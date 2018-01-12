《全球汇市》美元下跌，欧洲央行偏鹰派的会议记录支撑欧元

* 欧洲央行会议记录称，决策者可能很快重新考虑政策沟通立场 * 日圆本周周线有望大幅上涨，受日本央行之前调整购债影响 * 韩国计划禁止交易加密货币，令比特币受压 路透东京1月12日 - 美元兑其他主要货币周五下跌，受美国生产者物价指数表现疲软拖累，欧元受到稳固支撑，此前欧洲央行暗示可能准备缩减其大规模货币刺激计划。 美元指数 微跌0.1%至91.798。若跌破1月2日低点91.751，则将创9月20日以来最低水准。 美元指数本周可能下跌0.3%，受美国生产者物价指数(PPI)数据打压。周四公布的数据显示，美国12月生产者物价近一年半以来首次下滑，因服务成本下降，这可能导致2018年通胀将加速攀升的预期降温。 美元兑日圆 下跌0.1%至111.14，周四曾跌至六周低点111.05。 美元兑日圆本周以来大跌1.7%，日本央行例行缩减购债引发外界猜测该央行将撤回货币刺激举措，这推动日圆大涨。 “日圆空仓过去持续增加，投资者似乎在寻找机会削减这些仓位，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。 欧元兑美元 涨0.3%报1.2062美元，接近上周所及近四个月高位1.2089。欧元本周 迄今涨0.3%。 欧元周四上扬，之前欧洲央行12月政策会议记录显示，欧洲央行决策者称，他们可能在 2018年初重新考虑沟通立场，提升了对他们准备缩减大规模货币刺激计划的预期。 投资者认为这一立场相对强硬的表态进一步表明，如果欧洲经济继续良好发展势头，欧 洲央行今年将缩减其2.55万亿欧元的购债计划。 比特币 在卢森堡Bitstamp交易所跌2.6%报12,903.33美元；上日跌逾11%，因 韩国政府表示，正在考虑禁止加密货币交易的计划。韩国是加密货币全球重要需求来源。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2057 1.2031 +0.22 +0.51 1.1996 美元/日圆 111.21 111.24 -0.03 -1.30 112.67 欧元/日圆 134.08 133.86 +0.16 -0.81 135.18 美元/瑞郎 0.9747 0.9757 -0.10 +0.04 0.9743 英镑/美元 1.3557 1.3536 +0.16 +0.33 1.3512 美元/加元 1.2514 1.2517 -0.02 -0.50 1.2577 美元/离岸人民币 6.4913 6.4899 +0.02 -0.33 6.5125 澳元/美元 0.7896 0.7890 +0.08 +1.22 0.7801 新西兰元/美元 0.7267 0.7259 +0.11 +2.55 0.7086 澳元/日圆 87.820 87.790 +0.03 -0.08 87.890 新西兰元/日圆 80.840 80.770 +0.09 +1.25 79.840 英镑/日圆 150.76 150.59 +0.11 -0.89 152.11 澳元/新西兰元 1.0862 1.0868 -0.06 -1.32 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/杜明霞/李爽 审校 戴素萍/龚芳/徐文焰)