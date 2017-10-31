《全球汇市》美元下滑，俄罗斯干预美国大选的调查令投资者趋于谨慎

* 美元短暂跌破113日圆 * 日本央行一如预期维持货币政策不变 * 关注欧元区通胀数据 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月31日 - 美元/日圆周二跌至11日低点，因投资者趋于谨慎。此前有消息称，针对俄罗斯干预2016年美国大选的联邦调查中，美国总统特朗普前竞选经理马纳福特(Paul Manafort)被指控犯有洗钱罪。 美元兑日圆 一度跌破113日圆，上周五美元还曾涨至三个半月高点。 美元指数 亦走低，上周五触及三个月高位。当时市场传闻称下任美联储主席可能让货币政策更偏向鹰派，同时寄望特朗普将推进税改。 但最新的事态发展让投资者注意力回到美国的政治风险上面。调查俄罗斯是否干预2016年美国大选的联邦调查员周一指控，总统特朗普的前竞选经理马纳福特(Paul Ma nafort)和另一名助手盖茨(Rick Gates)犯有洗钱罪。 一些分析师表示，关于美联储理事鲍威尔、而不是经济学家泰勒(John Taylor)可能成为下任美联储主席的臆测， 也令美元承压。在所有潜在人选中，泰勒被视为鹰派色彩最浓。 但法国兴业银行驻伦敦的策略师Kit Juckes表示，制约美元进一步走强的关键因素是美国公债收益率。 “这几乎是其威力的展示，”他说。“我或许能以政治因素为理由，或者鲍威尔比泰勒是更被看好的美联储下任主席人选，但所有这一切的背后，题材就是债券收益率因超低的利率周期以及缺乏通胀而受限。” 日本央行周二一如普遍预期宣布维持货币政策不变，基本上维持原来的通胀率预测，指出经济有增强迹象。日圆对此作出有限的反应。 欧元兑美元 跌0.1%至1.1644，接近周五触及的三个月低点1.1574。投资者关注1000 GMT发布的欧元区通胀数据，周一出炉的数据显示德国物价增长不及预期。 “下行意外必须相当大，才能完全动摇欧元汇率，”德国商业银行策略师在对客户的报告中写道。 “要等到通胀动能明显上升，将升息预期推前，利率前景才会变得有影响。然而因为我们预计欧元区物价压力短期内将进一步放缓，欧元大概会持续受压抑。” 其他货币方面，澳元受中国数据打压。中国10月官方制造业采购经理人(PMI)数据显示，制造业增速放缓幅度大于预期。 澳元兑美元 日内下跌0.2%，至0.7675美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1636 1.1649 -0.11 +10.68 1.0513 美元/日圆 113.21 113.17 +0.04 -3.13 116.87 欧元/日圆 131.73 131.84 -0.08 +6.98 123.14 美元/瑞郎 0.9965 0.9942 +0.23 -2.09 1.0178 英镑/美元 1.3206 1.3207 -0.01 +7.05 1.2336 美元/加元 1.2839 1.2828 +0.09 -4.40 1.3430 美元/离岸人民币 6.6283 6.6352 -0.10 -4.94 6.9726 澳元/美元 0.7671 0.7687 -0.21 +6.32 0.7215 新西兰元/美元 0.6843 0.6875 -0.47 -1.41 0.6941 欧元/瑞郎 1.1595 1.1583 +0.10 +8.19 1.0717 欧元/英镑 0.8809 0.8819 -0.11 +3.42 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7283 9.7324 -0.04 +1.55 9.5799 美元/挪威克朗 8.1643 8.1487 +0.19 -5.47 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 孙茉莉/张涛/侯雪苹/蔡美珍；审校 张明钧/李春喜/高琦)