《全球汇市》美元下滑，势将创6月来最差周度表现

* 美国第四季经济成长放缓，因进口急增

* 受日本央行总裁黑田东彦有关经济和通胀的讲话提振，日圆上涨

路透纽约1月26日 - 美元兑一篮子货币周五继续走疲，势将创下6月来表现最差的一周，受累于本周美国高阶官员发表讲话支持弱势美元。

美元指数下跌0.33%，报89.1，本周周线可能跌1.6%。

继财长努钦周三表示，美元走软将有助于美国短期贸易平衡后，美国总统特朗普周四称，希望看到“强势美元”。不过，此举并没能限制市场波动性，也未能抑制美元空头。

欧元兑美元上涨0.15%，报1.2413美元，周四曾触及逾三年高位1.2536美元。

“1.25美元对于欧元/美元来说是一个关键位，触及该水准会让很多市场人士认为欧元过高，”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson表示。

“在该水准可能有很多人们希望触发的选择权障碍和止损单卖单。你会看到波动性加速上升，”他说。

“这些讲话令波动性加剧，”Anderson说。

目前市场可能稍作喘息，但美元逐渐走弱的潜在趋势仍未改变，Anderson表示。

周五UBS Wealth Management预期，欧元在六个月后将上升至1.28美元，高于之前预估的1.22美元。

数据显示，美国第四季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.6%，受制于库存增长步伐温和。不过，该报告对美元无甚影响。路透调查预估为成长3.0%。

“数据令人失望，令原本预期GDP环比增长年率超过3%的市场人士感到意外，不过，以全年来看，美国经济持续增长的趋势基本保持不变，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门总监Karl Schamotta在一份报告中表示。

美元兑日圆下滑至四个半月低位，此前日本央行总裁黑田东彦表示，央行预期日本经济继续温和增长，通胀预期小幅上升。在周五晚些时候，日圆回吐部份涨幅。

英镑兑美元进一步上升，受助于对英国退欧和英国经济状况的乐观情绪增强。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)