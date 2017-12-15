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《全球汇市》税改议案角力拖累美元走低，欧洲央行立场打压欧元
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December 15, 2017 / 3:12 AM / 2 days ago

《全球汇市》税改议案角力拖累美元走低，欧洲央行立场打压欧元

3 分钟阅读

    * 美元下跌，因美国共和党参议员寻求修改税改议案
    * 欧元亦处守势，受欧洲央行发出的讯息影响
    * 新西兰元上涨，新西兰财长称对汇率总体趋势感到满意

    路透东京12月15日 - 美元周五处于守势，此前美国国会为修改税改议案而争执不休，令市场信心受挫。同时欧元亦下跌，欧洲央行暗示，只要形势需要将继续提供经济刺激。
    
    美元/日圆      跌0.2%报112.170日圆，隔夜一度跌至八日低点112.065。

    美元兑日圆周二一度升至一个月高位113.750，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)如期升息，同时表达对低通胀的担忧后，美元在本周中段转为下跌。

    周四有报导称美国两位共和党参议员寻求调整税改提案后，美元进一步下滑。

    税改议案若要在参议院获得通过，需要得到过半数支持票。在100个参议院席位中共和党只占52席，预计民主党参议员都不会支持该议案。

    “在这种情况下，谈判往往会持续至最后一刻。因此这并不令人意外，尤其是共和党在阿拉巴马州参议员补选中落败，可能让那些寻求改变该议案的人更有底气，”巴克莱驻东京的资深策略师Shin Kadota表示。

    民主党人琼斯(Doug Jones)周二在阿拉巴马州的选举中赢得了一个参议院席位，令共和党在参议院本就缩小的多数优势进一步变窄。
    
    “调整税改议案的整个过程并没有处在危险之中。也就是说，即便税改议案获得通过变成法律，但由于市场已基本上消化了这样的预期，因此对美元的利好影响将会有限，”巴克莱分析师Kadota称。
    
    参众两院近几日一直在努力协商一致，一旦达成妥协，将送交总统特朗普签署成为法律。
    
    大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki说道：“有迹象显示减税的经济影响将不是那么大。但重要的是，若议案签署成为法律，市场不乐见的一个不确定性最终将会消除。”

    欧元兑美元      几无变动，报1.1787美元，隔夜跌约0.4%。
    
    欧元周四走势疲软，此前欧洲央行上调欧元区经济增长和通胀预估，但依然承诺如有必要，会继续提供刺激措施。            
    
    在欧元走疲下，美元指数      持稳于93.523，脱离了隔夜创下的八日低位93.282；周线可能下跌0.3%。
    
    英镑        微涨0.1%至1.3442美元。尽管通胀高于目标且英国退欧谈判有所进展，英国央行仍坚信利率可能仅会缓步上扬，这令市场感到失望，导致英镑此前跌离上日所创近一周高位1.3467美元。

    然而，英镑仍远离周二触及的两周低位1.3303美元，周线可望上涨0.4%。
    
    澳元兑美元        略涨，报在0.7672美元，与周四因国内就业报告强劲而创下的五周高位0.7680美元相去不远。
    
    新西兰元        上涨0.2%，报0.6997美元。此前新西兰财政部长罗伯逊(Grant Robertson)周五表示，他对新西兰元的总体趋势感到满意。
    
    新西兰元在11月中曾因政府更迭而下挫至17个月低点0.6781美元，本周稍早回升至0.7000上方并触及近两个月高点，因由工党领导的新一届政府任命了市场熟悉的人选奥尔(Adrian Orr)为下任央行总裁。            

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1785  1.1777  +0.07 +12.10  1.0513
    美元/日圆                   112.28  112.38  -0.09  -3.93  116.87
    欧元/日圆                   132.33  132.37  -0.03  +7.46  123.14
    美元/瑞郎                   0.9883  0.9890  -0.07  -2.90  1.0178
    英镑/美元                   1.3435  1.3430  +0.04  +8.91  1.2336
    美元/加元                   1.2771  1.2794  -0.18  -4.91  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6052  6.6060  -0.01  -5.27  6.9726
    澳元/美元                   0.7670  0.7665  +0.07  +6.31  0.7215
    新西兰元/美元               0.7001  0.6981  +0.29  +0.86  0.6941
    澳元/日圆                   86.120  86.150  -0.03  +2.13  84.320
    新西兰元/日圆               78.610  78.480  +0.17  -3.15  81.170
    英镑/日圆                   150.83  150.90  -0.05  +4.73  144.02
    澳元/新西兰元               1.0956  1.0977  -0.19  +5.52  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 张明钧/王灿/孙茉莉/王琛/李婷仪 审校 于春红/蔡美珍/刘秀红/高琦)

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