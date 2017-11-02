《全球汇市》美元从三个半月回落，市场等待被推迟的美国税改案

* 美国税改案公布之前美元下滑 * 汇市也在等待美联储主席提名人选消息 * 英镑持坚，英国央行料将采取2007年7月以来首次升息行动 * 新西兰元延续上日涨势 路透东京11月2日 - 美元兑日圆从三个半月高位回落，在美国公布税改案之前下滑。税改案公布时间推迟了一天。 美元兑日圆 下跌0.15%至114.030。 美元兑日圆隔夜上涨约0.5%，逼近周五所及7月11日以来最高的114.450，受益于乐观的美国数据、以及美联储本周政策会议后对其12月升息的预期升温。 美联储周三维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，与此同时，联储淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响，暗示联储12月再度升息在望。 周四公布的ADP民间就业报告延续了近期一系列经济指标的强劲表现，均支持美联储将货币政策正常化。 不过，美元涨势受到遏制，因与美国财政和货币政策相关的其他因素受到关注。 “美元受到美联储声明的提振，但影响有限，因为美联储的政策决定和声明不令人意外，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。 “美联储理事鲍威尔被提名为下任联储主席的可能性令美元受限。推迟宣布税改议案也是内部存在争议的一个潜在迹象。” 税改议案公布日期从周三尴尬地推迟一天后，美国议员制定计划，寻求在10年内减税高达6万亿(兆)美元，但可能不会说明如何抵消减税的措施。 Kadota表示，美元自9月起就受到税改憧憬的支撑，如果税改议案显示议员意见分歧，则曾提振美元的一些“税改交易”可能被解除。 熟知内情的消息人士周三表示，美国总统特朗普计划提名现任美联储理事鲍威尔为下一任美联储主席。 欧元兑美元 上扬0.1%至1.1631美元。 英镑兑美元 小涨0.1%至1.3265美元，英国央行将在1230GMT公布利率政策决定。 英国央行周四料将进行2007年以来的首次升息，从而踏入难料前路的境地；此时经济增长似乎比过去20年历次升息之前都要疲软。 英镑兑欧元 报0.8775英镑，隔夜高见0.8733，为6月中旬以来最高。 美元指数 跌0.15%至94.685，上日涨0.3%。 新西兰元延续上日涨势；昨天新西兰公布失业率降至九年低点的消息推动新西兰元飙升。 新西兰元兑美元 涨0.3%至0.6903美元。新西兰元上周五一度跌至5月份以来最低水平0.6818美元，因新西兰工党领导的新执政联盟的左倾政策令人担忧。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1639 1.1617 +0.19 +10.71 1.0513 美元/日圆 113.97 114.15 -0.16 -2.48 116.87 欧元/日圆 132.65 132.67 -0.02 +7.72 123.14 美元/瑞郎 1.0010 1.0031 -0.21 -1.65 1.0178 英镑/美元 1.3272 1.3244 +0.21 +7.59 1.2336 美元/加元 1.2859 1.2865 -0.05 -4.25 1.3430 美元/离岸人民币 6.6012 6.6075 -0.10 -5.33 6.9726 澳元/美元 0.7692 0.7675 +0.22 +6.61 0.7215 新西兰元/美元 0.6912 0.6883 +0.42 -0.42 0.6941 澳元/日圆 87.670 87.630 +0.05 +3.97 84.320 新西兰元/日圆 78.780 78.580 +0.25 -2.94 81.170 英镑/日圆 151.26 151.21 +0.03 +5.03 144.02 澳元/新西兰元 1.1128 1.1146 -0.16 +7.18 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王颖/许娜/杜明霞/张荻/王灿；审校 王丽鑫/李爽/徐文焰/戴素萍)