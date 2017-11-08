《全球汇市》美元下跌，市场担心美国税改计划将被拖延

* 美元兑日圆和欧元下跌 * 美国公司税改革可能推迟实施的报导带来压力 * 欧元从三个月低点回升 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦11月8日 - 美元兑多数主要货币周三下跌，因媒体报导暗示美国企业减税的实施可能推迟，且有迹象显示美国总统特朗普支持率下降。 近几周来美元指数曾一度升至三个半月高位，受助于特朗普政府将践行减税许诺的预期。 美国华盛顿邮报周二援引未具名消息人士报导称，参议院共和党领导人考虑将下调公司税这一重要计划推迟一年实施，以符合参议院规定。 有分析师指出，不管是推迟实施减税，还是拟议的改革被弱化的可能性，都将不利于美元。 “众议院讨论的初期阶段带来了许多分歧和问题，所以众议院版本的税改议案将会先调整，之后我们才会探听到参议院版本的税改议案会是什样，”三菱日联金融集团(MUFG)驻伦敦的全球市场研究欧洲主管Derek Halpenny说。 “若他们正考虑将企业减税延后一年的消息是真的，这些巨大的差异必须获得解决，因此我们持续对此一程序抱持怀疑态度。” Halpenny补充称，周二一份华尔街日报调查显示，特朗普的支持率大幅下滑，就连那些投票支持他的地区也是如此，越来越凸显他是位不受欢迎的总统的形象，或许会让国会议员有勇气反对他的计画。 美元指数 下跌0.1%至94.797，美元兑欧元 下跌0.2%，报在1.1606美元。 欧元过去几周稳定下滑，因欧洲央行与美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策出现分歧而承压。 “欧洲央行可能大体满意，因为其进一步缩减了资产购买计划，并未造成市场出现重大扭曲，即公债收益率和欧元汇率大涨。” “除了每月购债规模下降以外，他们没有接受有关购债计划或将很快结束的任何暗示，”德国商业银行的分析师在给客户的报告中写道。 “在购债计划即将结束之前，第一次升息的前景似乎愈加遥远。这对欧元多头是坏消息，”他们补充道。 美元兑日圆 亦下跌0.2%报113.75日圆，脱离了周一触及的八个月高位114.735日圆；美元指数 下跌0.1%，因美债收益率持续走低。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1595 1.1585 +0.09 +10.29 1.0513 美元/日圆 113.80 114.00 -0.18 -2.63 116.87 欧元/日圆 131.95 132.10 -0.11 +7.15 123.14 美元/瑞郎 0.9989 0.9998 -0.09 -1.86 1.0178 英镑/美元 1.3136 1.3165 -0.22 +6.49 1.2336 美元/加元 1.2743 1.2772 -0.23 -5.12 1.3430 美元/离岸人民币 6.6375 6.6393 -0.03 -4.81 6.9726 澳元/美元 0.7667 0.7644 +0.30 +6.26 0.7215 新西兰元/美元 0.6911 0.6899 +0.17 -0.43 0.6941 欧元/瑞郎 1.1585 1.1584 +0.01 +8.10 1.0717 欧元/英镑 0.8825 0.8798 +0.31 +3.60 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7155 9.7292 -0.14 +1.42 9.5799 美元/挪威克朗 8.1669 8.1702 -0.04 -5.44 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王洋/白云/张明钧/王琛；审校 刘秀红/张涛/李春喜)