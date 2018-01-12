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《全球汇市》美元下跌，欧洲央行偏鹰派的会议记录支撑欧元
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#亚洲
January 12, 2018 / 1:07 AM / a day ago

《全球汇市》美元下跌，欧洲央行偏鹰派的会议记录支撑欧元

2 分钟阅读

    * 欧洲央行会议记录称，决策者可能很快重新考虑政策沟通立场
    * 日圆本周周线有望大幅上涨，受日本央行之前调整购债影响
    * 韩国计划禁止交易加密货币，令比特币受压

    路透东京1月12日 - 美元兑其他主要货币周五下跌，受美国生产者物价指数表现疲软拖累，欧元受到稳固支撑，此前欧洲央行暗示可能准备缩减其大规模货币刺激计划。
    
    美元指数      微跌0.1%至91.798。若跌破1月2日低点91.751，则将创9月20日以来最低水准。

    美元指数本周可能下跌0.3%，受美国生产者物价指数(PPI)数据打压。周四公布的数据显示，美国12月生产者物价近一年半以来首次下滑，因服务成本下降，这可能导致2018年通胀将加速攀升的预期降温。            
    
    美元兑日圆      下跌0.1%至111.14，周四曾跌至六周低点111.05。
    
    美元兑日圆本周以来大跌1.7%，日本央行例行缩减购债引发外界猜测该央行将撤回货币刺激举措，这推动日圆大涨。
    
    “日圆空仓过去持续增加，投资者似乎在寻找机会削减这些仓位，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。

    欧元兑美元      涨0.3%报1.2062美元，接近上周所及近四个月高位1.2089。欧元本周
迄今涨0.3%。
    
    欧元周四上扬，之前欧洲央行12月政策会议记录显示，欧洲央行决策者称，他们可能在
2018年初重新考虑沟通立场，提升了对他们准备缩减大规模货币刺激计划的预期。            
    
    投资者认为这一立场相对强硬的表态进一步表明，如果欧洲经济继续良好发展势头，欧
洲央行今年将缩减其2.55万亿欧元的购债计划。
    
    比特币          在卢森堡Bitstamp交易所跌2.6%报12,903.33美元；上日跌逾11%，因
韩国政府表示，正在考虑禁止加密货币交易的计划。韩国是加密货币全球重要需求来源。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2057  1.2031  +0.22  +0.51  1.1996
    美元/日圆                   111.21  111.24  -0.03  -1.30  112.67
    欧元/日圆                   134.08  133.86  +0.16  -0.81  135.18
    美元/瑞郎                   0.9747  0.9757  -0.10  +0.04  0.9743
    英镑/美元                   1.3557  1.3536  +0.16  +0.33  1.3512
    美元/加元                   1.2514  1.2517  -0.02  -0.50  1.2577
    美元/离岸人民币             6.4913  6.4899  +0.02  -0.33  6.5125
    澳元/美元                   0.7896  0.7890  +0.08  +1.22  0.7801
    新西兰元/美元               0.7267  0.7259  +0.11  +2.55  0.7086
    澳元/日圆                   87.820  87.790  +0.03  -0.08  87.890
    新西兰元/日圆               80.840  80.770  +0.09  +1.25  79.840
    英镑/日圆                   150.76  150.59  +0.11  -0.89  152.11
    澳元/新西兰元               1.0862  1.0868  -0.06  -1.32  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/杜明霞/李爽  审校 戴素萍/龚芳/徐文焰)

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