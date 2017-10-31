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2017年10月31日 / 上午9点12分 / 1 天前

《全球汇市》美元下滑，俄罗斯干预美国大选的调查令投资者趋于谨慎

3 分钟阅读

    * 美元短暂跌破113日圆
    * 日本央行一如预期维持货币政策不变
    * 关注欧元区通胀数据
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦10月31日 - 美元/日圆周二跌至11日低点，因投资者趋于谨慎。此前有消息称，针对俄罗斯干预2016年美国大选的联邦调查中，美国总统特朗普前竞选经理马纳福特(Paul Manafort)被指控犯有洗钱罪。
    
    美元兑日圆      一度跌破113日圆，上周五美元还曾涨至三个半月高点。

    美元指数      亦走低，上周五触及三个月高位。当时市场传闻称下任美联储主席可能让货币政策更偏向鹰派，同时寄望特朗普将推进税改。
    
    但最新的事态发展让投资者注意力回到美国的政治风险上面。调查俄罗斯是否干预2016年美国大选的联邦调查员周一指控，总统特朗普的前竞选经理马纳福特(Paul Ma nafort)和另一名助手盖茨(Rick Gates)犯有洗钱罪。            
    
    一些分析师表示，关于美联储理事鲍威尔、而不是经济学家泰勒(John Taylor)可能成为下任美联储主席的臆测， 也令美元承压。在所有潜在人选中，泰勒被视为鹰派色彩最浓。
    
    但法国兴业银行驻伦敦的策略师Kit Juckes表示，制约美元进一步走强的关键因素是美国公债收益率。

    “这几乎是其威力的展示，”他说。“我或许能以政治因素为理由，或者鲍威尔比泰勒是更被看好的美联储下任主席人选，但所有这一切的背后，题材就是债券收益率因超低的利率周期以及缺乏通胀而受限。”
    
    日本央行周二一如普遍预期宣布维持货币政策不变，基本上维持原来的通胀率预测，指出经济有增强迹象。日圆对此作出有限的反应。            
    
    欧元兑美元      跌0.1%至1.1644，接近周五触及的三个月低点1.1574。投资者关注1000 GMT发布的欧元区通胀数据，周一出炉的数据显示德国物价增长不及预期。
    
    “下行意外必须相当大，才能完全动摇欧元汇率，”德国商业银行策略师在对客户的报告中写道。

    “要等到通胀动能明显上升，将升息预期推前，利率前景才会变得有影响。然而因为我们预计欧元区物价压力短期内将进一步放缓，欧元大概会持续受压抑。”
    
    其他货币方面，澳元受中国数据打压。中国10月官方制造业采购经理人(PMI)数据显示，制造业增速放缓幅度大于预期。
    
    澳元兑美元        日内下跌0.2%，至0.7675美元。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1636  1.1649  -0.11 +10.68  1.0513
    美元/日圆                   113.21  113.17  +0.04  -3.13  116.87
    欧元/日圆                   131.73  131.84  -0.08  +6.98  123.14
    美元/瑞郎                   0.9965  0.9942  +0.23  -2.09  1.0178
    英镑/美元                   1.3206  1.3207  -0.01  +7.05  1.2336
    美元/加元                   1.2839  1.2828  +0.09  -4.40  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6283  6.6352  -0.10  -4.94  6.9726
    澳元/美元                   0.7671  0.7687  -0.21  +6.32  0.7215
    新西兰元/美元               0.6843  0.6875  -0.47  -1.41  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1595  1.1583  +0.10  +8.19  1.0717
    欧元/英镑                   0.8809  0.8819  -0.11  +3.42  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7283  9.7324  -0.04  +1.55  9.5799
    美元/挪威克朗               8.1643  8.1487  +0.19  -5.47  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 孙茉莉/张涛/侯雪苹/蔡美珍；审校 张明钧/李春喜/高琦)

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