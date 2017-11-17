《全球汇市》美元下跌，因担忧美国税改前景和通俄门调查报导

* 美元承压，因报导称特朗普竞选团队收到传票

* 美国公债收益率下跌，日圆兑美元攀升

路透纽约11月17日 - 美元兑一篮子其他主要货币周五下跌，因美国公债收益率下滑，投资者仍怀疑美国共和党通过税改议案的努力是否能获得成功。上任一年来，特朗普政府的各项政策提案均在国会折戟沉沙。

美元指数下跌0.31%，至93.645。本周周线下跌0.8%。

欧元兑美元上涨0.23%，至1.1796美元。美元兑日圆跌0.82%。

“美元全线下跌，尤其是兑日圆，兑多数主要新兴市场货币也下滑，”Brown Brothers Harriman新兴市场货币策略师Win Thin说。

“我认为，美元下跌，部份原因是收益率下降，”他说。

美国公债收益率周五下跌，和美国股市一起走低，因投资者评估共和党税改计划的命运。

美国共和党议员周四朝实施1980年代以来美国最大规模的税改迈出了重要一步，众议院通过了一项全面减税方案，参议院财务委员会在起草资深议员和总统特朗普寻求的参院版税改议案方面也取得进展。

众议院版本的税改议案获众议院全体投票通过后，被送交参议院辩论。参议院财务委员会周四晚结束了讨论，批准了参议院版的税改议案。这份议案已经在共和党内部遭遇到一定的阻力。

参议院全体议员投票预计将在下周感恩节后进行。

“市场意识到税改议案通过的难度要比原先预想的大一些，”Thin说。

周四美元承压的另一原因是，有报导称，特别检察官穆勒领导的“通俄门”调查团队，已向总统特朗普的竞选团队发出传票，要求其交出相关文件。

“无毋庸置，这将打击特朗普政府通过税改议案，并落实其它任何将支持经济增长的财政改革举措的能力，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略师Karl Schamotta说。

周五公布的数据显示，10月美国房屋开工跳升至一年高位。数据公布后，美元短暂上涨，但未能保持涨势。

澳元和新西兰元兑美元本周周线均大幅下跌，因这些货币与美元的收益率差缩窄至逾17年来最低，降低它们在利差交易中的吸引力。

澳元兑美元跌0.29%，新西兰元兑美元跌0.54%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)