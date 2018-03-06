《全球汇市》美元下滑，因朝韩会谈抵消贸易忧虑

* 贸易战忧虑限制对较高风险货币的胃纳

* 美元兑韩元触及1月底来最低水准

* 美元兑韩元势将创下一年来最大单日跌幅

* 欧元兑美元反弹至两周峰值

路透纽约3月6日 - 美元兑一篮子货币周二跌至一周低位，因朝鲜和韩国就举行直接对话达成一致，交易商纷纷买入较高风险货币。

美元本已走低，因担忧美国总统特朗普上周宣布的对进口钢铝征收关税的计划可能触发贸易战。

朝鲜和韩国举行会谈的消息发布后，美元进一步下跌，近几个月美元被视为避险货币，投资者买入澳元、新西兰元和新兴市场货币。

“由于美国与其贸易伙伴间的贸易紧张局势可能升级，目前毫无顾虑地买入这些货币为时过早，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

韩国周二表示，朝鲜和韩国4月将举行两国逾十年来的首次峰会。朝鲜和韩国仍然在技术上处于战争状态，但两国的紧张关系自上月韩国冬奥会以来得到缓和。

韩国还表示，朝鲜愿意与美国就去核化进行会谈，且在会谈期间暂停核试验。特朗普说，他认为”可能取得进展，”但警告这方面努力的“希望可能是虚假的。”

这些消息抵消了对特朗普关税计划的担忧，该计划招致了美国贸易伙伴的抗议。美国共和党议员加大力度呼吁特朗普放弃关税计划。

美元兑一篮子货币下跌0.458点或0.51%，至89.622。

美元兑韩元盘中触及1月25日来最低水准。尾盘下挫1.39%，报1,061.69韩元，势将录得近一年来最大单日跌幅。

较高收益货币方面，新西兰元兑美元上涨多达1.2%，澳元兑美元攀升超过1%。

美元兑日圆盘中低见105.86日圆，离上周末受特朗普关税计划拖累而触及的16个月低位不远。纽约尾盘，日圆上涨0.03%，报106.22日圆。

欧元反弹至两周高位1.2414美元，在周日意大利大选和德国社民党对组建执政联盟进行投票后，欧元周一遭到抛售。

欧洲央行和日本央行将分别在周四和周五举行政策会议，交易商将从中寻找货币政策的线索。

“欧元走强已开始对欧元区经济施加压力。这将给欧洲央行施压，”Brandywine Global投资组合经理Jack McIntyre表示。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)