《全球汇市》美元举步维艰，静候美国非农数据以期获得安慰

* 美元兑欧元和日圆分别徘徊在两年半低位和七周低位附近 * 美元举步维艰，因美国ISM数据表现欠佳 * 英镑兑欧元接近九个月低位，此前英国央行发出鸽派信号 路透东京8月4日 - 美元兑欧元和日圆周五分别在两年半低位和七周低位附近挣扎，此前公布的美国数据表现疲弱，投资者静候今日稍晚公布备受关注的美国非农就业报告，期望从中寻得宽慰。 美元本周一直处于守势，受累于美国经济数据表现大多不尽人意，增强了美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策收紧步伐的不确定性，此外华盛顿陷入政治动荡。 隔夜经济和政治面都有新消息。美国供应管理协会(ISM)数据显示，非制造业指数降幅大于预期，另有报导称，一个大陪审团将调查俄罗斯是否干涉2016年美国大选。 受挫的美元多头指望1230GMT公布的非农就业报告，至少在短期内扭转美元走势。 路透调查显示，分析师预计美国7月非农就业岗位增加18.3万个，低于6月的增加22.2万个。 欧元兑美元 上涨0.1%至1.1878，距周中触及的2015年1月以来的高位1.1910不远。 美元兑日圆 持稳于110.005日圆，隔夜一度触及6月中以来最低水准109.855。 “美联储年内再次升息的预期已经低于50%，如果非农就业报告令人失望，该预期将进一步下降，导致美元/日圆跌向109.00，”大和证券资深汇市分析师Yukio Ishizaki表示。 根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货显示，交易商预计美联储12月升息的机率约为44%。 “日本机构投资者逢低买入，抑制美元/日圆跌至远低于110.00的水平，不过由于日圆兑英镑、加元和澳元上涨，对日圆的需求也很大，”Ishizaki说。 英镑隔夜受挫，因此前英国央行以6:2的票数维持利率在当前纪录低位不变，并调降经济增长、通胀和薪资预测，这令那些原预期会有更加强硬讯息的投资人大失所望。 英镑兑欧元 最新报0.90410英镑，隔夜跌至九个月低位0.90485英镑。英镑兑美元 几无变动，报1.3144，上日下跌0.7%。 英镑兑日圆 延续周四的跌势，触及11日低位144.33，周四下跌1.2%。 美元指数 跌0.15%至92.704，周线料跌约0.6%，本周曾跌至15个月低位92.548。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1877 1.1868 +0.08 +12.97 1.0513 美元/日圆 110.03 110.02 +0.01 -5.85 116.87 欧元/日圆 130.66 130.60 +0.05 +6.11 123.14 美元/瑞郎 0.9677 0.9683 -0.06 -4.92 1.0178 英镑/美元 1.3139 1.3137 +0.02 +6.51 1.2336 美元/加元 1.2568 1.2584 -0.13 -6.42 1.3430 美元/离岸人民币 6.7250 6.7285 -0.05 -3.55 6.9726 澳元/美元 0.7954 0.7948 +0.08 +10.24 0.7215 新西兰元/美元 0.7438 0.7433 +0.07 +7.16 0.6941 澳元/日圆 87.500 87.450 +0.06 +3.77 84.320 新西兰元/日圆 81.860 81.770 +0.11 +0.85 81.170 英镑/日圆 144.56 144.55 +0.01 +0.37 144.02 澳元/新西兰元 1.0688 1.0687 +0.01 +2.94 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/王丽鑫/杜明霞/戴素萍 审校 张荻/龚芳/李爽)