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《全球汇市》美元下滑，投资者等待新鲜数据的刺激
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2017年11月2日 / 上午9点05分 / 更新于 1 天前

《全球汇市》美元下滑，投资者等待新鲜数据的刺激

2 分钟阅读

    * 美联储新主席人选及税改消息引发对美元近期涨势做获利了结
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦11月2日 - 美元周四下跌，回吐本周稍早部分涨幅。美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三一如预期维持利率不变后，投资者对美元进行获利了结，市场广泛预期美联储下次会议将会升息。
    
    美联储下任主席人选不确定性也在减弱，有消息称美国总统特朗普计划提名美联储理事鲍威尔为下任主席，市场等待最新数据来推动美元走势。            

    汇率风险管理机构Infinity International外汇策略主管John Marley表示，“要对美元进行交易并不容易，因美元并未对鲍威尔可望获任命为美联储主席、或者是税改法案等重大消息做出强力回应，恐怕有更多的下跌风险。”
    
    美元兑日圆         下跌0.1%至114.09，上日上涨0.5%，且逼近周五所及的7月以来高点114.450，受益于乐观的美国数据、以及美联储12月升息预期升温。
    
    美元指数      下滑0.2%至94.67。
    
    美联储强调经济“稳健”成长，且就业市场不断增强，这令市场对于年底升息的预期升温。
    
    周四公布的ADP民间就业报告延续了近期一系列经济指标的强劲表现，均支持美联储将货币政策正常化，同时也让市场聚焦于周五公布的月度就业数据。

    但一些市场观察人士指出，美国10年期和两年期公债利差缩小，显示随着美国经济进入后周期升势，美元可能已触顶。
    
    美国税改议案的结果也让一些投资者感到失望。
    
    原定于周三公布的税改议案被推迟一天后，议员们已经制定了计划，寻求在10年内减税至多6万亿美元，但他们可能不会说明如何弥补由此造成的税收损失。            
    
    据CME的Fedwatch工具，市场预期美联储将在下个月会议再次升息25基点。

    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1631  1.1617  +0.12 +10.63  1.0513
    美元/日圆                   114.06  114.15  -0.08  -2.40  116.87
    欧元/日圆                   132.70  132.67  +0.02  +7.76  123.14
    美元/瑞郎                   0.9999  1.0031  -0.32  -1.76  1.0178
    英镑/美元                   1.3251  1.3244  +0.05  +7.42  1.2336
    美元/加元                   1.2848  1.2865  -0.13  -4.33  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6123  6.6075  +0.07  -5.17  6.9726
    澳元/美元                   0.7698  0.7675  +0.30  +6.69  0.7215
    新西兰元/美元               0.6906  0.6883  +0.33  -0.50  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1633  1.1654  -0.18  +8.55  1.0717
    欧元/英镑                   0.8776  0.8770  +0.07  +3.03  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7685  9.7591  +0.10  +1.97  9.5799
    美元/挪威克朗               8.1580  8.1483  +0.12  -5.55  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/张明钧/白云; 审校 王洋/刘秀红/孙茉莉)

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