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《全球汇市》税改计划担忧抑制美元涨幅，央行鹰派立场支撑新西兰元
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2017年11月9日 / 凌晨1点41分 / 2 天前

《全球汇市》税改计划担忧抑制美元涨幅，央行鹰派立场支撑新西兰元

2 分钟阅读

    * 美元兑一篮子货币小幅上涨
    * 但围绕美国税改计划的不确定性令美元前景蒙阴
    * 新西兰央行维持利率不变，但暗示通胀加速
    * 新西兰元触及两周高点，因新西兰央行的通胀前景被视为偏鹰派

    路透新加坡11月9日 - 美元兑一篮子货币周四小幅上涨，但对总统特朗普税改计划可能被推迟的担忧令美元短期前景蒙阴。
    
    美元指数      最新报94.926，日内涨0.1%，但维持在10月底触及的三个月高点95.150下方。

    新西兰元触及两周高点，此前新西兰央行一如预期维持利率不变，但预计通胀将加速上升且可能提早升息。             
    
    新西兰元兑美元        一度高见0.6974美元，创下10月24日以来的最高，随后从该高位回落，最新交投在0.6950美元。
    
    分析师称，整个市场的关注焦点是特朗普政府税改计划的命运。
    
    美国参议院减税议案料将在周四公布，这会令共和党的税改努力复杂化，导致华尔街对这方面努力的疑虑加深。参议院减税议案与众议院的议案不同。

    “美国税改令人失望的可能性很大，”Western Union Business Solutions驻墨尔本的汇市策略师Steven Dooley表示。
    
    “受税改不确定性影响，美元可能会经历一个走软阶段，”Dooley表示，所指的是短线前景。
    
    美元兑日圆      小幅走高0.1%至113.98日圆，但仍低于周一所及的八个月高点114.735。
    
    欧元兑美元      持稳在1.1588，在周二所及低位1.1553的上方，后者是欧元自7月20日以来的最低位。
    
    美元兑日圆和欧元最近一直获得支撑，部分原因是预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月采取今年第三次升息举措，且明年政策还将进一步收紧。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1586  1.1593  -0.06 +10.21  1.0513
    美元/日圆                   114.03  113.86  +0.15  -2.43  116.87
    欧元/日圆                   132.13  132.01  +0.09  +7.30  123.14
    美元/瑞郎                   1.0003  0.9998  +0.05  -1.72  1.0178
    英镑/美元                   1.3109  1.3113  -0.03  +6.27  1.2336
    美元/加元                   1.2737  1.2724  +0.10  -5.16  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6374  6.6309  +0.10  -4.81  6.9726
    澳元/美元                   0.7666  0.7675  -0.12  +6.25  0.7215
    新西兰元/美元               0.6945  0.6963  -0.26  +0.06  0.6941
    澳元/日圆                   87.440  87.410  +0.03  +3.70  84.320
    新西兰元/日圆               79.220  79.310  -0.11  -2.40  81.170
    英镑/日圆                   149.49  149.32  +0.11  +3.80  144.02
    澳元/新西兰元               1.1037  1.1013  +0.22  +6.30  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 汪红英/侯雪苹/王颖；审校 戴素萍/汪红英/李爽)

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