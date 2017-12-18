《全球汇市》美元下滑，市场在美国国会对税改案投票前保持谨慎

* 参众两院共和党的税改案最终版本有进展 * 美元等待税改议案获批，以获得更多刺激 * 比特币在周末触及纪录新高 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦12月18日 - 美元指数周一下滑，在美国国会对税改议案投票前夕，市场保持谨慎。该议案周末距离最终批准又前进了一步。 美元之前小升，因参众两院税改议案协商委员会的共和党议员朝最终版本议案又前进了一步，其中涉及大幅调降企业税。 但美元周一小跌，因议案是否能真的通过存在一些不确定性，另外税制改革刺激成长效果的疑问也浮上台面。 美元指数 小跌0.2%至93.800。 欧元 受惠于美元疲势，上涨0.25%至1.1777美元。 法兰克福德国中央合作银行(DZ Bank)汇率策略师Soeren Hettler表示，“我们见到欧元有一些上涨压力，因我们正等待见到美国税制改革的进展...” “当局先前承诺这将是历史性税改议案，但一直以来外界对于这点存在不少质疑，”Hettler称。 美国重量级共和党议员周日表示，他们预计国会将在本周通过税改议案。参议院最早将于周二举行投票表决，总统特朗普希望在周末前签署。 美元兑日圆 几近持平，报112.70日圆，上周五上涨0.2%。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，美元面临的另一个温和政治风险因素是，如果一项支出协议没有顺利延长到12月22日之后，美国政府将关门停摆的可能性。 “尽管税改法案可能获得通过，政府关门也可能避免，但只有这两项担忧缓和后，美元 才有望上涨，”山本雅文表示。 美元亦未能从美债收益率走低中寻获支撑。过去一周，较长期美债收益率一直局限于2. 34-2.42%的窄幅区间内。 “只要美债收益率不攀升，美元就无法录得可持续的涨势。市场预计美联储明年仅仅升 息两次，而非美联储预计的三次，”FPG证券社长深谷幸司说道。 Bitstamp交易所比特币 跌1%至18,764美元。周日曾升至19,666美元的纪录高 点，当日芝商所(CME Group) 推出了比特币期货合约。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1791 1.1752 +0.33 +12.16 1.0513 美元/日圆 112.64 112.57 +0.06 -3.62 116.87 欧元/日圆 132.81 132.32 +0.37 +7.85 123.14 美元/瑞郎 0.9887 0.9903 -0.16 -2.86 1.0178 英镑/美元 1.3357 1.3319 +0.29 +8.28 1.2336 美元/加元 1.2858 1.2860 -0.02 -4.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.6144 6.6061 +0.13 -5.14 6.9726 澳元/美元 0.7663 0.7644 +0.25 +6.21 0.7215 新西兰元/美元 0.7020 0.6989 +0.44 +1.14 0.6941 欧元/瑞郎 1.1657 1.1640 +0.15 +8.77 1.0717 欧元/英镑 0.8826 0.8818 +0.09 +3.62 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9753 9.9964 -0.21 +4.13 9.5799 美元/挪威克朗 8.3598 8.3785 -0.22 -3.21 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 高琦/张明钧/蔡美珍/刘秀红；审校 张荻/刘秀红/张明钧/于春红)