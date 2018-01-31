《全球汇市》美元下跌，对特朗普首个国情咨文讲话反应甚微

* 美元兑一篮子货币下滑 * 对特朗普国情咨文演说反应有限 * 日圆短暂下滑，此前日本央行增加中期公债购买规模 路透新加坡1月31日 - 美元兑一篮子主要货币周三下跌，对美国总统特朗普的国情咨文演说反应甚微。 特朗普在国情咨文演说中，敦促国会通过立法确保至少1.5万亿美元的基建新支出。 他还敦促存在严重分歧的共和党和民主党人在移民和基础设施问题上互相让步。 美元指数 最新跌0.1%至89.062，仍高于上周触及的三年低点约88.43。 欧元兑美元 涨0.2%至1.2423美元。 日圆短暂下跌，此前日本央行增加中期公债购买规模，此举被视为针对公债收益率进一步上涨发出的警告。 美元兑日圆 在日本央行宣布上述决定后一度升至109.095的盘中高点，随后削减涨幅，最新报108.79，日内持稳。 日本央行是在10年期日债收益率周二涨至六个半月高位0.095%之后采取举措的。该央行的政策目标包括引导10年期公债收益率维持在“零附近”。 该央行官员已经表示，任何对购债操作的调整都是微调，并非对未来政策的暗示。 不过三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino称，一些市场参与者对日本央行增加日债购买规模的解读是，这暗示该央行将坚持货币刺激政策。 “10年期日债收益率昨日接近触及0.1%，所以市场较为关注日本央行将如何试图控制这一走势，”Ino称。 本月稍早，日本央行缩减购买长期限日债，引发市场臆测央行正向最终退出大规模刺激计划迈进，这给日圆提供支撑。 日本央行总裁黑田东彦周三在日本国会强调，需要继续大力推进货币宽松计划，并称他认为目前金融中介不会有什么问题。 现在市场焦点转向周三稍晚美联储公布的货币政策声明，以及美国周 五公布的就业报告，该报告将包括非农就业数据和平均时薪。 外界普遍预期美联储本周将维持利率不变，投资人将从其政策声明中 寻找对今年利率前景的暗示。 新加坡LGT Bank的投资策略师Roy Teo表示，目前美联储很可能不会 对经济和通胀前景评估做出重大调整，他并称即使有重大调整，也可能是 “未来的事情”。 他说，既然市场人士似乎已经接受今年美联储再升息三次的预期，美 元从即将公布的政策声明中获得提振的可能性似乎很低。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2435 1.2400 +0.28 +3.66 1.1996 美元/日圆 108.68 108.76 -0.07 -3.54 112.67 欧元/日圆 135.14 134.89 +0.19 -0.03 135.18 美元/瑞郎 0.9330 0.9341 -0.12 -4.24 0.9743 英镑/美元 1.4179 1.4145 +0.24 +4.94 1.3512 美元/加元 1.2312 1.2332 -0.16 -2.11 1.2577 美元/离岸人民币 6.3155 6.3293 -0.22 -3.02 6.5125 澳元/美元 0.8083 0.8082 +0.01 +3.61 0.7801 新西兰元/美元 0.7379 0.7329 +0.68 +4.13 0.7086 澳元/日圆 87.840 87.920 -0.09 -0.06 87.890 新西兰元/日圆 80.230 79.720 +0.64 +0.49 79.840 英镑/日圆 154.11 153.86 +0.16 +1.31 152.11 澳元/新西兰元 1.0947 1.1023 -0.69 -0.55 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 于春红/汪红英/张若琪/王颖; 审校 王兴亚/于春红/李春喜)