《全球汇市》税改议案角力拖累美元走低，欧洲央行立场打压欧元

* 美元下跌，因美国共和党参议员寻求修改税改议案 * 欧元亦处守势，受欧洲央行发出的讯息影响 * 新西兰元上涨，新西兰财长称对汇率总体趋势感到满意 路透东京12月15日 - 美元周五处于守势，此前美国国会为修改税改议案而争执不休，令市场信心受挫。同时欧元亦下跌，欧洲央行暗示，只要形势需要将继续提供经济刺激。 美元/日圆 跌0.2%报112.170日圆，隔夜一度跌至八日低点112.065。 美元兑日圆周二一度升至一个月高位113.750，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)如期升息，同时表达对低通胀的担忧后，美元在本周中段转为下跌。 周四有报导称美国两位共和党参议员寻求调整税改提案后，美元进一步下滑。 税改议案若要在参议院获得通过，需要得到过半数支持票。在100个参议院席位中共和党只占52席，预计民主党参议员都不会支持该议案。 “在这种情况下，谈判往往会持续至最后一刻。因此这并不令人意外，尤其是共和党在阿拉巴马州参议员补选中落败，可能让那些寻求改变该议案的人更有底气，”巴克莱驻东京的资深策略师Shin Kadota表示。 民主党人琼斯(Doug Jones)周二在阿拉巴马州的选举中赢得了一个参议院席位，令共和党在参议院本就缩小的多数优势进一步变窄。 “调整税改议案的整个过程并没有处在危险之中。也就是说，即便税改议案获得通过变成法律，但由于市场已基本上消化了这样的预期，因此对美元的利好影响将会有限，”巴克莱分析师Kadota称。 参众两院近几日一直在努力协商一致，一旦达成妥协，将送交总统特朗普签署成为法律。 大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki说道：“有迹象显示减税的经济影响将不是那么大。但重要的是，若议案签署成为法律，市场不乐见的一个不确定性最终将会消除。” 欧元兑美元 几无变动，报1.1787美元，隔夜跌约0.4%。 欧元周四走势疲软，此前欧洲央行上调欧元区经济增长和通胀预估，但依然承诺如有必要，会继续提供刺激措施。 在欧元走疲下，美元指数 持稳于93.523，脱离了隔夜创下的八日低位93.282；周线可能下跌0.3%。 英镑 微涨0.1%至1.3442美元。尽管通胀高于目标且英国退欧谈判有所进展，英国央行仍坚信利率可能仅会缓步上扬，这令市场感到失望，导致英镑此前跌离上日所创近一周高位1.3467美元。 然而，英镑仍远离周二触及的两周低位1.3303美元，周线可望上涨0.4%。 澳元兑美元 略涨，报在0.7672美元，与周四因国内就业报告强劲而创下的五周高位0.7680美元相去不远。 新西兰元 上涨0.2%，报0.6997美元。此前新西兰财政部长罗伯逊(Grant Robertson)周五表示，他对新西兰元的总体趋势感到满意。 新西兰元在11月中曾因政府更迭而下挫至17个月低点0.6781美元，本周稍早回升至0.7000上方并触及近两个月高点，因由工党领导的新一届政府任命了市场熟悉的人选奥尔(Adrian Orr)为下任央行总裁。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1785 1.1777 +0.07 +12.10 1.0513 美元/日圆 112.28 112.38 -0.09 -3.93 116.87 欧元/日圆 132.33 132.37 -0.03 +7.46 123.14 美元/瑞郎 0.9883 0.9890 -0.07 -2.90 1.0178 英镑/美元 1.3435 1.3430 +0.04 +8.91 1.2336 美元/加元 1.2771 1.2794 -0.18 -4.91 1.3430 美元/离岸人民币 6.6052 6.6060 -0.01 -5.27 6.9726 澳元/美元 0.7670 0.7665 +0.07 +6.31 0.7215 新西兰元/美元 0.7001 0.6981 +0.29 +0.86 0.6941 澳元/日圆 86.120 86.150 -0.03 +2.13 84.320 新西兰元/日圆 78.610 78.480 +0.17 -3.15 81.170 英镑/日圆 150.83 150.90 -0.05 +4.73 144.02 澳元/新西兰元 1.0956 1.0977 -0.19 +5.52 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 张明钧/王灿/孙茉莉/王琛/李婷仪 审校 于春红/蔡美珍/刘秀红/高琦)