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《全球汇市》美元下滑至三个月低位，料出现2003年以来最差年度表现
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December 29, 2017 / 9:49 AM / 更新于 19 hours ago

《全球汇市》美元下滑至三个月低位，料出现2003年以来最差年度表现

3 分钟阅读

    * 欧元接近1.20美元
    * 季节性因素在年底打压美元
    * 美元指数2017年料累计下跌近10%
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦12月29日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑至逾三个月最低，因欧元和英镑上涨，美元年内料累计下跌近10%，为2003年以来最差表现。
    
    美元2017年以高姿态亮相，当时美元指数      触及14年最强，因外界冀望美国新总统特朗普将实施刺激经济及通胀的措施。

    但美元此后回落，因对特朗普贯彻这些政策的能力感到怀疑。美元下跌还因为美国以外的地方经济增长提速，其他国家央行倾向于收紧货币政策，从而缩小了美联储和其他央行之间的差距。
    
    “我们见到全球经济同步增长，特别是欧元区出现了非常强劲的增长复苏，促使欧洲央行逐步将政策正常化，从而扶助欧元，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan说。
    
    Tan补充道，年初时美元兑欧元、日圆和英镑就已经估值过高，因此美元在2017年走势疲软的另一部分原因就是估值的均值回归。

    欧元兑美元      周五触及三个月高点1.1982美元，日内上涨0.25%，2017年累计上涨近14%，为2003年以来最大年度涨幅。
    
    意大利宣布3月4日举行大选，欧元立即反应不大，因为此一结果已在预料之中。
    
    虽然英镑兑美元        自2016年6月退欧公投以来仍有10%以上跌幅，但2017年累计上涨9.5%，为2009年以来最大年度涨幅。
    
    英镑兑美元周五上涨0.5%，触及三周高点1.3511美元。

    巴克莱驻东京的资深策略师Shin Kadota表示，市场人士的仓位重新调整表明，年底前美元全面遭到抛售，尤其是兑日圆。

    “汇市的季节性趋势显示，从圣诞节过后到来年头几天的这段时间里，美元倾向于走弱，之后终会再次被买回，”他表示。

    许多机构投资者年底要关账，这个时间节点会导致美元抛压。年底是报税和报告业绩的最后期限。
    
    美元兑日圆      跌0.3%至10日低点112.56日圆。美元兑日圆2017年料累计下跌近4%。
    
    比特币          在Bitstamp交易平台持平于14,500美元，周四曾挫跌6%。比特币已脱离12天前触及的近20,000美元纪录高位，但2017年年线仍暴涨了约1,400%。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1985  1.1941  +0.37 +14.00  1.0513
    美元/日圆                   112.56  112.87  -0.27  -3.69  116.87
    欧元/日圆                   134.91  134.80  +0.08  +9.56  123.14
    美元/瑞郎                   0.9754  0.9784  -0.31  -4.17  1.0178
    英镑/美元                   1.3504  1.3442  +0.46  +9.47  1.2336
    美元/加元                   1.2541  1.2567  -0.21  -6.62  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5120  6.5300  -0.28  -6.61  6.9726
    澳元/美元                   0.7810  0.7796  +0.18  +8.25  0.7215
    新西兰元/美元               0.7114  0.7087  +0.38  +2.49  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1691  1.1687  +0.03  +9.09  1.0717
    欧元/英镑                   0.8874  0.8882  -0.09  +4.18  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.8273  9.8450  -0.18  +2.58  9.5799
    美元/挪威克朗               8.2003  8.2489  -0.59  -5.06  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 刘秀红/艾茂林/蔡美珍/孙茉莉/于春红/白云)

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