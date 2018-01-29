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January 29, 2018 / 8:55 AM / a day ago

《全球汇市》美元上涨，此前周线六连跌

3 分钟阅读

    * 美元本月月线料跌3%
    * 德国公债收益率升至多年高点
    * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦1月29日 - 美元周一兑一篮子货币上涨，受助于公债收益率(殖利率)走高，同时本周美国将密集发布经济数据，美国联邦储备理事会(FED/美联储)也将召开政策会议，不过美元前景依旧混沌。
    
    上周美国高阶官员提出互相矛盾的讯号，并未让空头打消建仓，根据最新仓位数据，美元净空仓押注创下10月以来最高。美元预料将创下2016年3月以来最大月线跌幅。

    “美债收益率上升为美元提供了一定的扶助，本周美联储召开会议还有美国的就业数据，但整体市况仍是逢高卖出美元，”法国兴业银行驻伦敦的外汇策略师Alvin Tan表示。
    
    美元指数      在连跌六周后反弹，上升0.25%至89.30。
    
    美元指数本月可能录得3%的跌幅。
    
    根据汤森路透数据，过去10年，包括2008年全球金融危机期间，美元指数只有10次月线录得这种跌幅。

    美国财长努钦上周对弱势美元的默许极大地鼓舞了美元空头。虽然美国总统特朗普随后试图出面救火，但伤害已经造成，美元自去年11月以来的跌势仍无减弱迹象。

    美元的收益率相对优势也正在逐渐削弱。随着欧洲央行等其他央行开始逐步撤回宽松货币政策，这些地方的短期利率水平预计将会上升。
    
    德债收益率周一跳涨至多年高点，周末荷兰央行总裁克诺特表示欧央行应该表明，当前购债计划9月到期后，将如何尽快结束资产购买计划。            
    
    美元/日圆      涨0.3%报108.95，上周五曾触及低点108.28，为9月中以来最低。
    
    日本央行总裁黑田东彦周五在达沃斯讲话称，通胀率终于接近该行的目标，这引起外界对其撤回大规模刺激政策的预期。            
    
    “很多外国投资者现在押注日本央行调整政策。美元/日圆若跌破9月低点107.32，将不会存在有力支撑。跌破该水平可能意味着进入新的交易区间，”大和证券资深分析师Yukio Ishizuki称。
    
    欧元兑美元      报1.2400美元，下跌0.2%，从周四触及的三年高点1.2538美元回落。
    
    但欧元过去几天未能保持在1.25美元上方，有些交易员将这看做是欧元六周涨势后继乏力的表现。

    美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，投资客持有的欧元/美元期货净多仓升至
纪录高位，表明有可能出现获利了结。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2394  1.2419  -0.20  +3.32  1.1996
    美元/日圆                   108.92  108.70  +0.20  -3.33  112.67
    欧元/日圆                   135.00  135.02  -0.01  -0.13  135.18
    美元/瑞郎                   0.9379  0.9335  +0.47  -3.74  0.9743
    英镑/美元                   1.4106  1.4168  -0.44  +4.40  1.3512
    美元/加元                   1.2353  1.2309  +0.36  -1.78  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3301  6.3250  +0.08  -2.80  6.5125
    澳元/美元                   0.8078  0.8109  -0.38  +3.55  0.7801
    新西兰元/美元               0.7329  0.7353  -0.33  +3.43  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1624  1.1597  +0.23  -0.56  1.1689
    欧元/英镑                   0.8784  0.8778  +0.07  -1.11  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.7805  9.7879  -0.08  -0.60  9.8391
    美元/挪威克朗               7.7048  7.6881  +0.22  -6.12  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/王兴亚/孙茉莉/王琛/白云; 审校 戴素萍/张明钧/艾茂林/于春红/高琦)
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