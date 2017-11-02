《全球汇市》美元下滑，投资者等待新鲜数据的刺激

* 美联储新主席人选及税改消息引发对美元近期涨势做获利了结 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦11月2日 - 美元周四下跌，回吐本周稍早部分涨幅。美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三一如预期维持利率不变后，投资者对美元进行获利了结，市场广泛预期美联储下次会议将会升息。 美联储下任主席人选不确定性也在减弱，有消息称美国总统特朗普计划提名美联储理事鲍威尔为下任主席，市场等待最新数据来推动美元走势。 汇率风险管理机构Infinity International外汇策略主管John Marley表示，“要对美元进行交易并不容易，因美元并未对鲍威尔可望获任命为美联储主席、或者是税改法案等重大消息做出强力回应，恐怕有更多的下跌风险。” 美元兑日圆 下跌0.1%至114.09，上日上涨0.5%，且逼近周五所及的7月以来高点114.450，受益于乐观的美国数据、以及美联储12月升息预期升温。 美元指数 下滑0.2%至94.67。 美联储强调经济“稳健”成长，且就业市场不断增强，这令市场对于年底升息的预期升温。 周四公布的ADP民间就业报告延续了近期一系列经济指标的强劲表现，均支持美联储将货币政策正常化，同时也让市场聚焦于周五公布的月度就业数据。 但一些市场观察人士指出，美国10年期和两年期公债利差缩小，显示随着美国经济进入后周期升势，美元可能已触顶。 美国税改议案的结果也让一些投资者感到失望。 原定于周三公布的税改议案被推迟一天后，议员们已经制定了计划，寻求在10年内减税至多6万亿美元，但他们可能不会说明如何弥补由此造成的税收损失。 据CME的Fedwatch工具，市场预期美联储将在下个月会议再次升息25基点。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1631 1.1617 +0.12 +10.63 1.0513 美元/日圆 114.06 114.15 -0.08 -2.40 116.87 欧元/日圆 132.70 132.67 +0.02 +7.76 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0031 -0.32 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.3251 1.3244 +0.05 +7.42 1.2336 美元/加元 1.2848 1.2865 -0.13 -4.33 1.3430 美元/离岸人民币 6.6123 6.6075 +0.07 -5.17 6.9726 澳元/美元 0.7698 0.7675 +0.30 +6.69 0.7215 新西兰元/美元 0.6906 0.6883 +0.33 -0.50 0.6941 欧元/瑞郎 1.1633 1.1654 -0.18 +8.55 1.0717 欧元/英镑 0.8776 0.8770 +0.07 +3.03 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7685 9.7591 +0.10 +1.97 9.5799 美元/挪威克朗 8.1580 8.1483 +0.12 -5.55 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/张明钧/白云; 审校 王洋/刘秀红/孙茉莉)