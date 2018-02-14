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February 14, 2018 / 8:43 AM / 2 days ago

《全球汇市》美元下跌，美国通胀数据出炉前投资者仍紧张不安

3 分钟阅读

    * 日圆一度触及15个月高位，随后回落
    * 欧元微涨，站上1.2360美元
    * 美元回吐2月以来所录涨幅的三分之二
    * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦2月14日 - 美元兑日圆周三触及15个月低位，兑欧元连续第四个交易日下滑，投资者在美国通胀数据出炉前紧张不安，而股市的回升之势也较脆弱。
    
    美元兑一篮子货币目前回吐了本月以来所录涨幅的三分之二，此前在全球股市遭遇大规模抛售后投资者一度涌向美元。

    欧元兑美元      上涨0.2%，报1.2370美元，脱离周五触及的低点1.2206美元。美元指数      下跌0.1%。
    
    德国2017年强劲的经济数据突显出欧元区经济的强劲。
    
    “寄望美元在市场波动率飙升之际反弹的投资人现在一定很沮丧，”法国兴业银行驻伦敦首席外汇策略师Kit Juckes表示。他指的是最近几日美元的下跌。
    
    他说，即便美国通胀数据好于预期，料也不会引发美元持续复苏，只会短暂上涨。

    “从这一波洗盘后所处的位置来看，美元多头居于下风。目前通胀数据上扬，以及美联储进一步升息等问题，在于其仅意味着循环周期结束及提前衰退前的暂时兴奋感，”他表示。
    
    对于通胀压力的担忧，以及央行加以因应的必要性，令本月市场陷入动荡。
    
    美国1月通胀数据将于1330 GMT出炉，结果有可能令脆弱的股市复苏受到打击，也可能为股市续涨开路。
    
    在本月全球市场动荡期间，美元吸引了需求，不过美元指数1月下跌至三年低点。

    美元指数年初迄今仍下跌2.7%，受诸多因素打压，包括美国寻求弱势美元的可能性以及美元收益率优势缩小。
    
    日本股市周三再度下跌之后，投资者买入日圆以规避风险。日圆兑美元      一度上涨0.8%至2016年11月以来最高水准，目前约涨0.4%，报107.34日圆。
    
    尽管日本央行重申打算坚持超宽松政策立场，但一些投资者目前押注该央行将追随其它央行缓慢收紧政策的脚步。
    
    “然而，根据这种情境设定并推动日圆走高，会让日本央行反而更加坚决维持宽松政策、避免日圆升值、保护国内股市，”FPG证券社长深谷幸司表示。

    日圆/欧元         涨0.3%至132.82日圆。
    
    新西兰元兑美元        涨0.5%至0.7308美元，此前公布的新西兰央行季度调查报告显
示，企业经理人预测年通胀率未来两年将平均为2.11%，高于前一次调查中的2.02%。
    
    澳元兑美元        上涨0.2%，至0.7877美元。
    
                                              纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2367  1.2350  +0.14  +3.09  1.1996
    美元/日圆                   107.33  107.82  -0.45  -4.74  112.67
    欧元/日圆                   132.75  133.17  -0.32  -1.80  135.18
    美元/瑞郎                   0.9320  0.9346  -0.28  -4.34  0.9743
    英镑/美元                   1.3881  1.3890  -0.06  +2.73  1.3512
    美元/加元                   1.2576  1.2591  -0.12  -0.01  1.2577
    美元/离岸人民币                6.3301  6.3323  -0.03  -2.80  6.5125
    澳元/美元                   0.7865  0.7859  +0.08  +0.82  0.7801
    新西兰元/美元               0.7310  0.7272  +0.52  +3.16  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1529  1.1547  -0.16  -1.37  1.1689
    欧元/英镑                   0.8907  0.8889  +0.20  +0.27  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.8949  9.9152  -0.20  +0.57  9.8391
    美元/挪威克朗               7.8422  7.8702  -0.36  -4.44  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/李春喜/陈宗琦/张涛/孙茉莉; 审校 高琦/张明钧/于春红)
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