《全球汇市》美元上涨，此前周线六连跌

* 美元本月月线料跌3% * 德国公债收益率升至多年高点 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦1月29日 - 美元周一兑一篮子货币上涨，受助于公债收益率(殖利率)走高，同时本周美国将密集发布经济数据，美国联邦储备理事会(FED/美联储)也将召开政策会议，不过美元前景依旧混沌。 上周美国高阶官员提出互相矛盾的讯号，并未让空头打消建仓，根据最新仓位数据，美元净空仓押注创下10月以来最高。美元预料将创下2016年3月以来最大月线跌幅。 “美债收益率上升为美元提供了一定的扶助，本周美联储召开会议还有美国的就业数据，但整体市况仍是逢高卖出美元，”法国兴业银行驻伦敦的外汇策略师Alvin Tan表示。 美元指数 在连跌六周后反弹，上升0.25%至89.30。 美元指数本月可能录得3%的跌幅。 根据汤森路透数据，过去10年，包括2008年全球金融危机期间，美元指数只有10次月线录得这种跌幅。 美国财长努钦上周对弱势美元的默许极大地鼓舞了美元空头。虽然美国总统特朗普随后试图出面救火，但伤害已经造成，美元自去年11月以来的跌势仍无减弱迹象。 美元的收益率相对优势也正在逐渐削弱。随着欧洲央行等其他央行开始逐步撤回宽松货币政策，这些地方的短期利率水平预计将会上升。 德债收益率周一跳涨至多年高点，周末荷兰央行总裁克诺特表示欧央行应该表明，当前购债计划9月到期后，将如何尽快结束资产购买计划。 美元/日圆 涨0.3%报108.95，上周五曾触及低点108.28，为9月中以来最低。 日本央行总裁黑田东彦周五在达沃斯讲话称，通胀率终于接近该行的目标，这引起外界对其撤回大规模刺激政策的预期。 “很多外国投资者现在押注日本央行调整政策。美元/日圆若跌破9月低点107.32，将不会存在有力支撑。跌破该水平可能意味着进入新的交易区间，”大和证券资深分析师Yukio Ishizuki称。 欧元兑美元 报1.2400美元，下跌0.2%，从周四触及的三年高点1.2538美元回落。 但欧元过去几天未能保持在1.25美元上方，有些交易员将这看做是欧元六周涨势后继乏力的表现。 美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，投资客持有的欧元/美元期货净多仓升至 纪录高位，表明有可能出现获利了结。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2394 1.2419 -0.20 +3.32 1.1996 美元/日圆 108.92 108.70 +0.20 -3.33 112.67 欧元/日圆 135.00 135.02 -0.01 -0.13 135.18 美元/瑞郎 0.9379 0.9335 +0.47 -3.74 0.9743 英镑/美元 1.4106 1.4168 -0.44 +4.40 1.3512 美元/加元 1.2353 1.2309 +0.36 -1.78 1.2577 美元/离岸人民币 6.3301 6.3250 +0.08 -2.80 6.5125 澳元/美元 0.8078 0.8109 -0.38 +3.55 0.7801 新西兰元/美元 0.7329 0.7353 -0.33 +3.43 0.7086 欧元/瑞郎 1.1624 1.1597 +0.23 -0.56 1.1689 欧元/英镑 0.8784 0.8778 +0.07 -1.11 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.7805 9.7879 -0.08 -0.60 9.8391 美元/挪威克朗 7.7048 7.6881 +0.22 -6.12 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/王兴亚/孙茉莉/王琛/白云; 审校 戴素萍/张明钧/艾茂林/于春红/高琦)