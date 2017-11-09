《全球汇市》税改计划担忧抑制美元涨幅，央行鹰派立场支撑新西兰元

* 美元兑一篮子货币小幅上涨 * 但围绕美国税改计划的不确定性令美元前景蒙阴 * 新西兰央行维持利率不变，但暗示通胀加速 * 新西兰元触及两周高点，因新西兰央行的通胀前景被视为偏鹰派 路透新加坡11月9日 - 美元兑一篮子货币周四小幅上涨，但对总统特朗普税改计划可能被推迟的担忧令美元短期前景蒙阴。 美元指数 最新报94.926，日内涨0.1%，但维持在10月底触及的三个月高点95.150下方。 新西兰元触及两周高点，此前新西兰央行一如预期维持利率不变，但预计通胀将加速上升且可能提早升息。 新西兰元兑美元 一度高见0.6974美元，创下10月24日以来的最高，随后从该高位回落，最新交投在0.6950美元。 分析师称，整个市场的关注焦点是特朗普政府税改计划的命运。 美国参议院减税议案料将在周四公布，这会令共和党的税改努力复杂化，导致华尔街对这方面努力的疑虑加深。参议院减税议案与众议院的议案不同。 “美国税改令人失望的可能性很大，”Western Union Business Solutions驻墨尔本的汇市策略师Steven Dooley表示。 “受税改不确定性影响，美元可能会经历一个走软阶段，”Dooley表示，所指的是短线前景。 美元兑日圆 小幅走高0.1%至113.98日圆，但仍低于周一所及的八个月高点114.735。 欧元兑美元 持稳在1.1588，在周二所及低位1.1553的上方，后者是欧元自7月20日以来的最低位。 美元兑日圆和欧元最近一直获得支撑，部分原因是预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月采取今年第三次升息举措，且明年政策还将进一步收紧。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1586 1.1593 -0.06 +10.21 1.0513 美元/日圆 114.03 113.86 +0.15 -2.43 116.87 欧元/日圆 132.13 132.01 +0.09 +7.30 123.14 美元/瑞郎 1.0003 0.9998 +0.05 -1.72 1.0178 英镑/美元 1.3109 1.3113 -0.03 +6.27 1.2336 美元/加元 1.2737 1.2724 +0.10 -5.16 1.3430 美元/离岸人民币 6.6374 6.6309 +0.10 -4.81 6.9726 澳元/美元 0.7666 0.7675 -0.12 +6.25 0.7215 新西兰元/美元 0.6945 0.6963 -0.26 +0.06 0.6941 澳元/日圆 87.440 87.410 +0.03 +3.70 84.320 新西兰元/日圆 79.220 79.310 -0.11 -2.40 81.170 英镑/日圆 149.49 149.32 +0.11 +3.80 144.02 澳元/新西兰元 1.1037 1.1013 +0.22 +6.30 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/侯雪苹/王颖；审校 戴素萍/汪红英/李爽)