《全球汇市》美元下跌，因美国关税计划令美元前景不明朗

* 美国关税忧虑打压风险意愿 * 日本央行总裁总裁称2019财年物价目标达成就可能讨论退出宽松政 策 * 路透纽约3月2日 - 美元兑多数货币周五下跌，兑日圆降至逾两年最 低，因美国总统特朗普计划对进口钢铝征收高关税，可能令贸易战一触即 发， 可能有损美国经济。 美元周五遭到抛售，此前美元升至数周高位，因经济数据强劲和美联 储总裁鲍威尔对经济发表乐观的看法，巩固市场对美联储今年加息三至四 次的预期。 “历史上，美元因贸易战而遭殃，这突显了我们的结构性看空观点， 特别是随着美国财赤和经常帐逆差双双扩大的情况下，未来几年需要国际 资金来支持，”道明证券北美外汇策略部门主管Mark McCormick表示。 美国总统特朗普周四宣布，将对进口钢铁和铝产品课征高额关税以保 护美国生产商。这可能导致中国、欧洲、加拿大等主要贸易伙伴的报复。 美元兑日圆 跌至105.26日圆，为2016年11月来最低，纽约尾盘 跌0.5%，报105.72日圆。 日圆兑欧元 和英镑 也分别上涨0.1%和0.5%。 日本央行总裁黑田东彦出乎汇市意料地说道，若通胀在2020年3月止 财年达成央行目标，则将考虑退出超宽松货币政策，在这之后日圆上扬。 在黑田东彦讲话前，美元已经走软。在特朗普总统决定对钢铝进口课 征关税后，美元从六周高位大幅回落。 美元指数 跌0.4%，报89.957。 野村宏观策略师Bilal Hafeez表示，美元对关税问题的反应程度可能 取决于其他国家对美国此举的反应。 欧元兑美元升0.5%，市场聚集周日意大利议会选举，以及民粹主义政 见会获得多少支持。 投资人还将关注下周美国将公布的2月就业报告。根据路透调查，市 场预估为2月平均时薪增加0.2%，非农就业岗位料增加20万。 “鉴于近期市场波动最初部分是受上一份就业报告中薪资增幅大于预 期的数据影响，下周的数据将至关重要，”Forex.com研究部主管James C hen表示。(完) (编译 利棣儿/李军；审校 母红/李军)