《全球汇市》美元下跌，因美国消费者物价升幅不及预期

* 7月美国消费者物价升幅不及预期

* 摩根士丹利预计欧元将进一步上升

路透纽约8月11日 - 美元兑一篮子货币周五下跌，此前数据显示7月美国消费者物价升幅不及预期，直指通胀温和，可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)对今年再次升息保持谨慎。

美国劳工部称，上月消费者物价指数(CPI)微升0.1%，6月为持平。路透调查的经济学家预计7月CPI较上月上涨0.2%。

“今日的CPI数据不及预期，加上昨日公布的生产者物价指数弱于预估，显然，美联储没有在短期内收紧政策的需要，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta在报告中说。

美元指数下跌0.37%，至93.052，此前稍早降至一周低位92.934。

“如果未来公布的数据仍然疲软，市场可能开始消化美联储在今年余下时间将按兵不动，”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli说。

“目前我们还未到这一地步，但如果数据没有好转，可能很快就会到这一地步，”Harajli接受电话访问时表示。

美元兑日圆降至16周低点，但之后缩减部份跌幅，此前俄罗斯外长拉夫罗夫称，俄罗斯和中国有一项消除美鲜紧张关系的计划。

“市场最不希望看到的是美鲜局势紧张，因为没有什么好的解决方法，尽管多数市场人士对中俄有一项缓解美鲜紧张关系的计划存在疑虑，”Evercore ISI策略师Stan Shipley在电话访问中表示。

美元兑瑞郎下跌0.11%。

瑞郎和日圆在地缘政治局势紧张时通常受到青睐。美朝关系越来越紧张，带动瑞郎和日圆兑美元本周周线均大幅上涨。

欧元兑美元升0.45%，至1.1823美元，此前摩根士丹利上调对欧元汇率的预估，称预计欧元在明年初将触及1.25美元。

英镑兑美元盘中稍早触及三周低位，后反弹，上涨0.32%。英国本周出炉的经济数据良莠不齐，投资者对该国经济前景仍然保持警惕。

加元从美元走弱中得益，兑美元从四周低位反弹。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)