《全球汇市》美元下跌因政府关门打击人气，但跌幅暂时有限

* 美元下跌，但维持在三年低点上方 * 美国政府关门的影响似已被消化 * 美国公债收益率处在三年半高点，帮助抑制美元跌幅 路透东京1月22日 - 美元兑其他主要货币周一下跌，因美国政府关门打击了人气，但美元跌幅暂时有限，投资者在静观华盛顿政治动向。 美国政府在周五午夜关门，因之前民主党和共和党在移民和边界安全问题上展开激烈的交锋，但就向政府拨款以维持运作问题未能在最后一刻达成协议。 为了打破这样的僵局，美国参议院的共和党和民主党领袖周日举行了会谈。参议院料将在0600GMT就是否推进一项措施以支持政府运转到2月8日进行投票表决。 美元指数 跌0.1%至90.490，但设法守在周四触及的三年低点90.113上方。 欧元兑美元 涨0.2%至1.2252美元，距周三触及的三年高点1.2323美元不是很远。 “美元跌势受到限制，因持续到周五的谈判被证明困难重重，而市场有时间来消化美国政府停摆，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 “预计停摆也不会持续很长时间。然而，如果停摆达几个礼拜，那么我们就得开始担心其对美国经济的负面影响。” 美元兑日圆 跌0.15%至110.685日圆，与周三触及的四个月低点110.190仍有一段距离。 尽管华盛顿政治僵局构成不利因素，但美元仍获得美债收益率上涨的些许支撑。 美国10年期公债收益率 周五上升至三年半高点2.663%；受风险资产之前上涨影响，债市上周大多数时间处于守势。 澳元兑美元 上涨0.2%至0.8001美元，新西兰元 涨0.15%至0.7289美元。 英镑 下滑0.1%，报1.3889美元，脱离周三触及的一年半高点1.3942美元。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2245 1.2220 +0.20 +2.08 1.1996 美元/日圆 110.71 110.76 -0.05 -1.74 112.67 欧元/日圆 135.57 135.41 +0.12 +0.29 135.18 美元/瑞郎 0.9619 0.9628 -0.09 -1.27 0.9743 英镑/美元 1.3879 1.3849 +0.22 +2.72 1.3512 美元/加元 1.2489 1.2487 +0.02 -0.70 1.2577 美元/离岸人民币 6.3976 6.3997 -0.03 -1.76 6.5125 澳元/美元 0.7992 0.7990 +0.03 +2.45 0.7801 新西兰元/美元 0.7278 0.7275 +0.04 +2.71 0.7086 澳元/日圆 88.490 88.530 -0.05 +0.68 87.890 新西兰元/日圆 80.580 80.550 +0.04 +0.93 79.840 英镑/日圆 153.65 153.54 +0.07 +1.01 152.11 澳元/新西兰元 1.0977 1.0985 -0.07 -0.27 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/侯雪苹/陈宗琦/李婷仪 审校 李爽/许娜/张涛/汪红英)