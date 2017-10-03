《全球汇市》美债收益率跳升，推动美元连续第二天走高

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月3日 - 美元周二连续第二天走高，因美国制造业活动数据表现强劲，推动美债收益率走高，进而促使投资者部分削减持有的过多美元空仓。 据芝加哥商业交易所(CME)的Fedwatch指标，市场预计美国12月升息几率骤升至逾71%，一个月前为42%。与此同时，美元过去一个月累计上涨逾3%。 “美联储与欧洲央行之间前景分化的交易，再度当道，在欧洲央行对缩减政策刺激措施作出新的承诺之前，美元兑欧元将继续上升，”德国商业银行外汇策略分析师Esther Maria Reichelt称。 美元指数 上涨0.2%，至93.74，为8月17日以来高位。虽然美元近日上涨，但今年以来跌幅仍超过8%，可能创下10年来最大年度跌幅。 MSCI明晟全球股指 周二升至纪录高位，周一公布的数据显示，美国9月制造业活动升至13年半高位。 欧洲央行首席经济学家普雷特周一表示，相对平静的市场情况，可能鼓励欧洲央行(ECB)将其资产购置计划延长相对较长一段时间，不过要减少每月购买规模。 美元上涨令利差交易中颇受青睐的澳元 和新西兰元 等货币承压，澳新货币兑美元已分别跌去逾0.3%。 澳元跌至逾两个月来最低，此前澳洲央行一如预期宣布维持隔夜拆款利率于1.50%不变，并给予国内经济谨慎评估。 摩根士丹利策略师建议持有澳元/美元的空仓，因这两个国家的银行股表现迥异。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1733 1.1730 +0.03 +11.60 1.0513 美元/日圆 113.07 112.75 +0.28 -3.25 116.87 欧元/日圆 132.67 132.29 +0.29 +7.74 123.14 美元/瑞郎 0.9765 0.9744 +0.22 -4.06 1.0178 英镑/美元 1.3270 1.3275 -0.04 +7.57 1.2336 美元/加元 1.2509 1.2507 +0.02 -6.86 1.3430 美元/离岸人民币 6.6704 6.6723 -0.03 -4.33 6.9726 澳元/美元 0.7814 0.7825 -0.14 +8.30 0.7215 新西兰元/美元 0.7176 0.7194 -0.25 +3.39 0.6941 欧元/瑞郎 1.1457 1.1434 +0.20 +6.90 1.0717 欧元/英镑 0.8840 0.8835 +0.06 +3.78 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5740 9.5839 -0.10 -0.06 9.5799 美元/挪威克朗 8.0080 8.0004 +0.09 -7.28 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/蔡美珍/孙茉莉; 审校 艾茂林/杜明霞/王洋)