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《全球汇市》美债收益率跳升，推动美元连续第二天走高
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2017年10月3日 / 早上7点41分 / 18 天内

《全球汇市》美债收益率跳升，推动美元连续第二天走高

2 分钟阅读

    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦10月3日 - 美元周二连续第二天走高，因美国制造业活动数据表现强劲，推动美债收益率走高，进而促使投资者部分削减持有的过多美元空仓。
    
    据芝加哥商业交易所(CME)的Fedwatch指标，市场预计美国12月升息几率骤升至逾71%，一个月前为42%。与此同时，美元过去一个月累计上涨逾3%。

    “美联储与欧洲央行之间前景分化的交易，再度当道，在欧洲央行对缩减政策刺激措施作出新的承诺之前，美元兑欧元将继续上升，”德国商业银行外汇策略分析师Esther Maria Reichelt称。
    
    美元指数      上涨0.2%，至93.74，为8月17日以来高位。虽然美元近日上涨，但今年以来跌幅仍超过8%，可能创下10年来最大年度跌幅。
    
    MSCI明晟全球股指               周二升至纪录高位，周一公布的数据显示，美国9月制造业活动升至13年半高位。
    
    欧洲央行首席经济学家普雷特周一表示，相对平静的市场情况，可能鼓励欧洲央行(ECB)将其资产购置计划延长相对较长一段时间，不过要减少每月购买规模。            

    美元上涨令利差交易中颇受青睐的澳元      和新西兰元      等货币承压，澳新货币兑美元已分别跌去逾0.3%。
    
    澳元跌至逾两个月来最低，此前澳洲央行一如预期宣布维持隔夜拆款利率于1.50%不变，并给予国内经济谨慎评估。
    
    摩根士丹利策略师建议持有澳元/美元的空仓，因这两个国家的银行股表现迥异。

                                              纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1733  1.1730  +0.03 +11.60  1.0513
    美元/日圆                   113.07  112.75  +0.28  -3.25  116.87
    欧元/日圆                   132.67  132.29  +0.29  +7.74  123.14
    美元/瑞郎                   0.9765  0.9744  +0.22  -4.06  1.0178
    英镑/美元                   1.3270  1.3275  -0.04  +7.57  1.2336
    美元/加元                   1.2509  1.2507  +0.02  -6.86  1.3430
    美元/离岸人民币                6.6704  6.6723  -0.03  -4.33  6.9726
    澳元/美元                   0.7814  0.7825  -0.14  +8.30  0.7215
    新西兰元/美元               0.7176  0.7194  -0.25  +3.39  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1457  1.1434  +0.20  +6.90  1.0717
    欧元/英镑                   0.8840  0.8835  +0.06  +3.78  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5740  9.5839  -0.10  -0.06  9.5799
    美元/挪威克朗               8.0080  8.0004  +0.09  -7.28  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/蔡美珍/孙茉莉; 审校 艾茂林/杜明霞/王洋)

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