FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#达沃斯论坛
#中美关系
#特朗普专访
#加密货币
#狗年展望
#图片精选
#亚洲
January 22, 2018 / 12:32 AM / a day ago

《全球汇市》美元下跌因政府关门打击人气，但跌幅暂时有限

2 分钟阅读

    * 美元下跌，但维持在三年低点上方
    * 美国政府关门的影响似已被消化
    * 美国公债收益率处在三年半高点，帮助抑制美元跌幅

    路透东京1月22日 - 美元兑其他主要货币周一下跌，因美国政府关门打击了人气，但美元跌幅暂时有限，投资者在静观华盛顿政治动向。
    
    美国政府在周五午夜关门，因之前民主党和共和党在移民和边界安全问题上展开激烈的交锋，但就向政府拨款以维持运作问题未能在最后一刻达成协议。

    为了打破这样的僵局，美国参议院的共和党和民主党领袖周日举行了会谈。参议院料将在0600GMT就是否推进一项措施以支持政府运转到2月8日进行投票表决。
    
    美元指数      跌0.1%至90.490，但设法守在周四触及的三年低点90.113上方。
    
    欧元兑美元      涨0.2%至1.2252美元，距周三触及的三年高点1.2323美元不是很远。
    
    “美元跌势受到限制，因持续到周五的谈判被证明困难重重，而市场有时间来消化美国政府停摆，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。

    “预计停摆也不会持续很长时间。然而，如果停摆达几个礼拜，那么我们就得开始担心其对美国经济的负面影响。”
    
    美元兑日圆      跌0.15%至110.685日圆，与周三触及的四个月低点110.190仍有一段距离。
    
    尽管华盛顿政治僵局构成不利因素，但美元仍获得美债收益率上涨的些许支撑。

    美国10年期公债收益率          周五上升至三年半高点2.663%；受风险资产之前上涨影响，债市上周大多数时间处于守势。
    
    澳元兑美元        上涨0.2%至0.8001美元，新西兰元        涨0.15%至0.7289美元。
    
    英镑        下滑0.1%，报1.3889美元，脱离周三触及的一年半高点1.3942美元。

                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2245  1.2220  +0.20  +2.08  1.1996
    美元/日圆                   110.71  110.76  -0.05  -1.74  112.67
    欧元/日圆                   135.57  135.41  +0.12  +0.29  135.18
    美元/瑞郎                   0.9619  0.9628  -0.09  -1.27  0.9743
    英镑/美元                   1.3879  1.3849  +0.22  +2.72  1.3512
    美元/加元                   1.2489  1.2487  +0.02  -0.70  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3976  6.3997  -0.03  -1.76  6.5125
    澳元/美元                   0.7992  0.7990  +0.03  +2.45  0.7801
    新西兰元/美元               0.7278  0.7275  +0.04  +2.71  0.7086
    澳元/日圆                   88.490  88.530  -0.05  +0.68  87.890
    新西兰元/日圆               80.580  80.550  +0.04  +0.93  79.840
    英镑/日圆                   153.65  153.54  +0.07  +1.01  152.11
    澳元/新西兰元               1.0977  1.0985  -0.07  -0.27  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 汪红英/侯雪苹/陈宗琦/李婷仪 审校 李爽/许娜/张涛/汪红英)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below