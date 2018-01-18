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January 18, 2018 / 9:13 PM / 更新于 15 hours ago

《全球汇市》美元下滑，因担忧美国政府可能停摆

2 分钟阅读

    * 避免美国政府停摆的努力未明朗，引发对美元不利的情绪
    * 欧元兑美元持于略低于三年峰值的水准
    * 储备货币多元化的迹象拖累美元
    * 比特币遭遇两日惨跌后回稳

    路透纽约1月18日 - 美元周四下跌，因交易商纷纷投向欧元、日圆、
英镑等其它主要货币，受累于对美国政府可能停摆的担忧，因美国国会议
员在达成一份联邦预算协议上仍遇到困难。

    分析师表示，如果向政府拨款的协议，即使是一份临时协议，在周五
最后限期前未能达成，将加重美元的负面人气。
    
    “政治正破坏经济,”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理
Boris Schlossberg表示，“如果没有达成协议，美元会面临进一步压力
。”
    
    在美国总统特朗普给出不一的信号之际，共和党议员正努力通过权益
措施来避免政府停摆。众议院预期在1930 GMT后就延长向政府拨款议案进
行投票。
    
    在1944 GMT，美元贸易加权指数      下跌0.44%，报90.513，高于
周三触及的三年低位90.104。
    
    欧元兑美元徘徊在略低于三年峰值的水准。欧元上涨0.48%，报1.224
2美元。
    
    美元兑日圆下跌0.23%，报111.02日圆，而英镑上涨0.45%，报1.3888
美元。
        
    美元逆转周三晚的涨势，此前苹果        称将为海外现金汇回，一
次性纳税约380亿美元，但分析师预计，这对汇市的影响有限。
    
    同期，比特币          和其他加密货币温和反弹，之前两日大幅下
跌，因担心全球的监管。
    
    Bitstamp交易所比特币尾盘上涨5.12%，报11,764.00美元。
    
    **储备货币多元化**    
    
    美元自2017年以来下跌，主要因预期美联储以外的其他央行正寻求结
束为抗击2008年金融危机和接下来的经济衰退所实施的超低利率，甚至是
负利率政策。
        
    分析师表示，导致美元疲弱的其他原因是，包括主权财富基金和央行
在内的全球投资者正寻求将所持的货币多元化，把所持美元资产转换成其
他货币。
    
    美国财政部周三公布的数据显示，中国和日本这两个美国最大债权国
11月双双减持美国公债。            
    
    根据国际货币基金组织(IMF)12月发表的一份报告，第三季全球央行
的外汇储备中的非美元占比上升。
    
    “如果你认为美国以外的收益在今明两年将上升，央行增持欧元等其
他货币，同时减持美元，这是较适当的做法，”Amundi Pioneer Investm
ents汇市策略部门董事Paresh Upadhyaya表示。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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