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#亚洲
2017年11月21日 / 凌晨5点01分 / 1 天前

《全球汇市》美元仍接近一周高位，德国政治僵局令欧元承压

3 分钟阅读

    * 德国政治僵局打压欧元
    * 美元指数距离一周高位不远
    * 澳洲央行会议记录对澳元不利

    路透东京11月21日 - 美元指数周二亚洲时段回吐部分涨幅，但仍离一周高位不远，因德国政治僵局继续压制欧元。
    
    美元指数      小跌0.1%至94.029，但仍接近隔夜高位94.104，这也是自11月14日以来最高水准。

    欧元      小涨0.l%至1.1739美元，上日因德国筹组执政联盟谈崩而跌至1.1722。

     德国总理梅克尔在组建三方执政联盟的谈判破裂后表示，她倾向于重新举行大选，而非组建少数派政府。但德国总统对各政党表示，他们应对选民负责，尝试组建一个新政府。            

    “基本上这是利空欧元的题材，因为德国筹组联合政府失败，”蒙大拿U.S. Bank私人客户事业群投资长Bill Northey说。

    “但从市况退一步来看，我们认为最重大的考验仍是美国税改--它将会是何种形式、以及其时间表，”Northey说。

    预计周四的美国感恩节假日前市场交投相对淡静。
    
    假日前经济事件相对稀少，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦将于周二稍晚发表讲话。美联储11月会议记录将于周三发布。
    
    美元兑日圆      日内小幅走低至112.59日圆，高于隔夜低点111.89日圆，后者是10月中旬以来最低。
    
    欧元兑日圆         日内持稳，报132.15，周一曾低至131.16，为9月15日以来最低水平。
    
    “在本周的假日之前，美元因头寸调整而下跌也并不出奇，投资者在削减他们的美元多仓，以防在自己离场期间出现美元利空消息，”Sony Financial Holdings汇市分析师Kumiko Ishikawa表示。

    “但美元持坚，主要受欧元走势影响，”她说。

    澳元兑美元        跌0.2%至0.7536美元，早些时候一度跌至0.7529美元，为6月中旬以来最低。

    澳洲央行公布的11月7日政策会议记录显示，薪资增长速度以及通胀可能回升的速度存在“相当大的不确定性”。            

    澳洲央行在会后调降对核心通胀率的预估，目前预计核心通胀位于长期目标2-3%之下的时间将再持续两年。    

    比特币          周二下跌近4%，此前创下纪录新高8,253美元。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1737  1.1732  +0.04 +11.64  1.0513
    美元/日圆                   112.58  112.62  -0.04  -3.67  116.87
    欧元/日圆                   132.16  132.13  +0.02  +7.32  123.14
    美元/瑞郎                   0.9930  0.9934  -0.04  -2.44  1.0178
    英镑/美元                   1.3245  1.3233  +0.09  +7.37  1.2336
    美元/加元                   1.2808  1.2818  -0.08  -4.63  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6427  6.6451  -0.04  -4.73  6.9726
    澳元/美元                   0.7537  0.7549  -0.16  +4.46  0.7215
    新西兰元/美元               0.6800  0.6808  -0.12  -2.03  0.6941
    澳元/日圆                   84.860  85.020  -0.19  +0.64  84.320
    新西兰元/日圆               76.580  76.650  -0.09  -5.65  81.170
    英镑/日圆                   149.11  149.04  +0.05  +3.53  144.02
    澳元/新西兰元               1.1081  1.1087  -0.05  +6.72  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/张明钧/王颖/王灿；审校 白云/张涛/王兴亚/许娜)

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