《全球汇市》美元下滑，大宗商品价格上涨帮助推升加元和澳元

* 美元下跌，欧元走强 * 大宗商品价格上涨，提振了加元和澳元 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦12月27日 - 美元指数和美元兑欧元在周三下跌，假期交投淡静。大宗商品价格上涨，帮助推动加元和澳元升至两个月高位。 交易商称，没有什么消息支撑欧元上涨，但一些投资者押注欧元在步入新年后将走强并据此布仓。2017年欧元兑美元走势强劲，创下2003年以来的最佳年度表现。 英镑市场淡静，英镑兑美元 涨0.1%，报1.338美元。 油价周二急升至两年半高位，受助于利比亚一输油管道爆炸的消息，以及石油输出国组织(OPEC)牵头的自愿减产行动。铜价周三触及三年半最高水位。 这都帮助支撑了对大宗商品出口国货币的需求，加元兑美元 触及10月以来最高位1.2659加元。 同样地，澳元兑美元 涨0.4%至0.7762美元，创两个月最高水准。 美元指数 跌0.1%至93.193。 美元兑欧元 亦跌0.1%至1.187美元。 “今日市场缺乏推动因素，”丹斯克银行外汇策略师Christin Tuxen表示，并称美国政府上周通过具有标志性意义的税改法案并未给美元带来帮助，“对多数人来说，这不会是美元利好事件。” Tuxen称，12月欧元-美元的交投主要源于欧元/美元换汇换利(CCS)波动性所拉动。 新加坡大华银行外汇策略师Peter Chia称，货币政策趋同明年可能将打压美元，目前除美联储之外的其他央行要么脱离货币刺激措施，要么开始升息。 Chia说，在这种背景下，日本决策者可能至少开始更加暗示最终收紧日本央行货币政策，他并称美元兑日圆到3月底时可能跌至108日圆。 “我认为日本决策者希望提早让市场为政策变化做好准备...明年发出的信号可能更为密集，”他并称日本央行可能会在2019年才会真正收紧政策。 美元兑日圆 持稳于113.19日圆。 比特币在卢森堡Bitstamp交易平台上扬2.28%至16,124美元左右，本周涨幅约达14%，上 周曾创出2013年以来的最大周线跌幅。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1880 1.1858 +0.19 +13.00 1.0513 美元/日圆 113.16 113.22 -0.05 -3.17 116.87 欧元/日圆 134.46 134.27 +0.14 +9.19 123.14 美元/瑞郎 0.9891 0.9889 +0.02 -2.82 1.0178 英镑/美元 1.3401 1.3372 +0.22 +8.63 1.2336 美元/加元 1.2652 1.2688 -0.28 -5.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.5565 6.5402 +0.25 -5.97 6.9726 澳元/美元 0.7767 0.7727 +0.52 +7.65 0.7215 新西兰元/美元 0.7067 0.7037 +0.43 +1.82 0.6941 欧元/瑞郎 1.1754 1.1731 +0.20 +9.68 1.0717 欧元/英镑 0.8864 0.8863 +0.01 +4.06 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.8879 9.8972 -0.09 +3.22 9.5799 美元/挪威克朗 8.3019 8.3089 -0.08 -3.88 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 高琦/王琛/刘秀红/孙茉莉/白云; 审校 艾茂林/蔡美珍/高琦/于春红)