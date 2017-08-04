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《全球汇市》美元举步维艰，静候美国非农数据以期获得安慰
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2017年8月4日 / 凌晨1点06分 / 10 天内

《全球汇市》美元举步维艰，静候美国非农数据以期获得安慰

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元兑欧元和日圆分别徘徊在两年半低位和七周低位附近
    * 美元举步维艰，因美国ISM数据表现欠佳
    * 英镑兑欧元接近九个月低位，此前英国央行发出鸽派信号

    路透东京8月4日 - 美元兑欧元和日圆周五分别在两年半低位和七周低位附近挣扎，此前公布的美国数据表现疲弱，投资者静候今日稍晚公布备受关注的美国非农就业报告，期望从中寻得宽慰。
    
    美元本周一直处于守势，受累于美国经济数据表现大多不尽人意，增强了美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策收紧步伐的不确定性，此外华盛顿陷入政治动荡。

    隔夜经济和政治面都有新消息。美国供应管理协会(ISM)数据显示，非制造业指数降幅大于预期，另有报导称，一个大陪审团将调查俄罗斯是否干涉2016年美国大选。                        
    
    受挫的美元多头指望1230GMT公布的非农就业报告，至少在短期内扭转美元走势。
    
    路透调查显示，分析师预计美国7月非农就业岗位增加18.3万个，低于6月的增加22.2万个。
    
    欧元兑美元      上涨0.1%至1.1878，距周中触及的2015年1月以来的高位1.1910不远。

    美元兑日圆      持稳于110.005日圆，隔夜一度触及6月中以来最低水准109.855。
    
    “美联储年内再次升息的预期已经低于50%，如果非农就业报告令人失望，该预期将进一步下降，导致美元/日圆跌向109.00，”大和证券资深汇市分析师Yukio Ishizaki表示。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货显示，交易商预计美联储12月升息的机率约为44%。
    
    “日本机构投资者逢低买入，抑制美元/日圆跌至远低于110.00的水平，不过由于日圆兑英镑、加元和澳元上涨，对日圆的需求也很大，”Ishizaki说。

    英镑隔夜受挫，因此前英国央行以6:2的票数维持利率在当前纪录低位不变，并调降经济增长、通胀和薪资预测，这令那些原预期会有更加强硬讯息的投资人大失所望。
    
    英镑兑欧元           最新报0.90410英镑，隔夜跌至九个月低位0.90485英镑。英镑兑美元        几无变动，报1.3144，上日下跌0.7%。
    
    英镑兑日圆         延续周四的跌势，触及11日低位144.33，周四下跌1.2%。
    
    美元指数      跌0.15%至92.704，周线料跌约0.6%，本周曾跌至15个月低位92.548。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1877  1.1868  +0.08 +12.97  1.0513
    美元/日圆                   110.03  110.02  +0.01  -5.85  116.87
    欧元/日圆                   130.66  130.60  +0.05  +6.11  123.14
    美元/瑞郎                   0.9677  0.9683  -0.06  -4.92  1.0178
    英镑/美元                   1.3139  1.3137  +0.02  +6.51  1.2336
    美元/加元                   1.2568  1.2584  -0.13  -6.42  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7250  6.7285  -0.05  -3.55  6.9726
    澳元/美元                   0.7954  0.7948  +0.08 +10.24  0.7215
    新西兰元/美元               0.7438  0.7433  +0.07  +7.16  0.6941
    澳元/日圆                   87.500  87.450  +0.06  +3.77  84.320
    新西兰元/日圆               81.860  81.770  +0.11  +0.85  81.170
    英镑/日圆                   144.56  144.55  +0.01  +0.37  144.02
    澳元/新西兰元               1.0688  1.0687  +0.01  +2.94  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/王丽鑫/杜明霞/戴素萍 审校 张荻/龚芳/李爽)

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