《全球汇市》美元下跌，等待美联储官员讲话

* 美联储主席叶伦周二稍晚将在伦敦发表讲话 * 欧元收复部分阵地，此前德拉吉发表鸽派讲话 * 美联储官员坚持加息倾向 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦6月27日 - 美元兑一篮子货币周二微跌，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话，欲寻找迹象了解美联储是否会在今年加息问题上坚持己见。 美联储官员已经暗示会继续当前的加息道路，但投资者对此表示怀疑，市场行情表明美联储今年12月份会议加息的几率仅为40%。 1700GMT，美联储主席叶伦将在不列颠学院发表演说，而1515 GMT费城联邦储备银行总裁哈克也将在伦敦发表演说。 美元指数 最新下跌0.3%，报97.180。 美元兑日圆 也下跌0.3%，报111.475日圆，稍早在亚洲盘曾涨至近五周高点112.075日圆。 “市场愈发认同的一个看法是...美联储将继续将货币政策正常化，而不理会通胀变得愈发疲弱--上周数位美联储官员的讲话均给出了这个信号，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻伦敦外汇策略师Manuel Oliveri表示。 “这暗示，如果这个看法愈发扩大，市场上的升息预期有进一步上调的空间。” 美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示，近期美国通胀放缓主要是因为一次性因素，不应该因此而停止进一步升息。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在周一刊出的评论中表示，尽管自12月以来美联储已升息三次，但过去一年金融环境已有所放松，这是收紧政策的另一个理由。 尽管美国最近经济数据疲弱，但叶伦若发表乐观看法，则将支持美联储对今年再升息一次的预测。 周一出炉的美国数据让投资者有理由谨慎对待买入美元。美国关键的资本财新订单5月意外下降，付运也减少，暗示制造业活动在第二季中失去动能。 欧元兑美元 涨0.1%至1.1190美元，脱离隔夜因欧洲央行总裁德拉吉发表相对温和言论而所及低位1.1172。德拉吉的讲话与美联储官员的论调形成鲜明对比。 德拉吉周一表示，超低利率创造就业岗位，扶持增长并且利于借款方，最终可减少不公平现象。 英镑兑美元持平报1.2726美元，稍晚将有英国央行金融稳定报告，及英国央行总裁卡尼发表演说。英镑上周走势拉锯，因卡尼与英国央行首席经济学家霍尔丹对升息一事发表立场截然不同评论，凸显英国央行内部分歧。 “本行经济分析师预期(去年英国退欧公投意外结果后的扩大信贷管道)紧急措施将至少收回一部分，”安智银行外汇策略分析师Petr Krpata在客户报告中指出。 “然而，这些宏观审慎措施不太可能立即产生影响，基于过去12个月消费者信贷激增，这仍应视为稳健的行动路线。预计对英镑的影响大致有限，欧元/英镑将持续在0.88英镑附近盘旋。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1238 1.1179 +0.53 +6.90 1.0513 美元/日圆 111.53 111.83 -0.27 -4.57 116.87 欧元/日圆 125.37 125.05 +0.26 +1.81 123.14 美元/瑞郎 0.9682 0.9723 -0.42 -4.87 1.0178 英镑/美元 1.2739 1.2720 +0.15 +3.27 1.2336 美元/加元 1.3228 1.3241 -0.10 -1.50 1.3430 美元/离岸人民币 6.8162 6.8574 -0.60 -2.24 6.9726 澳元/美元 0.7616 0.7582 +0.45 +5.56 0.7215 新西兰元/美元 0.7327 0.7287 +0.55 +5.56 0.6941 欧元/瑞郎 1.0882 1.0870 +0.11 +1.54 1.0717 欧元/英镑 0.8820 0.8788 +0.36 +3.55 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7610 9.7492 +0.12 +1.89 9.5799 美元/挪威克朗 8.4536 8.4785 -0.29 -2.12 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 孙国玉/李春喜/艾茂林/蔡美珍/张若琪/汪红英/孙茉莉)