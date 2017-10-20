《全球汇市》美元上扬，“特朗普通胀”押注再起

* 缺乏通胀压力令涨势受抑 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月20日 - 美元周五攀高，周线料写下两周来首次上涨，因美国税改计画在参议院有进展，令人期待通过财政刺激提振经济，不过通胀压力不兴令涨势受抑。 美国总统特朗普关于推动重大税改的承诺，令财政刺激推动美国经济的预期一度让美元在1月初升至14年高点，但之后美元指数下跌超过12%，因这些期待已经消退。 但美国参议院通过一项2018财年预算草案后，将有利共和党无需民主党支持便能推进减税方案，这重新燃起美国减税措施可能有望推出的预期。不过分析师警告不要过度解读这个消息。 美元走势本周持续受到支撑，美债收益率亦上扬，10年期美债收益率触及一周半高点2.37%，因投资人预期财政刺激措施可能推升通胀率。这可能促使美联储升息速度高于市场预期。 “特朗普再通胀题材隔夜再度回笼，但在进一步明朗之前，我们将不太放心只因为这个就买进美元，不过我们预期在第四季美元将大体走强，”德国商业银行外汇分析师Thu Lan Nguyen称。 尽管劳动力市场吃紧，但美国物价压力仍特别低迷，美联储青睐的通胀衡量指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数在8月份报在一年低位1.3%。 分析师认为，美国的物价压力不会反弹。中信里昂证券(CLSA)策略师称，通胀可能已经在当前周期内见顶。 美元兑日圆 日内涨0.7%，一度涨至113.315日圆，为10月6日以来最强水准。 Dragicevich说，美元兑日圆短期料将获得支撑，受美国和日本收益率差扩大提振，而且日本周日的大选似乎不太可能出现出乎市场意料之外的结果。 近来的媒体预测暗示，日本首相安倍晋三的执政联盟料将保住在众议院的近三分之二“绝对多数”席位。 新西兰元跌至五个月低位，因有担心认为，新的工党联盟在移民和外国投资方面会采取比前任政府更强硬的立场。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1803 1.1850 -0.40 +12.27 1.0513 美元/日圆 113.31 112.53 +0.69 -3.05 116.87 欧元/日圆 133.76 133.37 +0.29 +8.62 123.14 美元/瑞郎 0.9807 0.9761 +0.47 -3.65 1.0178 英镑/美元 1.3128 1.3157 -0.22 +6.42 1.2336 美元/加元 1.2504 1.2484 +0.16 -6.90 1.3430 美元/离岸人民币 6.6179 6.6056 +0.19 -5.09 6.9726 澳元/美元 0.7850 0.7879 -0.37 +8.80 0.7215 新西兰元/美元 0.6985 0.7030 -0.64 +0.63 0.6941 欧元/瑞郎 1.1579 1.1568 +0.10 +8.04 1.0717 欧元/英镑 0.8991 0.9004 -0.14 +5.55 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.6263 9.6300 -0.04 +0.48 9.5799 美元/挪威克朗 7.9815 7.9284 +0.67 -7.59 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 张明钧/蔡美珍/刘秀红/孙茉莉/于春红/高琦/艾茂林)