《全球汇市》美元下滑至三个月低位，料出现2003年以来最差年度表现

* 欧元接近1.20美元 * 季节性因素在年底打压美元 * 美元指数2017年料累计下跌近10% * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦12月29日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑至逾三个月最低，因欧元和英镑上涨，美元年内料累计下跌近10%，为2003年以来最差表现。 美元2017年以高姿态亮相，当时美元指数 触及14年最强，因外界冀望美国新总统特朗普将实施刺激经济及通胀的措施。 但美元此后回落，因对特朗普贯彻这些政策的能力感到怀疑。美元下跌还因为美国以外的地方经济增长提速，其他国家央行倾向于收紧货币政策，从而缩小了美联储和其他央行之间的差距。 “我们见到全球经济同步增长，特别是欧元区出现了非常强劲的增长复苏，促使欧洲央行逐步将政策正常化，从而扶助欧元，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan说。 Tan补充道，年初时美元兑欧元、日圆和英镑就已经估值过高，因此美元在2017年走势疲软的另一部分原因就是估值的均值回归。 欧元兑美元 周五触及三个月高点1.1982美元，日内上涨0.25%，2017年累计上涨近14%，为2003年以来最大年度涨幅。 意大利宣布3月4日举行大选，欧元立即反应不大，因为此一结果已在预料之中。 虽然英镑兑美元 自2016年6月退欧公投以来仍有10%以上跌幅，但2017年累计上涨9.5%，为2009年以来最大年度涨幅。 英镑兑美元周五上涨0.5%，触及三周高点1.3511美元。 巴克莱驻东京的资深策略师Shin Kadota表示，市场人士的仓位重新调整表明，年底前美元全面遭到抛售，尤其是兑日圆。 “汇市的季节性趋势显示，从圣诞节过后到来年头几天的这段时间里，美元倾向于走弱，之后终会再次被买回，”他表示。 许多机构投资者年底要关账，这个时间节点会导致美元抛压。年底是报税和报告业绩的最后期限。 美元兑日圆 跌0.3%至10日低点112.56日圆。美元兑日圆2017年料累计下跌近4%。 比特币 在Bitstamp交易平台持平于14,500美元，周四曾挫跌6%。比特币已脱离12天前触及的近20,000美元纪录高位，但2017年年线仍暴涨了约1,400%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1985 1.1941 +0.37 +14.00 1.0513 美元/日圆 112.56 112.87 -0.27 -3.69 116.87 欧元/日圆 134.91 134.80 +0.08 +9.56 123.14 美元/瑞郎 0.9754 0.9784 -0.31 -4.17 1.0178 英镑/美元 1.3504 1.3442 +0.46 +9.47 1.2336 美元/加元 1.2541 1.2567 -0.21 -6.62 1.3430 美元/离岸人民币 6.5120 6.5300 -0.28 -6.61 6.9726 澳元/美元 0.7810 0.7796 +0.18 +8.25 0.7215 新西兰元/美元 0.7114 0.7087 +0.38 +2.49 0.6941 欧元/瑞郎 1.1691 1.1687 +0.03 +9.09 1.0717 欧元/英镑 0.8874 0.8882 -0.09 +4.18 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.8273 9.8450 -0.18 +2.58 9.5799 美元/挪威克朗 8.2003 8.2489 -0.59 -5.06 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 刘秀红/艾茂林/蔡美珍/孙茉莉/于春红/白云)