《全球汇市》美元下跌，因朝鲜拟试射导弹忧虑盖过美国薪资增长带来的提振

* 有关朝鲜准备试射远程导弹的报道引发担忧

* 美国薪资数据提振美联储12月升息的可能性

路透纽约10月6日 - 美元周五下跌，因报导称朝鲜准备试射一枚远程导弹，逆转了美元稍早的涨势。美国就业报告显示9月薪资升幅超过预期，带动美元稍早走高。

俄新社援引出访平壤的俄罗斯议员报道，朝鲜准备试射远程导弹，相信射程可达美国西海岸。

“市场越来越担忧发生某种冲突的可能性，”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg说。“我可以肯定说，如果他们周末行动，即使是一次温和的测试，将为周一市场出现一些厌恶风险情绪开启门户。”

周五稍早，美元兑日圆上升至逾两个月高位，兑欧元涨至七周峰值，因市场认为美国劳工部报告的9月薪资数据是可能推高通胀的一个迹象。

9月平均时薪较前月增加0.12美元，或0.5%，8月增幅为0.2%。9月非农就业岗位减少3.3万个，因飓风哈维和伊尔玛让流离失所的工人暂时失业，并推迟了招聘活动。

“我认为，大部份人意识到，非农就业岗位数据会被飓风扭曲，但令人意外的是，平均时薪增长加速，”Brown Brothers Harriman新兴市场外汇策略部门主管Win Thin说，“这是美联储遇到的困惑中有待解开的一个谜。”

美元兑日圆盘中跳升至113.43日圆，此为7月14日来最高，后回落至112.71美元。欧元兑美元跌至8月17日来最低1.1670美元，后回升至1.1726美元。

美国通胀迟滞一直是美联储的烦恼，联储一直对就业市场改善，但物价压力仍然偏低感到困惑。

市场本已对美联储将在12月会议上升息，并可能在2018年继续加息的预期很高，薪资增长加速进一步提振了这种预期。

“美联储点阵图暗示明年加息三次，市场不确信这一预期，”Thin说，“我认为，如果未来有更多这类数据公布，市场将越来越信服美联储给出的升息路径。”(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)