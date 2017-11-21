《全球汇市》美元仍接近一周高位，德国政治僵局令欧元承压

* 德国政治僵局打压欧元 * 美元指数距离一周高位不远 * 澳洲央行会议记录对澳元不利 路透东京11月21日 - 美元指数周二亚洲时段回吐部分涨幅，但仍离一周高位不远，因德国政治僵局继续压制欧元。 美元指数 小跌0.1%至94.029，但仍接近隔夜高位94.104，这也是自11月14日以来最高水准。 欧元 小涨0.l%至1.1739美元，上日因德国筹组执政联盟谈崩而跌至1.1722。 德国总理梅克尔在组建三方执政联盟的谈判破裂后表示，她倾向于重新举行大选，而非组建少数派政府。但德国总统对各政党表示，他们应对选民负责，尝试组建一个新政府。 “基本上这是利空欧元的题材，因为德国筹组联合政府失败，”蒙大拿U.S. Bank私人客户事业群投资长Bill Northey说。 “但从市况退一步来看，我们认为最重大的考验仍是美国税改--它将会是何种形式、以及其时间表，”Northey说。 预计周四的美国感恩节假日前市场交投相对淡静。 假日前经济事件相对稀少，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦将于周二稍晚发表讲话。美联储11月会议记录将于周三发布。 美元兑日圆 日内小幅走低至112.59日圆，高于隔夜低点111.89日圆，后者是10月中旬以来最低。 欧元兑日圆 日内持稳，报132.15，周一曾低至131.16，为9月15日以来最低水平。 “在本周的假日之前，美元因头寸调整而下跌也并不出奇，投资者在削减他们的美元多仓，以防在自己离场期间出现美元利空消息，”Sony Financial Holdings汇市分析师Kumiko Ishikawa表示。 “但美元持坚，主要受欧元走势影响，”她说。 澳元兑美元 跌0.2%至0.7536美元，早些时候一度跌至0.7529美元，为6月中旬以来最低。 澳洲央行公布的11月7日政策会议记录显示，薪资增长速度以及通胀可能回升的速度存在“相当大的不确定性”。 澳洲央行在会后调降对核心通胀率的预估，目前预计核心通胀位于长期目标2-3%之下的时间将再持续两年。 比特币 周二下跌近4%，此前创下纪录新高8,253美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1737 1.1732 +0.04 +11.64 1.0513 美元/日圆 112.58 112.62 -0.04 -3.67 116.87 欧元/日圆 132.16 132.13 +0.02 +7.32 123.14 美元/瑞郎 0.9930 0.9934 -0.04 -2.44 1.0178 英镑/美元 1.3245 1.3233 +0.09 +7.37 1.2336 美元/加元 1.2808 1.2818 -0.08 -4.63 1.3430 美元/离岸人民币 6.6427 6.6451 -0.04 -4.73 6.9726 澳元/美元 0.7537 0.7549 -0.16 +4.46 0.7215 新西兰元/美元 0.6800 0.6808 -0.12 -2.03 0.6941 澳元/日圆 84.860 85.020 -0.19 +0.64 84.320 新西兰元/日圆 76.580 76.650 -0.09 -5.65 81.170 英镑/日圆 149.11 149.04 +0.05 +3.53 144.02 澳元/新西兰元 1.1081 1.1087 -0.05 +6.72 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/张明钧/王颖/王灿；审校 白云/张涛/王兴亚/许娜)