《全球汇市》美债收益率上升支撑美元，英镑止住近来跌势企稳

* 美元兑日圆小幅上涨，但低于八个月高点 * 英镑企稳，之前因英国政治动荡而下跌 路透东京11月14日 - 美元周二在亚洲盘初因美国公债收益率上升而获得支撑，英镑止住近来跌势，之前对英国首相特雷莎梅能否留任的担忧拖累英镑下跌。 美元指数 日内持稳，报94.499。 美元兑日圆 小涨0.1%至113.70日圆，但仍低于上周触及的八个月高点114.735日圆。 “美元得到美债收益率的支撑，但我真的对其没有走高感到意外。因此美债收益率与美元之间的连动已见失灵，”Brown Brothers Harriman外汇策略师Masashi Murata称。 “但由于美联储料将在12月升息，美元(未来几周)可能走高，”他表示。 美国两年期公债收益率周一触及九年新高，因收益率曲线恢复了趋平走势，投资者消化了美联储12月升息25个基点的预期。 10年期美债收益率 从周一美国市场收盘时的2.400%升至2.405%，11月8日为2.304%。 欧元兑美元 持稳于1.1670美元，明显高于上周创下的三个半月低点1.1553美元。 英镑小幅上涨0.1%至1.3122美元，此前因政治因素而承压，本周英国议员将就政府的退欧计划进行辩论。 在政治环境不稳定的背景下，退欧议案辩论将于周二和周三展开。星期日泰晤士报称，将有多达40位议员支持针对特雷莎梅的不信任动议。 本周关注的另一焦点是，周二晚些时候欧洲央行总裁德拉吉、美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦、日本央行总裁黑田东彦、英国央行总裁卡尼将在法兰克福欧洲央行主办的会议上进行有关央行沟通问题的座谈。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1671 1.1665 +0.05 +11.01 1.0513 美元/日圆 113.67 113.61 +0.05 -2.74 116.87 欧元/日圆 132.66 132.56 +0.08 +7.73 123.14 美元/瑞郎 0.9962 0.9962 +0.00 -2.12 1.0178 英镑/美元 1.3123 1.3114 +0.07 +6.38 1.2336 美元/加元 1.2737 1.2731 +0.05 -5.16 1.3430 美元/离岸人民币 6.6515 6.6564 -0.07 -4.61 6.9726 澳元/美元 0.7628 0.7621 +0.09 +5.72 0.7215 新西兰元/美元 0.6890 0.6901 -0.16 -0.73 0.6941 澳元/日圆 86.720 86.600 +0.14 +2.85 84.320 新西兰元/日圆 78.340 78.410 -0.09 -3.49 81.170 英镑/日圆 149.17 149.00 +0.11 +3.58 144.02 澳元/新西兰元 1.1070 1.1040 +0.27 +6.62 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/侯雪苹/王灿；审校 许娜/陈宗琦/王颖)