，欧洲央行和美国亦然，市场对于任何暗示缩减刺激的消息都很敏感，”她并表示。 欧元兑美元 上涨0.2%，至1.2050，接近上周所及近四个月高位1.2089。欧元本周迄今涨0.2%。 欧元周四上扬，之前欧洲央行12月政策会议记录显示，欧洲央行决策者称，他们可能在2018年初重新考虑沟通立场，提升了对他们准备缩减大规模货币刺激计划的预期。 投资者认为这一立场相对强硬的表态进一步表明，如果欧洲经济继续良好发展势头，欧洲央行今年将缩减其2.55万亿欧元的购债计划。 比特币 在卢森堡Bitstamp交易所上涨2.8%报13,618.78美元；上日跌逾11%，因韩国政府表示，正在考虑禁止加密货币交易的计划。韩国是加密货币全球重要需求来源。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2053 1.2031 +0.18 +0.48 1.1996 美元/日圆 111.22 111.24 -0.02 -1.29 112.67 欧元/日圆 134.07 133.86 +0.16 -0.82 135.18 美元/瑞郎 0.9757 0.9757 +0.00 +0.14 0.9743 英镑/美元 1.3549 1.3536 +0.10 +0.27 1.3512 美元/加元 1.2526 1.2517 +0.07 -0.41 1.2577 美元/离岸人民币 6.4822 6.4899 -0.12 -0.47 6.5125 澳元/美元 0.7884 0.7890 -0.08 +1.06 0.7801 新西兰元/美元 0.7254 0.7259 -0.07 +2.37 0.7086 澳元/日圆 87.710 87.790 -0.09 -0.20 87.890 新西兰元/日圆 80.700 80.770 -0.09 +1.08 79.840 英镑/日圆 150.69 150.59 +0.07 -0.93 152.11 澳元/新西兰元 1.0869 1.0868 +0.01 -1.25 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 许娜/汪红英/戴素萍/王丽鑫/张涛/孙茉莉/张若琪)