《全球汇市》美元下跌，交易员等待通胀数据提供美联储升息线索

* 美元下跌，等待下周美国数据以寻觅通胀方面的线索 * 加元和挪威克朗守住在油价反弹后录得的涨幅 * 英镑触及三日高点，此前英国央行官员福布斯发表鹰派言论 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透巴黎6月23日 - 美元周五兑主要货币跌至四日低点，欧元受最近公布的强劲数据提振上涨。 交易员寄望下周美国公布的通胀数据提供美联储利率政策方面的线索。 美元指数 跌0.25%。欧元/美元 触及1.1180美元，此为周一以来的最高水准。 欧洲央行将决定何时以及以多快的速度撤除量化宽松政策。 “随着关于欧洲央行量化宽松政策的讨论升温，预计欧元将对数据方面的意外情况会更加敏感，”荷兰国际集团(ING)的汇市策略师Viraj Patel在研究报告中写道。 但瑞银集团(UBS)的汇市策略师Daniel Trum表示，汇市目前对于数据并没有显露出很大的敏感性，除非数据特别疲弱或者特别强劲。他说，欧元本周受到6月消费者信心触及16年高点的提振。 美元指数周二曾升至一个月高点97.871。美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周升息，并为今年稍晚进一步收紧政策敞开大门。但该指数随后在窄幅区间内波动，等待新的交投线索。 “对于美元来说，我们将等待观望直到9月，”Trum称。“在我们看来，届时美联储将升息，但将开始谈论通胀率，如果通胀率没有开始上升，那么未来升息就会更加困难。” 美国下周将出炉的数据包括6月消费者信心指数、成屋待完成销售、原油库存、第一季国内生产总值(GDP)终值，以及个人消费支出(PCE)物价指数 。 “虽然大多数美国指标都值得关注，但真正影响美元走势的是薪资和通胀相关数据，以及两周后的非农就业数据，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji称。 商品货币守住海外市场录得的大幅涨幅，因油价从10个月低点反弹。加元兑美元 持平，报1.3223加元，周四上涨0.75%。 英国投票决定退出欧盟一周年之际，英镑/美元 日内涨近0.5%，报1.2738，一些投资者押注英国央行最快会于8月加息。 自投票退欧以来的这一年，英镑/美元已累计跌逾15%，英镑/欧元 下滑近13%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1182 1.1150 +0.29 +6.36 1.0513 美元/日圆 111.26 111.32 -0.05 -4.80 116.87 欧元/日圆 124.42 124.12 +0.24 +1.04 123.14 美元/瑞郎 0.9690 0.9718 -0.29 -4.79 1.0178 英镑/美元 1.2735 1.2681 +0.43 +3.23 1.2336 美元/加元 1.3225 1.3232 -0.05 -1.53 1.3430 美元/离岸人民币 6.8372 6.8365 +0.01 -1.94 6.9726 澳元/美元 0.7574 0.7541 +0.44 +4.98 0.7215 新西兰元/美元 0.7281 0.7263 +0.25 +4.90 0.6941 欧元/瑞郎 1.0835 1.0836 -0.01 +1.10 1.0717 欧元/英镑 0.8779 0.8791 -0.14 +3.06 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7677 9.7562 +0.12 +1.96 9.5799 美元/挪威克朗 8.4519 8.4885 -0.43 -2.14 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/张涛/于春红/孙茉莉; 审校 张涛/张若琪/艾茂林/王兴亚)