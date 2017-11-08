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《全球汇市》美元下跌，市场担心美国税改计划将被拖延
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2017年11月8日 / 上午9点20分 / 更新于 21 小时前

《全球汇市》美元下跌，市场担心美国税改计划将被拖延

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆和欧元下跌
    * 美国公司税改革可能推迟实施的报导带来压力
    * 欧元从三个月低点回升
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2egbfVh

    路透伦敦11月8日 - 美元兑多数主要货币周三下跌，因媒体报导暗示美国企业减税的实施可能推迟，且有迹象显示美国总统特朗普支持率下降。
    
    近几周来美元指数曾一度升至三个半月高位，受助于特朗普政府将践行减税许诺的预期。

    美国华盛顿邮报周二援引未具名消息人士报导称，参议院共和党领导人考虑将下调公司税这一重要计划推迟一年实施，以符合参议院规定。
    
    有分析师指出，不管是推迟实施减税，还是拟议的改革被弱化的可能性，都将不利于美元。
    
    “众议院讨论的初期阶段带来了许多分歧和问题，所以众议院版本的税改议案将会先调整，之后我们才会探听到参议院版本的税改议案会是什样，”三菱日联金融集团(MUFG)驻伦敦的全球市场研究欧洲主管Derek Halpenny说。

    “若他们正考虑将企业减税延后一年的消息是真的，这些巨大的差异必须获得解决，因此我们持续对此一程序抱持怀疑态度。”
    
    Halpenny补充称，周二一份华尔街日报调查显示，特朗普的支持率大幅下滑，就连那些投票支持他的地区也是如此，越来越凸显他是位不受欢迎的总统的形象，或许会让国会议员有勇气反对他的计画。
    
    美元指数      下跌0.1%至94.797，美元兑欧元      下跌0.2%，报在1.1606美元。
    
    欧元过去几周稳定下滑，因欧洲央行与美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策出现分歧而承压。

    “欧洲央行可能大体满意，因为其进一步缩减了资产购买计划，并未造成市场出现重大扭曲，即公债收益率和欧元汇率大涨。”
    
    “除了每月购债规模下降以外，他们没有接受有关购债计划或将很快结束的任何暗示，”德国商业银行的分析师在给客户的报告中写道。

    “在购债计划即将结束之前，第一次升息的前景似乎愈加遥远。这对欧元多头是坏消息，”他们补充道。
    
    美元兑日圆      亦下跌0.2%报113.75日圆，脱离了周一触及的八个月高位114.735日圆；美元指数      下跌0.1%，因美债收益率持续走低。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1595  1.1585  +0.09 +10.29  1.0513
    美元/日圆                   113.80  114.00  -0.18  -2.63  116.87
    欧元/日圆                   131.95  132.10  -0.11  +7.15  123.14
    美元/瑞郎                   0.9989  0.9998  -0.09  -1.86  1.0178
    英镑/美元                   1.3136  1.3165  -0.22  +6.49  1.2336
    美元/加元                   1.2743  1.2772  -0.23  -5.12  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6375  6.6393  -0.03  -4.81  6.9726
    澳元/美元                   0.7667  0.7644  +0.30  +6.26  0.7215
    新西兰元/美元               0.6911  0.6899  +0.17  -0.43  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1585  1.1584  +0.01  +8.10  1.0717
    欧元/英镑                   0.8825  0.8798  +0.31  +3.60  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7155  9.7292  -0.14  +1.42  9.5799
    美元/挪威克朗               8.1669  8.1702  -0.04  -5.44  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王洋/白云/张明钧/王琛；审校 刘秀红/张涛/李春喜)

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