《全球汇市》美元下跌，美国通胀数据出炉前投资者仍紧张不安

* 日圆一度触及15个月高位，随后回落 * 欧元微涨，站上1.2360美元 * 美元回吐2月以来所录涨幅的三分之二 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦2月14日 - 美元兑日圆周三触及15个月低位，兑欧元连续第四个交易日下滑，投资者在美国通胀数据出炉前紧张不安，而股市的回升之势也较脆弱。 美元兑一篮子货币目前回吐了本月以来所录涨幅的三分之二，此前在全球股市遭遇大规模抛售后投资者一度涌向美元。 欧元兑美元 上涨0.2%，报1.2370美元，脱离周五触及的低点1.2206美元。美元指数 下跌0.1%。 德国2017年强劲的经济数据突显出欧元区经济的强劲。 “寄望美元在市场波动率飙升之际反弹的投资人现在一定很沮丧，”法国兴业银行驻伦敦首席外汇策略师Kit Juckes表示。他指的是最近几日美元的下跌。 他说，即便美国通胀数据好于预期，料也不会引发美元持续复苏，只会短暂上涨。 “从这一波洗盘后所处的位置来看，美元多头居于下风。目前通胀数据上扬，以及美联储进一步升息等问题，在于其仅意味着循环周期结束及提前衰退前的暂时兴奋感，”他表示。 对于通胀压力的担忧，以及央行加以因应的必要性，令本月市场陷入动荡。 美国1月通胀数据将于1330 GMT出炉，结果有可能令脆弱的股市复苏受到打击，也可能为股市续涨开路。 在本月全球市场动荡期间，美元吸引了需求，不过美元指数1月下跌至三年低点。 美元指数年初迄今仍下跌2.7%，受诸多因素打压，包括美国寻求弱势美元的可能性以及美元收益率优势缩小。 日本股市周三再度下跌之后，投资者买入日圆以规避风险。日圆兑美元 一度上涨0.8%至2016年11月以来最高水准，目前约涨0.4%，报107.34日圆。 尽管日本央行重申打算坚持超宽松政策立场，但一些投资者目前押注该央行将追随其它央行缓慢收紧政策的脚步。 “然而，根据这种情境设定并推动日圆走高，会让日本央行反而更加坚决维持宽松政策、避免日圆升值、保护国内股市，”FPG证券社长深谷幸司表示。 日圆/欧元 涨0.3%至132.82日圆。 新西兰元兑美元 涨0.5%至0.7308美元，此前公布的新西兰央行季度调查报告显 示，企业经理人预测年通胀率未来两年将平均为2.11%，高于前一次调查中的2.02%。 澳元兑美元 上涨0.2%，至0.7877美元。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2367 1.2350 +0.14 +3.09 1.1996 美元/日圆 107.33 107.82 -0.45 -4.74 112.67 欧元/日圆 132.75 133.17 -0.32 -1.80 135.18 美元/瑞郎 0.9320 0.9346 -0.28 -4.34 0.9743 英镑/美元 1.3881 1.3890 -0.06 +2.73 1.3512 美元/加元 1.2576 1.2591 -0.12 -0.01 1.2577 美元/离岸人民币 6.3301 6.3323 -0.03 -2.80 6.5125 澳元/美元 0.7865 0.7859 +0.08 +0.82 0.7801 新西兰元/美元 0.7310 0.7272 +0.52 +3.16 0.7086 欧元/瑞郎 1.1529 1.1547 -0.16 -1.37 1.1689 欧元/英镑 0.8907 0.8889 +0.20 +0.27 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8949 9.9152 -0.20 +0.57 9.8391 美元/挪威克朗 7.8422 7.8702 -0.36 -4.44 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/李春喜/陈宗琦/张涛/孙茉莉; 审校 高琦/张明钧/于春红)